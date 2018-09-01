«Зенит» – «Спартак» в Петербурге: от слез до «безжалостного львиного пиршества»

Две столицы. Две философии. Два непримиримых соперника. Все это как нельзя лучше подходит к главному сегодня российскому противостоянию «Зенит» — «Спартак». Тем более что в Петербурге встречи между командами и вовсе получаются не только сверхэмоциональными, но фантастически результативными. «Матч ТВ» вспоминает 7 самых интересных из них.

Слезы Березовского

«Задачи у нас две. Закрепиться в высшей лиге и обыграть «Спартак». Эта фраза Павла Садырина, сказанная более 20 лет назад, сразу стала крылатой.

Произнесена она была накануне сезона-1996, когда «Зенит», преодолев один из самых непростых периодов в своей истории, вернулся в высшую лигу.

Что ж, задачу удалось выполнить с ходу – сине-бело-голубые выиграли у красно-белых в первом круге в Москве (2:0). Но гораздо более драматичным и памятным получился матч на «Петровском» в заключительном туре.

Потеряй тогда «Спартак» очки, и чемпионом наверняка стала бы «Алания». Питер, в свою очередь, конечно, мечтал о том, что именно «Зенит» подставит ножку «Спартаку» в финишном створе. И уже на 3-й минуте к восторгу трибун Игорь Данилов вывел хозяев вперед – 1:0. Однако Андрей Тихонов и Егор Титов все же принесли победу гостям. Рассказывают, что Роман Березовский, защищавший тогда ворота «Зенита», рыдал после игры в раздевалке. Ну, а «Петровский» в 96-м стал для «Спартака» счастливым вдвойне. Несколько дней спустя красно-белые именно здесь обыграли «Аланию» в «золотом» матче и стали чемпионами.

Роман Березовский (через 13 лет после матча):

– Та история в 1996-м … Я был молодым парнем, 22-23 года. И на меня вдруг повесили таких собак! Именно вдруг – разбирательства начались спустя год после игры. Определенное время я переживал. Газеты, помню, читал – расстраивался. Сильно на меня ситуация давила. Но справился с ней еще в «Зените». Ребята, тренеры поддержали, я остался первым номером команды и, уверенно проведя сезон-1998, обо всем забыл.

3 ноября 1996 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский»

«Зенит» – «Спартак» – 1:2 (1:1)

Голы: Данилов – Тихонов, Титов.

Испорченное чемпионство

В сезоне-2011/12 чемпионом стал «Зенит». Причем Лучано Спаллетти сделал команду первой досрочно – за три тура до финиша. Но разве мог Петербург считать, что все уже позади, если в 29-м туре «Зенит» должен был принимать «Спартак»? Само собой, что переполненный «Петровский» мечтал отпраздновать второе подряд золото победой над красно-белыми. Тем более что по ходу матча все складывалось для сине-бело-голубых как нельзя лучше.

Сотый гол Кержакова за «Зенит» и такой же Семака – в чемпионатах России дважды выводили хозяев вперед. Причем нынешний главный тренер сине-бело-голубых отличился за 8 минут до финального свистка. В этот момент мало кто мог предположить, что за оставшееся время Эменике и Кариока вырвут у «Зенита» победу. И плеснут тем самым приличную ложку дегтя в бочку петербургского меда.

Александр Кержаков, нападающий «Зенита» (сразу после матча):

– Впечатления не двойственные, а просто ужасные. У всех нас к «Спартаку» особые чувства. Поэтому как можно было во время вручения чемпионского Кубка прыгать и хохотать? Естественно, настроение после такого поражения было не то.

6 мая 2012 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский»

«Зенит» – «Спартак» – 2:3 (1:0)

Голы: Кержаков, Семак – Билялетдинов, Эменике, Кариока.

Рекордная месть «Зенита»

Впрочем, совсем скоро, в том же календарном году, «Зенит» весьма чувствительно отомстил красно-белым за испорченное весной настроение. Дело в том, что в начале чемпионата-2012/13 (точнее, в 4-м туре) «Зенит» нанес «Спартаку» самое крупное в российском противостоянии этих команд поражение – 5:0. Кстати, тренировал тогда москвичей Унаи Эмери и все 90 минут за гостей сыграл Артем Дзюба. А начало разгрому в самом начале второго тайма положил Владимир Быстров.

Добавим, что руку к рекорду приложил и вратарь петербуржцев Вячеслав Малафеев, который не дал Динияру Билялетдинову реализовать пенальти.

Владимир Быстров, полузащитник «Зенита» (на следующий день после матча):

– Я рад, что наше поколение игроков смогло подарить болельщикам те эмоции, которые они не испытывали 63 года, когда «Зенит» в последний раз столь крупно обыгрывал «Спартак»!

11 августа 2012 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский»

«Зенит» – «Спартак» – 5:0 (1:0)

Голы: Канунников, Быстров, Широков, Файзулин (2).

И снова Кержаков!

Сезон-2012/13. По итогам первой трети турнирной дистанции «Спартак» и «Зенит» набрали одинаковое количество очков и на пару лидировали в чемпионате. Что могло быть лучше для вывески матча 11-го тура? А тут еще счет в игре открывает Александр Кержаков, и этот гол становится для форварда рекордным – 208-м, благодаря чему он обходит Олега Веретенникова. Как тут не вспомнить, что первый мяч в карьере Кержаков также забил красно-белым. А потом им же – 100-й в чемпионатах России, 100-й за «Зенит»…

Ну, а главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, хоть и был довольно спокоен на пресс-конференции, однако не упустил случая затронуть любимую им в те времена тему: «Сейчас опять скажут, что это все отмазки, но у «Зенита» возможностей для ротации явно больше».

Добавим, чемпионом в том сезоне в итоге стал не «Зенит» или «Спартак», а ЦСКА.

Михаил Боярский, народный артист России (сразу после матча):

– Это был красивый европейский футбол. Невероятные скорости, классные задумки, творческая атмосфера. А уж драматургия этой игры была достойна Шекспира в исполнении лучших драматических артистов. Сомневаюсь, что в этом сезоне будут более интересные матчи. Отдельно рад за нашу молодежь – Смольникова, Шатова, Лодыгина, которые стучатся в дверь сборной. И, конечно же, нельзя не отметить Сашу Кержакова.

28 сентября 2013 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский»

«Зенит» – «Спартак» – 4:2 (1:1)

Голы: Кержаков, Халк, Шатов, Данни – Чельстрем, Мовсисиян.

«Безжалостное хладнокровное львиное пиршество»

Когда на 10-й минуте Попов открыл счет, вряд ли кто на «Петровском» мог предположить, что дело в итоге закончится именно такой победой «Зенита». Тем более что, несмотря на быстрый ответ Витселя, на перерыв команды все равно ушли при минимальном преимуществе «Спартака». Но сразу после антракта из раздевалки выбежал совсем другой «Зенит». Включая Артема Дзюбу, который забил переломный гол – после этого хозяева повели 3:2, и удержать их было уже невозможно.

Алексей Миллер, глава «Газпрома» (сразу после матча):

– В первом тайме – и надо сказать за это спасибо Аленичеву – мы ненадолго заглянули в спартаковское прошлое, а во втором нам предстало зенитовское настоящее. Не знаю, что Виллаш-Боаш сказал команде в перерыве, может быть, «вот бежит олень…», но вторые 45 минут были сродни хладнокровному безжалостному львиному пиршеству.

16 апреля 2016 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский»

«Зенит» – «Спартак» – 5:2 (1:2)

Голы: Витсель, Халк, Дзюба, Маурисио, Хави Гарсия – Попов, Глушаков.

Замес Кришито – Промес

Драматургии этому матчу тоже было не занимать. Достаточно сказать, что «Спартак» дважды отыгрывался, но «Зенит» все же вырвал победу. С другой стороны, эти 4:2 получились несколько иными, чем в 2013 году. Развязка наступила на последних минутах, когда при счете 3:2 произошло столкновение Кришито – Промес. После игры только и разговоров было о том, что Кришито надо было удалять.

По факту же почти тут же в ворота «Спартака» был назначен пенальти, и все стало ясно.

Впрочем, в Петербурге после игры вполне резонно говорили о том, что даже удаление Кришито вряд ли спасло бы «Спартак». Хозяев в этот вечер было не удержать – в том числе и в очередной раз забившего красно-белым Дзюбу.

Массимо Каррера, главный тренер «Спартака» (после матча):

– Не люблю обсуждать судей. Мы просто не смогли воспользоваться моментами.

2 октября 2016 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский»

«Зенит» – «Спартак» – 4:2 (2:2)

Голы: Кришито (с пенальти), Дзюба, Витсель, Жулиано (с пенальти) – Боккетти, Зе Луиш.

Победа в битве, но не в войне

Как говорил Штирлиц, запоминается последнее. Тем более прошлогодний матч первого круга между «Зенитом» и «Спартаком» стал первым на арене «Санкт-Петербург». Кстати, на его долю выпало немалое испытание в виде града на разминке, но дренаж газона справился. Другое дело, что очередная крупная победа сине-бело-голубых явилась успехом локальным. Ведь затем при Роберто Манчини «Зенит» стал играть все хуже и хуже, а в итоге занял пятое место, тогда как «Спартак» – третье.

К слову, это был чуть ли не первый случай, когда Дзюба не забил за «Зенит» «Спартаку». Возможно, потому что уже тогда он оказался в немилости у Манчини и получил в той игре только 3 минуты. Ну, а что было дальше с Артемом, помнят все…

Александр Кокорин, нападающий «Зенита» (сразу после матча):

– Атмосфера на стадионе была просто нереальной сегодня. Все выложились на сто процентов. Настолько, что конечный результат – 5 мячей. Всем спасибо огромное. 50 000 сегодня было. Дерби! Такой матч! Слова излишни! Все порадуемся!

6 августа 2017 года. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург»

«Зенит» – «Спартак» – 5:1 (2:0)

Голы: Кокорин, Ерохин, Кришито, Кузяев, Ребров (в свои ворота) – Промес (с пенальти).

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Алексей Даничев