«Уфа» - «Рейнджерс»: онлайн и лучшие моменты

Факты о матче:
- Первый матч, который проходил в Глазго, закончился со счетом 1:0 в пользу «Рейнджерс».
- Главным тренером шотландской команды является Стивен Джеррард.
- Состав «Уфы»: Александр Беленов, Павел Аликин, Боян Йокич, Веролюб Салатич, Дмитрий Сысуев, Ондржей Ванек, Дмитрий Живоглядов, Иван Пауревич, Йонуц Неделчару, Сильвестр Игбун, Джемал Табидзе.
- Состав «Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье, Коннор Голдсон, Райан Джек, Овьемуно Эджариа, Джон Флэнаган, Никола Катич, Альфредо Морелос, Даниэл Кандияш, Райан Кент, Скотт Эрфилд.
Лучшие моменты
0:1. Эджариа получает мяч на краю штрафной и красивым обводящим ударом открывает счет.Открыть видео
Отличная атака хозяев. Игбун, Живоглядов и Сысоев, впрочем, так и не разобрались, кто из них должен ее завершать.Открыть видео
1:1. Проваливают в обороне шотландцы, и Сысуев реализует выход один на один.Открыть видео
Похожая атака «Уфы», с которой соперник справляется лишь в самый последний момент. И тут же Морелос отправляет отдыхать раньше положенного. «Рейнджерс» в меньшинстве!Открыть видео
Сысуев бьет в дальний угол. Увы, не очень точно.Открыть видео
Верный момент у Игбуна в компенсированное к первому тайму время.Открыть видео
Беленов тащит сложнейший мяч сразу после перерыва.Открыть видео
В ответной атаке Пауревич классным разрезающим пасом бросает вперед Живоглядова, тот направляет мяч выше ворот.Открыть видео
Облякова пяткой выводят на удар. Штанга спасает гостей.
Текстовая трансляция и статистика
Фото: Ian MacNicol / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru