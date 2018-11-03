Обыграв «Реал», ЦСКА забыл про победы. Гончаренко это предчувствовал
Открытие
В центре защиты «Динамо» третий раз за месяц появился 19-летний Роман Евгеньев, уже сыгравший в этом сезоне против «Крыльев» и «Ахмата». Роман – из села Спасское Приморского края, но футболом начал заниматься в московской школе «Сокол», откуда в одиннадцать лет перешел в «Спартак». Через три года Евгеньев стал там не нужен и оказался в «Динамо», где за пару лет вырос на двадцать сантиметров.
В игре с ЦСКА 193-сантиметровый Евгеньев выиграл несколько верховых единоборств и неплохо отработал в зоне левого центрального защитника. «Грубых ошибок от Евгеньева я не увидел, — сказал Дмитрий Хохлов. — И он, и Москвичев прогрессируют, играют, набираются опыта».Открыть видео
Болельщики
Из-за смерти двух болельщиков первые пять минут матча прошли в тишине, после чего фанаты ЦСКА и «Динамо» устроили перекличку, поочередно скандируя названия своих клубов. Потом друзья-фанаты перешли к привычным кричалкам про вегетарианскую Москву – их матерную часть охотно подхватывали мужчины с центральных секторов. На фоне шести тысяч пустых кресел выглядело это удручающе – грустно, что людей совершенно ничего не объединяет, кроме ненависти к «Спартаку».
Некоторые разнообразие в бесконечное «*****, „Спартак“, *****» внесли перед перерывом фанаты ЦСКА, которым не понравилась оранжевая форма: «Мы должны играть в красно-синем!» — повторили они раз пять.
Эрнандес
После нулевого первого тайма Гончаренко попробовал растормошить игру выходом Щенникова и Эрнандеса, которые едва оправились от травм. Эрнандес нанес три неточных удара, но еще сильнее игру взбодрило удаление Рауша, после которого ЦСКА запальчиво попер вперед, а «Динамо» дерзко огрызалось контратаками. Использовать большинство армейцам не удалось – отчасти потому, что последние минуты Эрнандес хромал около штрафной «Динамо».Открыть видео
Удивительно, что, обжегшись на Марке Гонсалесе, ЦСКА снова рискнул подписать травматичную звезду, но, возможно, хотя бы вторая ошибка научит чему-то армейцев. «К сожалению, у Абеля рецидив. Это потеря», — признал Гончаренко.
Тренеры
После матча Хохлов сокрушался: «Тяжелая игра – первый тайм абсолютно провалили. Не планировали так играть, неприятно все это удивило. Тактически провалились, в движении провалились. Опорные полузащитники почему-то бежали к своим воротам – то есть защищались численно. После перерыва постарались вернуть свою игру – отчасти это получилось».
Хохлова спросили: «Кого вам не хватило для победы?» — «Месси, — заявил тренер «Динамо». — Меня не устраивает, как мы завершаем атаки. Подходы есть, а людей, которые могут обыграть и решить эпизод, нам не хватает».
Не в восторге от игры был и Гончаренко: «Мы имели 99-процентное преимущество, но не хватило одного процента. Не покидало ощущение, что вот-вот дожмем, вот-вот появятся более опасные моменты. Но это «вот-вот» так и не наступило. Удаление сыграло против нас: начали играть сумбурно, торопиться. Сегодня мы потеряли два очка, а не приобрели одно».Открыть видео
После победы над «Реалом» Виктор Гончаренко опасался психологического спада и, как видно, не зря: в шести матчах ЦСКА обыграл голодный «Анжи» и четырежды проиграл. Если ЦСКА не вернет себе сентябрьское настроение, шансов против «Ромы» будет мало.Открыть видео
Чемпионат России. 2018-19. Тур 13
«Динамо» (Москва) – «ЦСКА» (Москва) – 0:0
Удаления: Рауш, 81.
Комментарии после матча:
Дмитрий Хохлов: «Кого не хватило для победы? Месси»
Виктор Гончаренко: «Не покидало ощущение, что вот-вот дожмем «Динамо»