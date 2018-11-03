Обыграв «Реал», ЦСКА забыл про победы. Гончаренко это предчувствовал

В игре с «Динамо» (0:0) снова травмировался Эрнандес. Кажется, его подписание - ошибка.

2018-11-03T19:44:25+03:00 В игре с «Динамо» (0:0) снова травмировался Эрнандес. Кажется, его подписание - ошибка.

Открытие

В центре защиты «Динамо» третий раз за месяц появился 19-летний Роман Евгеньев, уже сыгравший в этом сезоне против «Крыльев» и «Ахмата». Роман – из села Спасское Приморского края, но футболом начал заниматься в московской школе «Сокол», откуда в одиннадцать лет перешел в «Спартак». Через три года Евгеньев стал там не нужен и оказался в «Динамо», где за пару лет вырос на двадцать сантиметров.

В игре с ЦСКА 193-сантиметровый Евгеньев выиграл несколько верховых единоборств и неплохо отработал в зоне левого центрального защитника. «Грубых ошибок от Евгеньева я не увидел, — сказал Дмитрий Хохлов. — И он, и Москвичев прогрессируют, играют, набираются опыта».

Болельщики

Из-за смерти двух болельщиков первые пять минут матча прошли в тишине, после чего фанаты ЦСКА и «Динамо» устроили перекличку, поочередно скандируя названия своих клубов. Потом друзья-фанаты перешли к привычным кричалкам про вегетарианскую Москву – их матерную часть охотно подхватывали мужчины с центральных секторов. На фоне шести тысяч пустых кресел выглядело это удручающе – грустно, что людей совершенно ничего не объединяет, кроме ненависти к «Спартаку».

Некоторые разнообразие в бесконечное «*****, „Спартак“, *****» внесли перед перерывом фанаты ЦСКА, которым не понравилась оранжевая форма: «Мы должны играть в красно-синем!» — повторили они раз пять.

Эрнандес

После нулевого первого тайма Гончаренко попробовал растормошить игру выходом Щенникова и Эрнандеса, которые едва оправились от травм. Эрнандес нанес три неточных удара, но еще сильнее игру взбодрило удаление Рауша, после которого ЦСКА запальчиво попер вперед, а «Динамо» дерзко огрызалось контратаками. Использовать большинство армейцам не удалось – отчасти потому, что последние минуты Эрнандес хромал около штрафной «Динамо».

Удивительно, что, обжегшись на Марке Гонсалесе, ЦСКА снова рискнул подписать травматичную звезду, но, возможно, хотя бы вторая ошибка научит чему-то армейцев. «К сожалению, у Абеля рецидив. Это потеря», — признал Гончаренко.

Тренеры

После матча Хохлов сокрушался: «Тяжелая игра – первый тайм абсолютно провалили. Не планировали так играть, неприятно все это удивило. Тактически провалились, в движении провалились. Опорные полузащитники почему-то бежали к своим воротам – то есть защищались численно. После перерыва постарались вернуть свою игру – отчасти это получилось».

Хохлова спросили: «Кого вам не хватило для победы?» — «Месси, — заявил тренер «Динамо». — Меня не устраивает, как мы завершаем атаки. Подходы есть, а людей, которые могут обыграть и решить эпизод, нам не хватает».

Не в восторге от игры был и Гончаренко: «Мы имели 99-процентное преимущество, но не хватило одного процента. Не покидало ощущение, что вот-вот дожмем, вот-вот появятся более опасные моменты. Но это «вот-вот» так и не наступило. Удаление сыграло против нас: начали играть сумбурно, торопиться. Сегодня мы потеряли два очка, а не приобрели одно».

После победы над «Реалом» Виктор Гончаренко опасался психологического спада и, как видно, не зря: в шести матчах ЦСКА обыграл голодный «Анжи» и четырежды проиграл. Если ЦСКА не вернет себе сентябрьское настроение, шансов против «Ромы» будет мало.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 13

«Динамо» (Москва) – «ЦСКА» (Москва) – 0:0

Удаления: Рауш, 81.

Комментарии после матча:

Дмитрий Хохлов: «Кого не хватило для победы? Месси»

Виктор Гончаренко: «Не покидало ощущение, что вот-вот дожмем «Динамо»