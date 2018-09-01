ЦСКА крупно победил, но Гончаренко недоволен

Времени до ЛЧ мало, а работы у Гончаренко еще много.

Накануне ЦСКА купил аж трех игроков (потратив меньше, чем получил за одного Витинью), но с таким валом травм никаких новичков не хватит. В Суперкубке травмировался Дзагоев, в первом туре – Хосонов, в четвертом – Щенников, неделю назад – Бийол, теперь – Магнуссон с Бистровичем. Продолжают лечиться Васин, Кучаев и Макаров. Это, конечно, неплохо увеличивает посещаемость центральных секторов, но приятнее все же видеть этих игроков на поле или хотя бы в заявке.

«У Магнуссона вряд ли что-то серьезное, – сказал Гончаренко после игры. – Травма Бистровича неприятна для нас, тем более он сейчас в отличной форме. Он подвернул голеностоп, думаю, там что-то со связкой». Отличную форму Бистровича лучше всего описывается статистикой: два гола и одна результативная передача в трех последних матчах – за всю предыдущую карьеру (в хорватском «Славене» и ЦСКА) у него «ноль плюс ноль».

Тренер ЦСКА был не очень доволен после матча и особенно – во время. Пока его игроки радовались второму голу, Гончаренко подозвал Бистровича и объяснил (через переводчика), как вернее размещаться на поле. Гончаренко и раньше любую паузу использовал для емких индивидуальных бесед, но в эту субботу они были особенно эмоциональными.

Смешнее всего было за пару минут до перерыва: Ахметов лихо влетел в штрафную, но явно упустил момент, когда настала пора расстаться с мячом и перестать финтить. После этого Гончаренко так увлекся лекцией для подбежавшего к нему Ильзата, что не заметил – игра возобновилась и Чернов не может выбросить аут, потому что перед ним стоят тренер с игроком.

Счет 4:0 безжалостен, но до третьего гола у Гончаренко регулярно возникали поводы покричать на своих игроков. «Урал» наступал немного суетно и не всегда согласованно, но, во-первых, шел вперед смело и большими силами, а во-вторых, несколько раз устраивать гостевые атаки помогали игроки ЦСКА. Есть подозрение, что чешская «Виктория» – молчу уж про «Реал» с «Ромой» – будет чуть качественнее использовать ошибки армейцев.

«В защите и в игре команды в целом много огрехов, перед Лигой чемпионов это не может не беспокоить, – сказал Гончаренко. – Отсутствие баланса мне не нравится. Наши ошибки повторяются – мне тяжело это принять».

У ЦСКА важно отметить и прогресс Ефремова с Чаловым. Первый бестолково провел стартовые туры, но после отсидки в запасе выглядит все лучше – и единоборства выигрывал (пять в обороне и девять в атаке), и ассистировал неплохо (двенадцать точных передач в финальную треть поля и две – в штрафную).

Чалов же, также ненадолго присев на лавку, забил пять мячей в трех турах – после пяти матчей без голов. Гончаренко легко это объяснил: «Ему нужно было правильнее открываться, по сравнению с первыми турами он это исправил, и пришли голы. Он завершает атаки, делает много черновой работы, хорошо взаимодействует».

Времени до Лиги чемпионов остается совсем мало, две с половиной недели, но работы у Гончаренко еще много.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 06

«ЦСКА» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

Голы: Чалов, 13 (ВИДЕО), 31 (ВИДЕО), 85 (ВИДЕО). Бистрович, 89 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Бумаль, 51 («Урал»).

Фото: twitter.com/pfc_cska, globallookpress.com