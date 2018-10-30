2018-10-30T14:52:02+03:00 Половина ноги Классона. За счет чего побеждают лидеры

Поражение стало для ЦСКА десятым юбилейным в чемпионатах России под руководством Виктора Гончаренко. И впервые соперник смог победить его команду, проигрывая по ходу матча.

Такое удавалось ранее только «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов 2017/18. Мурад Мусаев может примерять лавры Жозе Моуринью, а Виктор Классон – автора победного гола на «Олд Траффорд» Маркуса Рэшфорда.

Поражения ЦСКА в чемпионатах России при главном тренере Гончаренко

Дата Матч Голы 30.04.17 ЦСКА – Спартак - 1:2 А.Березуцкий, 45 – Луис Адриано, 31, Глушаков, 51 21.07.17 ЦСКА – Локомотив – 1:3 Витинью, 42 – Фарфан, 24, Ари, 66, Тарасов, 74 06.08.17 ЦСКА – Рубин – 1:2 Щенников, 13 – Жонатас, 2, Жонатас, 10 27.08.17 ЦСКА – Ахмат – 0:1 Садаев, 45 27.10.17 Арсенал – ЦСКА – 1:0 Чаушич, 79 10.12.17 Спартак – ЦСКА – 3:0 Промес, 10, Промес, 61, Пашалич, 90 09.04.18 ЦСКА – Динамо – 1:2 Чалов, 61 – Ташаев, 11, Ташаев, 49 05.08.18 ЦСКА – Ростов – 0:1 Паршивлюк, 7 07.10.18 ЦСКА – Локомотив – 0:1 Хеведес, 88 28.10.18 ЦСКА – Краснодар – 1:2 Влашич, 54 – Ари, 79, Классон, 82

Презрение Гончаренко к кадровым проблемам впечатляет. Виктор Михайлович был просто великолепен в своем расстройстве по поводу потери нити игры после замен. По его убеждению таких зубров, как Газинский, Каборе и Вандерсон, обязаны были сдержать «ветеран» армейцев Хетаг Хосонов и Яка Бийол с Такумой Нисимурой, о существовании которых три месяца назад знали только массажисты ЦСКА. Суммарная стоимость трех запасных – 2,4 млн евро, если верить известному изданию. То есть, если кто-то вздумает меняться, хватит на половину правой ноги того же Классона.

Но не в деньгах счастье. Например, игру «Зенита» против «Крыльев» вежливо назвали энергосберегающей. Можно предположить, что самарцы носились сами по себе, а за петербуржцев двигался мяч, если б у хозяев не было весомого преимущества по владению, количеству и точности передач.

Показатель Крылья Советов Зенит Владение мячом, % 60.4 39.6 Общий пробег, м 120 217 116 514 Передачи точные 548 (86%) 391 (81%)

И Сергей Семак подтверждает диагноз: «В определенный момент спад неминуем у любой команды». «Славия», «Бордо», «Крылья», - с этими соперниками Питер играл столь же «эффектно», как и ЦСКА с «Реалом». Разница в том, что «Зенит» побеждал на классе, а ЦСКА – «на везухе». Если без иронии, то общее мнение выразил довольный Артем Дзюба: «Ассист не пахнет». И есть предчувствие, что команда Семака скоро покажет настоящий футбол…

Пару слов об «Уфе». 5 матчей без поражений – радостный симптом реинкарнации. Тяжело Сергею Томарову работать главным в команде, у которой суперклубы последовательно увели двух наставников с громкими именами. Тем не менее, уфимцы ради всех российских болельщиков пожертвовали стартом регулярного чемпионата и достойно выступили в Лиге Европы.

Но это не главное. У нас, заезженных статистиков, ежедневно через серое вещество проходят тысячи фамилий, причем из разных видов спорта. Они поневоле теряют связь с непосредственными событиями и сами собой складываются в странные сочетания. Например, на ум приходит замена Делькин на Неделькин. Или ударная хоккейная тройка Глухов, Слепов, Немов. В этой связи Оливье Тилль, которого «Уфа» зацепила по дороге в Люксембурге, вызывает самые светлые ассоциации и аллюзии. Оливье звучит празднично для русского уха. А Тиль – симпатичный герой детских сказок, известный по кинофильму и спектаклю Ленкома.

Прошел бы Тилль разовой улыбкой мимо сознания, если б не заменил в Уфе по движению Ивана Облякова и не отдал уже вторую голевую передачу в минувшем туре. Российские клубы суммарно занимают шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА. Так что можно считать столицу Башкирии местом пиара футболистов из Люксембурга. Игроки этого крохотного государства выходят на поле только в низших лигах Франции и Германии из стран ведущей пятерки.

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