Потомки Игната. Кто из нынешних минизвезд способен подарить нам золото
В воскресенье футбольный центр России переместится на юг, где встретятся «Краснодар» и «Ростов».
Оба клуба поучаствовали в прошедших на неделе матчах 1/8 финала Кубка. С диаметрально противоположной интригой. «Ростов» удерживал преимущество против изначально ослабленного «Зенита». А ослабленный «Краснодар» пытался уйти от поражения во встрече с «Крыльями». Несмотря на замены, волосок, на котором висела судьба лидера чемпионата, оборвался. А замены краснодарцев сработали. Сначала Виктор Классон забил, затем Маурисио Перейра выдал изумительный пас на победный гол. Его автором и героем матча стал 19-летний Иван Игнатьев, о котором собственно и речь.Крылья Советов - Краснодар. 1:2. Иван Игнатьев
Он и Михаил Игнатов из «Спартака» получили хорошую прессу еще до того как доросли до уровня молодежной сборной. Молодежка печально закончила отборочный цикл к Евро-2019, что довольно странно. Нынешний созыв – будто из протоколов матчей РПЛ. Суммарно игроки провели в чемпионатах страны 587 матчей и забили 48 голов, не считая 58-ми игр вратаря Антона Митрюшкина за швейцарский «Сьон».
Завоевывать авторитет предстоит игрокам из состава U-19. В ней кроме Игнатьева и привлекавшегося к товарищеским матчам 18-летнего Игнатова на слуху как минимум еще один футболист. Любимец Краснодара Магомед-Шапи Сулейманов. Остальные известны всем, кто интересуется турниром ФНЛ.
|Игрок
|ДР
|Клуб
|Матчи в ФНЛ
|Голы
|Иван Ломаев
|21.01.1999
|Чертаново
|14
|-21
|Матвей Сафонов
|25.02.1999
|Краснодар-2
|15
|-18
|Сергей Бородин
|30.01.1999
|Краснодар-2
|4
|1
|Дмитрий Губанов
|28.02.1999
|Рубин
|Игорь Дивеев*
|27.09.1999
|Уфа
|Роман Евгеньев*
|23.02.1999
|Динамо М
|Никита Каккоев
|22.08.1999
|Зенит-2
|22
|0
|Наир Тикнизян
|12.05.1999
|ЦСКА
|Петр Володкин
|04.03.1999
|Спартак-2
|1
|0
|Максим Глушенков
|28.07.1999
|Чертаново
|16
|7
|Юрий Горшков
|13.03.1999
|Чертаново
|17
|0
|Артем Голубев
|21.01.1999
|Краснодар-2
|18
|0
|Никита Сергеев
|17.10.1999
|Краснодар-2
|12
|2
|Магомед-Шапи Сулейманов*
|16.12.1999
|Краснодар-2
|12
|3
|Даниил Уткин
|12.10.1999
|Краснодар-2
|14
|8
|Геннадий Киселев
|03.01.1999
|Крылья Советов
|Леон Мусаев
|25.01.1999
|Зенит-2
|47
|1
|Александр Руденко
|15.03.1999
|Спартак-2
|67
|9
|Дмитрий Цыпченко
|29.06.1999
|Чертаново
|12
|2
|Иван Игнатьев*
|06.01.1999
|Краснодар-2
|2
|1
*Статистика игроков в РПЛ: Игорь Дивеев 2(0), Роман Евгеньев 2 (0), Магомед-Шапи Сулейманов 9 (3), Иван Игнатьев 12 (3)
Молодежная сборная СССР становилась чемпионом мира в 1977 году. Трижды была чемпионом Европы. Некоторые футболисты дважды получали золото, как не постаревшие за 3 года между ЧМ-77 и ЧЕ-80. Кроме того тогда разрешалось включать в состав двух «дядек». Валерий Газзаев во второй раз стал чемпионом в 26 лет, а Андрей Баль завоевал третью золотую медаль в 32. Были среди чемпионов и однофамильцы – оба вратари - Александр и Валерий Новиковы…
А вот двух потомков Игната еще не было. Равно как и золота у сборной России.
Но это не столь важно. При наличии взрослых побед, молодежными можно пренебречь. Ряд чемпионов советского периода дорос до золота ОИ-88 и серебра ЧЕ-88. А юниоры-россияне, победители ЧЕ-06, к сожалению, потерялись при переходе в большой футбол.
Не сказали еще своего слова чемпионы Европы до 17 лет 2013 года. Им сейчас по 22. Пока громко заявил о себе только Александр Головин. Сибиряк, также как и Иван Игнатьев. «Настырные они», утверждал Владимир Высоцкий. Впрочем, характер нынешних молодых сборников часто куется в суровых условиях спортивных интернатов. Повзрослевшие футболисты, в свое время оторванные от семьи, иной раз жалуются, что старшие отбирали у них еду и сладости.
Радует, что среди нынешней сборной U-19 7 представителей Краснодара. По словам Игнатьева Сергей Галицкий посещает каждую игру молодежки. И лишать своих «детей» десерта не позволит.