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«Уфа» - «Рейнджерс»: онлайн и лучшие моменты

16:38
«Уфа» - «Рейнджерс»: онлайн и лучшие моменты
Сможет ли российский клуб пробиться в групповой этап Лиги Европы?
Лига Европы. Раунд плей-офф. Уфа – Рейнджерс. Ответный матч

Факты о матче:

  • Первый матч, который проходил в Глазго, закончился со счетом 1:0 в пользу «Рейнджерс».
  • Главным тренером шотландской команды является Стивен Джеррард.
  • Состав «Уфы»: Александр Беленов, Павел Аликин, Боян Йокич, Веролюб Салатич, Дмитрий Сысуев, Ондржей Ванек, Дмитрий Живоглядов, Иван Пауревич, Йонуц Неделчару, Сильвестр Игбун, Джемал Табидзе.
  • Состав «Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье, Коннор Голдсон, Райан Джек, Овьемуно Эджариа, Джон Флэнаган, Никола Катич, Альфредо Морелос, Даниэл Кандияш, Райан Кент, Скотт Эрфилд.

Лучшие моменты

0:1. Эджариа получает мяч на краю штрафной и красивым обводящим ударом открывает счет.

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Отличная атака хозяев. Игбун, Живоглядов и Сысоев, впрочем, так и не разобрались, кто из них должен ее завершать.

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1:1. Проваливают в обороне шотландцы, и Сысуев реализует выход один на один.

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Похожая атака «Уфы», с которой соперник справляется лишь в самый последний момент. И тут же Морелос отправляет отдыхать раньше положенного. «Рейнджерс» в меньшинстве!

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Сысуев бьет в дальний угол. Увы, не очень точно.

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Верный момент у Игбуна в компенсированное к первому тайму время.

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Беленов тащит сложнейший мяч сразу после перерыва.

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В ответной атаке Пауревич классным разрезающим пасом бросает вперед Живоглядова, тот направляет мяч выше ворот.

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Облякова пяткой выводят на удар. Штанга спасает гостей.

Текстовая трансляция и статистика

Фото: Ian MacNicol / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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