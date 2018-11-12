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Вода и камень, лед и пламень. Кононов и «Спартак» - странная пара

17:33
Вода и камень, лед и пламень. Кононов и «Спартак» - странная пара
Олег Кононов и Денис Глушаков / Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив, РИА Новости/Евгений Биятов
Обозреватель «Матч ТВ» - о новом главном тренере «Спартака» Олеге Кононове.

Вдумчивые специалисты нужны футболу. Даже если они задумчивые, а Кононова хочется охарактеризовать именно так.

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Любопытны критерии, по которым осуществлялся подбор. Большинство последних главных тренеров «Спартака» подыскивались, предположу, по двум параметрам: либо свой, из бывших, либо добился успеха с предыдущей командой. Так повелось с Александра Старкова, которого Кононов, кстати, напоминает интеллигентностью и бесшумностью. Экс-тренер сборной Латвии, Лаудруп, Эмери и Якин — добились. Федотов, Черчесов (и свой, и добился, хотя всего лишь с «Ваккер-Тиролем» на тот момент), Карпин, Гунько, Аленичев — свои.

Первым выпавшим из логического ряда стал Каррера. Массимо не был своим и ничего не добился, а просто подвернулся. Случается в футболе и такое: именно подвернувшийся выиграл в итоге то, что чего не смогли дотянуться другие.

Олег Кононов - следующий разрыв шаблона. У него неплохая репутация, но нет титулов. Наивысшие достижения - бронза чемпионата, финал Кубка и звание лучшего тренера РФПЛ-2014/2015. Термоядерным этот набор регалий я бы не назвал.

Отсюда предположение: Кононов может стать первым, кто привлек спартаковских работодателей своим профессиональным почерком и игровым стилем. Со времен работы в «Краснодаре» у него сохранилась репутация адепта короткого паса и большого числа ТТД. Что в принципе отвечает представлениям о спартаковском футболе.

Думаю, акционеры клуба мыслили даже шире. Кононов и стиль не чужды друг другу, а это сейчас важнее оттенков стиля. Спартаковский или нет — время покажет, команде нужно хоть какое-то игровое кредо. Ведь даже в чемпионский год было крайне затруднительно определить, что является определяющим в игре красно-белых. Бойцовские качества и сплоченность? Несомненно, а вот тактически — что? Индивидуальные действия вписывались в формулировки, командные — не вполне.

Что ж, стиль — это аргумент. Но только если он сочетается с победами. По крайней мере, для «Спартака». Эстетство без побед - явление в футболе крайне редкое и недолговечное, как всякий процесс без результата. Именно поэтому менее чемпионистые команды шарахаются от разговоров о стиле и готовы высекать турнирные очки хоть тушкой, хоть чучелом. Дисциплина — вот их стиль. «Спартаку» же, видать, захотелось прекрасного.

Тут, как говорится, надо бы заметить.

Кононов, по отзывам знающих его людей, способен научить команду «узкому» футболу. Но есть ли в «Спартаке» исполнители под такую модель? Сергей Галицкий начал подбирать футболистов определенного профиля задолго до приглашения Кононова. А его, по сути, поставил перед фактом: вот тебе тактика, будешь использовать, согласен ты с ней или нет.

Кононов согласился, иначе с ним просто не заключили бы контракт. Он вынужден был работать в строго определенном ключе, признаков которого в «Ахмате» и «Арсенале», где позже работал тренер, уже не просматривалось. Разве что намеки, и то не факт. Логично — в этих командах другой подбор исполнителей. Но и в «Краснодаре», будь его воля, Кононов провел бы ряд матчей по другим лекалам. Такое впечатление сложилось по итогам личного общения с ним.

Это неплохо, это универсализм. Но это и не гарантия того стиля, из-за которого, возможно, Кононова позвали в «Спартак». Он не догматик, а прагматик. Станет Леонид Федун требовать от него забеганий — будут ему забегания. Не станет — Кононов пойдет к цели кратчайшим путем.

Следующий момент — инстинкт киллера, победный дух. Я далек от того, чтобы угадывать эти черты характера по внешним признакам. Однако Кононов — человек максимально вежливый, не тиран и не волюнтарист. Как-то мы с ним записывали радиоинтервью. Я ошибся в вопросе с фамилией футболиста, чистый прокол. Но Кононов, показалось, смутился больше меня и поправил не просто так, а шепотом.

Самому странно, что сейчас этот случай заношу чуть ли не в минус. Тогда, напротив, стало приятно, что не оборвал и не усмехнулся. Только вот шепот со «Спартаком» сочетается плохо. Эта команда — всегда вулкан. После матчей этой команды иногда приходится выходить в толпу горячих людей и орать: «Фалькао к нам не приедет, б...!». В раздевалке этой команды быстро проверяют на наличие стержня, а добро с кулаками там работает эффективнее, чем просто добро. При том, что зачастую не работает ни то, ни другое.

Довелось как-то раз присутствовать и при послематчевой беседе с Кононовым Сергея Галицкого. Обстановка была умиротворяющей, подавали что-то вкусное, но владелец затеял дискуссию на тему, как правильно вратарь должен выносить мяч в поле — ближе к центральной оси или по диагоналям в «усы». Тренеру явно не хотелось спорить, он устал после игры. К тому же он не был согласен с Галицким по некоторым пунктам, а рядом сидело несколько журналистов. И все же Кононов исполнил роль собеседника до конца. Потому что в его системе координат хороший человек если и не профессия, то по крайней мере какая-то ее часть.

Явление того же порядка — призыв Кононова прийти на митинг (!) в поддержку мусульман Мьянмы (!!!). Он тогда работал в «Ахмате», вместе с тренером высказались и лидеры команды, глубоко уверен, что их попросили, и что они искреннее сочувствовали тысячам несчастным рохинджа, вынужденным бежать от зверств в Бангладеш. Но где, послушайте, короткий пас, а где Мьянма? Причем тут футбольный специалист Кононов? Политкорректность — хорошо, но в общем контексте ситуация выглядела искусственной и странноватой.

https://www.instagram.com/p/BYloLkUgldj/?utm_source=ig_embed

Особенно с учетом того, что Кононов вообще молчалив и скуп на яркие вербальные проявления. В роли эксперта на ТВ он мало походил на тех же Карпина или Григоряна, чем-то напоминая, скорее, чеховского Беликова — человека в футляре.

Но, как всякий настоящий интеллигент, Кононов не чужд рефлексии. Незадолго до увольнения из «Краснодара», когда не шла игра, он заметно переживал. Как раз в ту пору меня угораздило сделать заявку на интервью с ним . Тренер попросил прислать через пресс-службу вопросы. Позже тем же путем пришел отказ. Вопросы (их было штук 25, в подавляющем большинстве — футбольные), вызвали, как мне передали, нервную реакцию. А один из вопросов в конце списка — очень нервную. Звучал он примерно так: «Вы всегда стильно одеты во время матчей. Костюмы покупаете или шьете на заказ?».

Конечно, это мало о чем говорит. И Кононова, несмотря на то, что работает он в России шестой год, мы тоже почти не знаем. Однако это и заставляет задаваться вопросом о тех чертах характера, которые точно требуются тренеру топ-клуба. Замыкать на себе давление извне, производя, в свою очередь, собственное давление на команду, соперников, персонал, владельцев клуба, - задача для парового молота, толстокожего упрямца в бронежилете, агитатора, горлана, главаря.

Пока Кононова в этих масках представить сложно. Хотя дело, возможно, не в нем, а в недостатке воображения тех, кто представляет. В конце концов, Леонид Федун уже провел массу кадровых экспериментов. Понаблюдаем еще за одним, от нас не убудет.  

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Владимир Песня

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