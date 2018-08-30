Бездзюбый «Зенит». Кого и чего не хватало петербуржцам в Норвегии

Обе команды Сергея Семака, бывшая и нынешняя, в четверг сыграли неважно.

Одна потеря к началу серьезных сентябрьских еврокубков — отсев нормальный. Другое дело, что ждем мы все-таки не начала групповых этапов ЛЧ и ЛЕ, а успехов в них самих. И тут перспективы российских клубов не кажутся радужными. Не из-за жеребьевок, нет. Из-за футбола, который наши клубы до сих пор показывали.

«Уфа», оставшаяся сиротой после ухода Семака, не смогла обыграть соперников в количестве девяти человек. Башкирская команда нынче слабенькая, хоть и неравнодушная. Но вдевятером? Нынешний «Рейнджерс»? Это, извиняюсь, частные проблемы «Уфы» или что-то уровневое, общероссийское? Оттенки еврокубковых выступлений «Спартака» и «Зенита» намекают на второй вариант.

Петербуржцы совершили подвиг в ответном матче с минским «Динамо». Не обсуждается. Но общий счет в противостоянии с командой, далекой даже от «Рейнджерс», - 8:5. Подвигу предшествовал антиподвиг. А за домашним выигрышем у «Мельде» последовало поражение в гостях.

Минск, пропустив в Питере четыре-пять штук, был подавлен. Что подавило в Норвегии «Зенит»? Практически пустые трибуны? Так они и дома были такими же. Близость матча против «Спартака»? Но мы знаем массу примеров, когда в похожей ситуации упускались оба зайца. Собственная апатия? Но откуда ей взяться, если идет борьба за групповой этап Лиги Европы? Вот что непонятно. А к выигрышу по сумме двух матчей претензий, естественно, нет.

Вспомните, как выходил на замену против белорусов Мак. Бомбически. В Мельде же его хватило на пару ошибок, споры с судьями и попытки тянуть время. Возможно, решающими оказались оттенки мотивации: все-таки «Мельде» надо было отыграться, а «Зениту» удержать. Но Мак-то был один и тот же. И Ерохин взялся вдруг падать, теряя мяч обидным голевым образом. И Мевля - пасовать в вакуум.

Да, в гостях разгромно проигрывала и «Барселона». Но на переполненном стадионе в Париже, против «ПСЖ». А тут — «Мельде», лысые зрительские сектора, и не пойми что происходит.

Во время игры пытался вспомнить, когда наши клубы вообще диктовали волю относительно серьезным европейским соперникам. Не смог. Случались прорывы у «Краснодара», того же «Зенита», ЦСКА. Но — одноматчевые. А вот чтобы против середняка, да уверенно дома и на выезде или, того пуще, во всем групповом турнире… Самый популярный сценарий — тяжело, плотно, болезненно. С кем бы то ни было. И на редкие пять мячей «Севилье» - непременно две ничьих с «Марибором». Такая, понимаешь, диктовка.

Правда, в случае с «Зенитом» есть особенность. В Норвегии не играл урановый стержень и главный фитиль российского футбола Дзюба. А когда нет ядерной реакции, бесполезно ждать взрыва. Критическая масса не достигается, ядра не делятся, и не все ли, в общем, равно, на какой бок падает в такой ситуации Ерохин.

«Зенит» оказался бездзюбым не только списочно, но и в игровом смысле. Неизвестно, на сколько хватит запала у самого игрока, но пока без его топлива тяжело едет вся команда. Что есть положительная характеристика для Дзюбы и не очень — для «Зенита».

С другой стороны, задачу Семак второй раз подряд выполнил. И есть в этом что-то от него самого. Минималистское, неброское - про дело, а не про слова. Иногда из этого рождаются 8:1. А иногда хватает и 1:2.

Важно только, чтобы в минимализме Семака нашлось место пониманию: дальше в Европе не будет соперников, пропускающих столько мячей, по сколько копеек у них глаза. Разве что «Рейнджерс» попадется, но и того остаться повторно вдевятером поди теперь заставь.

Лига Европы. Квалификация. Плей-офф

«Мельде» (Мельде) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:1)

Голы: Хестад, 65 (ВИДЕО). Холанн, 77. — Кузяев, 21 (ВИДЕО).

Лига Европы. Квалификация. Плей-офф

«Уфа» (Уфа) — «Рейнджерс» (Глазго) — 1:1 (1:1)

Голы: Сысуев, 32. — Эджария, 9 (ВИДЕО).

Удаления: Морелос, 37. Флэнаган, 66.

Фото: ФК «Зенит»