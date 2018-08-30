«Мельде» – «Зенит»: онлайн и лучшие моменты

Сумеет ли команда Семака удержать нужный счет в ответной встрече?Лига Европы. Раунд плей-офф. Мольде – Зенит. Ответный матч
Факты о матче:
- В первом матче в Петербурге хозяева добились волевой победы – 2:1.
- Завтра состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы.
- Стартовый состав «Мельде»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Анюков, Ерохин, Паредес, Дриусси, Кузяев, Заболотный, Эрнани
- Стартовый состав «Зенита»: Линде, Реммер, Габриэльсен, Форрен, Хауген, Хуссейн, Аурснес, Сарр, Хестад, Странд, Халанд.
Лучшие моменты
Лунев вступает в игру уже в дебюте, отражая дальний выстрел.
Оборона «Зенита» упускаете Халанда, и голкипер гостей вновь приходит на выручку.
0:1. Кузяев оказывается первым на добивании после штрафного в исполнении Паредеса.
Текстовая трансляция и статистика
Фото: ФК «Зенит»