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Валерий Харламов и еще 7 знаменитых спортсменов, у которых баскские корни

13:59
Валерий Харламов и еще 7 знаменитых спортсменов, у которых баскские корни
Валерий Харламов и Дидье Дешам / Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов, globallookpress.com

Про гордый и обособленный регион Испании — Страну басков — мы часто вспоминаем, когда говорим о велоспорте или футболе. Поигравший за три топ-клуба в разных лигах Хаби Алонсо, легендарный вратарь Андони Субисаррета, нестареющий Ариц Адурис...

Басков в спорте часто можно определить по уникальным фамилиям. Достаточно прочитать, что сегодня выступает Сесар Аспиликуэта, Хосеба Эчеберрия или, не дай бог, Устариц Алдекоаталора — и сразу понятно, что этот малый из числа басков.

На самом деле знаменитых спортсменов с баскскими корнями еще больше, чем кажется.

Диего Форлан, футбол

https://www.instagram.com/p/BcC38IFApDO/

Один из главных бомбардиров в истории сборной Уругвая имеет баскские корни по материнской линии. В 2004 году, когда стало понятно, что карьера в «Манчестер Юнайтед» у Форлана не сложилась, клуб «Атлетик» из Бильбао сделал ему предложение о переходе. Как известно, в «Атлетике» можно играть только игрокам, либо имеющим баскские корни, либо родившимся в Стране басков.

Дидье Дешам, футбол

https://www.instagram.com/p/Bo8tTtRhvNu/

Нынешний тренер сборной Франции родился в Байонне, небольшой коммуне на юго-западе Франции, которая входит во французскую часть исторической Страны басков. В школе Дешам играл не только в футбол, но и в довольно популярный среди крепких басков регби. В 15-летнем возрасте будущая звезда футбола переехала в Нант. Другими басками в составе сборной Франции позже станут Биксант Лизаразю и Аймерик Лапорт.

Райан Лохте, плавание

https://www.instagram.com/p/Bn6oCnPBj0n/

Чтобы отыскать баскские корни известного американского пловца, нужно не только узнать, что его мама была кубинкой и выросла в Гаване, но и то, что в девичестве ее звали Илеана Арамбуру. Говорят, что в подростковом возрасте, когда Лохте часто выгоняли из бассейна за то, что он дергал других мальчишек за ноги, пускал пузыри и прятался от тренера, мама все валила именно на горячую баскскую кровь.

Валерий Харламов, хоккей

https://www.instagram.com/p/Bm-9nT_BdBe/

Об испанском детстве великого советского хоккеиста многие болельщики из нынешнего поколения узнали благодаря фильму «Легенда №17» и эпизоду с прогоном быков, чисто баскской традицией. Действительно мама Харламова была басконка по национальности — Кармен Ориве-Абад. В СССР она приехала в числе беженцев во времена гражданской войны в Испании. Спустя 20 лет она на некоторое время вернулась в Бильбао, куда привезла юного Валерия и его младшую сестру Татьяну.

Хосе Бирюков, баскетбол

Гражданская война в Испании ненадолго подарила советскому спорту и еще одного героя, впоследствии признанного антигероем — Хосе Бирюкова. Его мама Клара Агиррегавирия, как и Кармен Ориве-Абад, приехала в СССР в 1937 году. Хосе Бирюков выигрывал чемпионат Европы среди юниоров в составе сборной Советского Союза, а затем в составе взрослой сборной съездил на турне в США. Там его заметили испанцы и постепенно переманили к себе, в мадридский «Реал». После отъезда в Испанию Бирюкова исключили из комсомола и лишили звания «Мастер спорта СССР международного класса».

Гарбинье Мугуруса, теннис

https://www.instagram.com/p/Bl1aurslf2s/

В Стране басков иногда обижаются, что о Мугурусе говорят либо как об испанке, либо вспоминают, что родилась она в Венесуэле. Но действительно обладательницу очень характерной баскской фамилии с Эускади связывает только отец Хосе Антонио Мугуруса, а также типично баскские имена двух братьев — Асьер и Игор. После возвращения в Испанию будущая первая ракетка мира тренировалась в Барселоне, а постоянно живет в Швейцарии.

Тед Уильямс, бейсбол

https://www.instagram.com/p/BnGySeRhW6K/

Пускай фанатов бейсбола в России примерно столько же, сколько и басков, но все-таки одним из величайших спортсменов в этом чисто американском виде спорта тоже был представитель Басконии. Мама будущего бейсболиста Мэй Вензор по паспорту была мексиканкой из Техаса, но ее дальнейшие корни уходили не только в Страну басков и Россию, но даже к индейцам. «Если бы я взял имя матери, то у меня были бы серьезные проблемы», — признавался позже Тед Уильямс. Видимо, чтобы не было проблем, родители его и назвали Теодором — в честь президента США. В 1966 году Тед Уильямс был включен в Зал славы профессионального бейсбола с первой же попытки.

Шейн Гостисбеер, хоккей

https://twitter.com/s_ghost14/status/680463158960631808

25-летний защитник «Филадельфии Флайерс», по прозвищу «Призрак» (по созвучию фамилии Ghost), провел в НХЛ три сезона. Его отец Реджис приехал во Флориду из французской части Страны басков, чтобы стать профессиональным игроком в «хай-элэй» («сеста-пунта» на испанском) — это национальная баскская игра, в которой специальной ракеткой-ловушкой надо бросать мяч в стену, чтобы соперник его не отбил. Трудно сказать, каковы перспективы у баскских видов спорта во Флориде, но сын Реджиса сколотил неплохую карьеру.

А что могут сделать 11 басков, если собрать их на футбольном поле? Смотри 5 сентября в 23:00 на «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru встречу «Эспаньол» — «Атлетик».

«Эспаньол» - «Атлетик» — 5 ноября на «Матч ТВ»

Фото: РИА Новости/Игорь Михалев

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