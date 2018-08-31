Промес в «Севилье», закупки ЦСКА. Последний день трансферного окна. LIVE!

31 августа – самый жаркий день лета на трансферном рынке.

Главное к этой минуте

Куинси Промес подписал контракт с «Севильей»

ЦСКА объявил о покупке японца Нисимуры и исландца Сигурдссона

«Ростов» обзавелся еще одним исландцем за 2,5 млн евро.

16:35 Адем Ляйич последние восемь лет играл в Италии, а ближайший сезон проведет в Турции. «Торино» отдал 26-летнего сербского хавбека в аренду «Бешикташу» за 1,25 млн евро. Скоро о сделке объявят официально.

16:28 ОФИЦИАЛЬНО! «Уфа» разошлась не на шутку. Полузащитник «Крыльев Советов» Азер Алиев перешел в клуб из Башкортостана в качестве свободного агента.

16:15 ОФИЦИАЛЬНО! Подтверждение не заставило себя ждать. Теперь в «Ростове» четыре исландца! Защитники Ингасон и Сигурдссон, нападающий Сигурдарсон и новичок Кьяртанссон.

16:03 Скоро в чемпионате России будет больше исландцев, чем в чемпионате Исландии. «Ростов» близок к подписанию еще одного викинга – 28-летнего нападающего «Маккаби» Видара Кьяртанссона. По информации «Спорт-Экспресса», новичок обойдется ростовчанам в 2,5 млн евро.

15:58 ОФИЦИАЛЬНО! «Оренбург» не сидит без дела: клуб пополнился 26-летним нападающим Джордже Деспотовичем, который в последние годы выступал в Казахстане за «Кайрат» и «Астану».

15:52 Возвращаемся к главной теме дня. Тут подъехало объяснение руководства ФК «Спартак» по продаже Промеса:

– Учитывая желание Промеса попробовать свои силы в одной из сильнейших лиг мира и его огромный вклад в успехи красно-белых, руководство «Спартака» приняло предложение «Севильи». Тем не менее мы всегда будем рады снова увидеть Куинси на «Открытие Арене» – и в составе соперника, и в качестве болельщика красно-белых, которым он, уверены, останется навсегда. «Спартак» благодарит Промеса за неоценимую роль в победах красно-белых и желает ему успехов в дальнейшей карьере!

15:45 ОФИЦИАЛЬНО! «Реал» провел презентацию 25-летнего нападающего Мариано Диаса, который в прошлом сезоне забил 21 гол в 45 матчах за «Лион». Новичок не побоялся взять номер Криштиану Роналду! Парень явно уверен в себе. В свое время Диас выступал за молодежную команду «Реала», а также успел провести восемь матчей за основной состав. Год назад он был продан «Лиону» за 8 млн евро, а вернули его мадридцы за 21,5 млн.

15:39 Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов, впечатлился покупками армейцев и приготовил свой ответ. Теперь у мадридского «Реала» есть новый игрок под седьмым номером! Подробности скоро.

15:33 Дедлайн дедлайном, но вы не забывайте, что этим летом в РПЛ была куча переходов. Все трансферы лучшего чемпионата планеты в удобной таблице в одном клике от вас.

15:27 Сегодня закрывается окно не только в РПЛ, но и в большинстве европейских чемпионатов (в Англии и Италии заявочный период уже завершен). Пока все тихо. Рекорд дня удерживает трансфер Промеса (21 млн), а следом с большим отрывом идет бразилец Джейлсон. «Фенербахче» купил 22-летнего полузащитника у «Гремио» за 4,5 млн.

15:20 ОФИЦИАЛЬНО! В пятницу активничуют не только топ клубы. «Уфа» подтвердила переход игрока сборной Люксембурга Оливье Тилля, который до этого выступал за «Прогрес».

15:14 Вот так теперь после ухода Промеса выглядит афиша воскресного матча «Зенит» – «Спартак»:

15:12 ЦСКА может не остановиться на двух пятничных трансферах. Многочисленные инсайды отправляют в Ватутинки 20-летнего хавбека «Уфы» Ивана Облякова. По данным Sport24, цена вопроса – 3 млн евро.

15:04 Промес уже начал восхвалять свой новый клуб. В прежнем – на его счету 135 матчей, 66 голов и 34 передачи. «Спартак» расстался с лучшим легионером в своей истории. В качестве компенсации на счет московского клуба должен упасть 21 миллион евро. Это самая крупная продажа в клубной истории.

15:02 Главный ньюсмейкер пятницы ЦСКА! Сначала армейцы в удивительном ролике представили своего новичка – 21-летнего японского нападающего Такумо Нисимуру. Судя по количеству лайков и ретвитов, японцы оценили юмор.

Чуть позже был представлен и еще один новичок – 19-летний нападающий «Норрчепинга» Арнор Сигурдссон, который обошелся ЦСКА в 4 млн евро (по неофициальным данным).

15:00 Эшкере, родные! Начинаем наш веселый онлайн. К этой минуте клубы уже успели оформить ряд сделок. Главное – Антошка больше не в «Спартаке»: Куинси Промес остается красно-белым, вот только теперь он будет выступать за «Севилью». Голландец уже успел попрощаться со спартаковскими болельщиками:

– Я покидаю удивительную спартаковскую семью в качестве игрока, но я всегда буду частью этой семьи. Спасибо за все прекрасные моменты, которые мы создавали вместе. Мы добились того, о чём я никогда не забуду. Пришло время для новой главы в моём путешествии. Мы встретимся снова

Чуть позже пришла новость о подписании пятилетнего контракта с «Севильей».