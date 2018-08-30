«Уфа» - «Рейнджерс»: онлайн и лучшие моменты

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Лига Европы. Раунд плей-офф. Уфа – Рейнджерс. Ответный матч

Факты о матче:

Первый матч, который проходил в Глазго, закончился со счетом 1:0 в пользу «Рейнджерс».

Главным тренером шотландской команды является Стивен Джеррард.

Состав «Уфы» : Александр Беленов, Павел Аликин, Боян Йокич, Веролюб Салатич, Дмитрий Сысуев, Ондржей Ванек, Дмитрий Живоглядов, Иван Пауревич, Йонуц Неделчару, Сильвестр Игбун, Джемал Табидзе.

: Александр Беленов, Павел Аликин, Боян Йокич, Веролюб Салатич, Дмитрий Сысуев, Ондржей Ванек, Дмитрий Живоглядов, Иван Пауревич, Йонуц Неделчару, Сильвестр Игбун, Джемал Табидзе. Состав «Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье, Коннор Голдсон, Райан Джек, Овьемуно Эджариа, Джон Флэнаган, Никола Катич, Альфредо Морелос, Даниэл Кандияш, Райан Кент, Скотт Эрфилд.

Лучшие моменты

0:1. Эджариа получает мяч на краю штрафной и красивым обводящим ударом открывает счет.

Отличная атака хозяев. Игбун, Живоглядов и Сысоев, впрочем, так и не разобрались, кто из них должен ее завершать.

1:1. Проваливают в обороне шотландцы, и Сысуев реализует выход один на один.

Похожая атака «Уфы», с которой соперник справляется лишь в самый последний момент. И тут же Морелос отправляет отдыхать раньше положенного. «Рейнджерс» в меньшинстве!

Сысуев бьет в дальний угол. Увы, не очень точно.

Верный момент у Игбуна в компенсированное к первому тайму время.

Беленов тащит сложнейший мяч сразу после перерыва.

В ответной атаке Пауревич классным разрезающим пасом бросает вперед Живоглядова, тот направляет мяч выше ворот.

Облякова пяткой выводят на удар. Штанга спасает гостей.

Текстовая трансляция и статистика

Фото: Ian MacNicol / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru