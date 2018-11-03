2018-11-03T17:03:13+03:00 Потомки Игната. Кто из нынешних минизвезд способен подарить нам золото

В воскресенье футбольный центр России переместится на юг, где встретятся «Краснодар» и «Ростов».

Оба клуба поучаствовали в прошедших на неделе матчах 1/8 финала Кубка. С диаметрально противоположной интригой. «Ростов» удерживал преимущество против изначально ослабленного «Зенита». А ослабленный «Краснодар» пытался уйти от поражения во встрече с «Крыльями». Несмотря на замены, волосок, на котором висела судьба лидера чемпионата, оборвался. А замены краснодарцев сработали. Сначала Виктор Классон забил, затем Маурисио Перейра выдал изумительный пас на победный гол. Его автором и героем матча стал 19-летний Иван Игнатьев, о котором собственно и речь.

Крылья Советов - Краснодар. 1:2. Иван Игнатьев

Он и Михаил Игнатов из «Спартака» получили хорошую прессу еще до того как доросли до уровня молодежной сборной. Молодежка печально закончила отборочный цикл к Евро-2019, что довольно странно. Нынешний созыв – будто из протоколов матчей РПЛ. Суммарно игроки провели в чемпионатах страны 587 матчей и забили 48 голов, не считая 58-ми игр вратаря Антона Митрюшкина за швейцарский «Сьон».

Завоевывать авторитет предстоит игрокам из состава U-19. В ней кроме Игнатьева и привлекавшегося к товарищеским матчам 18-летнего Игнатова на слуху как минимум еще один футболист. Любимец Краснодара Магомед-Шапи Сулейманов. Остальные известны всем, кто интересуется турниром ФНЛ.

Игрок ДР Клуб Матчи в ФНЛ Голы Иван Ломаев 21.01.1999 Чертаново 14 -21 Матвей Сафонов 25.02.1999 Краснодар-2 15 -18 Сергей Бородин 30.01.1999 Краснодар-2 4 1 Дмитрий Губанов 28.02.1999 Рубин Игорь Дивеев* 27.09.1999 Уфа Роман Евгеньев* 23.02.1999 Динамо М Никита Каккоев 22.08.1999 Зенит-2 22 0 Наир Тикнизян 12.05.1999 ЦСКА Петр Володкин 04.03.1999 Спартак-2 1 0 Максим Глушенков 28.07.1999 Чертаново 16 7 Юрий Горшков 13.03.1999 Чертаново 17 0 Артем Голубев 21.01.1999 Краснодар-2 18 0 Никита Сергеев 17.10.1999 Краснодар-2 12 2 Магомед-Шапи Сулейманов* 16.12.1999 Краснодар-2 12 3 Даниил Уткин 12.10.1999 Краснодар-2 14 8 Геннадий Киселев 03.01.1999 Крылья Советов Леон Мусаев 25.01.1999 Зенит-2 47 1 Александр Руденко 15.03.1999 Спартак-2 67 9 Дмитрий Цыпченко 29.06.1999 Чертаново 12 2 Иван Игнатьев* 06.01.1999 Краснодар-2 2 1

*Статистика игроков в РПЛ: Игорь Дивеев 2(0), Роман Евгеньев 2 (0), Магомед-Шапи Сулейманов 9 (3), Иван Игнатьев 12 (3)

Молодежная сборная СССР становилась чемпионом мира в 1977 году. Трижды была чемпионом Европы. Некоторые футболисты дважды получали золото, как не постаревшие за 3 года между ЧМ-77 и ЧЕ-80. Кроме того тогда разрешалось включать в состав двух «дядек». Валерий Газзаев во второй раз стал чемпионом в 26 лет, а Андрей Баль завоевал третью золотую медаль в 32. Были среди чемпионов и однофамильцы – оба вратари - Александр и Валерий Новиковы…

А вот двух потомков Игната еще не было. Равно как и золота у сборной России.

Но это не столь важно. При наличии взрослых побед, молодежными можно пренебречь. Ряд чемпионов советского периода дорос до золота ОИ-88 и серебра ЧЕ-88. А юниоры-россияне, победители ЧЕ-06, к сожалению, потерялись при переходе в большой футбол.

Не сказали еще своего слова чемпионы Европы до 17 лет 2013 года. Им сейчас по 22. Пока громко заявил о себе только Александр Головин. Сибиряк, также как и Иван Игнатьев. «Настырные они», утверждал Владимир Высоцкий. Впрочем, характер нынешних молодых сборников часто куется в суровых условиях спортивных интернатов. Повзрослевшие футболисты, в свое время оторванные от семьи, иной раз жалуются, что старшие отбирали у них еду и сладости.

Радует, что среди нынешней сборной U-19 7 представителей Краснодара. По словам Игнатьева Сергей Галицкий посещает каждую игру молодежки. И лишать своих «детей» десерта не позволит.

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