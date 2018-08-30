«Мельде» – «Зенит»: онлайн и лучшие моменты

Сумеет ли команда Семака удержать нужный счет в ответной встрече?

Лига Европы. Раунд плей-офф. Мольде – Зенит. Ответный матч

Факты о матче:

В первом матче в Петербурге хозяева добились волевой победы – 2:1.

Завтра состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Стартовый состав «Мельде»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Анюков, Ерохин, Паредес, Дриусси, Кузяев, Заболотный, Эрнани

Стартовый состав «Зенита»: Линде, Реммер, Габриэльсен, Форрен, Хауген, Хуссейн, Аурснес, Сарр, Хестад, Странд, Халанд.

Лучшие моменты

Лунев вступает в игру уже в дебюте, отражая дальний выстрел.

Оборона «Зенита» упускаете Халанда, и голкипер гостей вновь приходит на выручку.

0:1. Кузяев оказывается первым на добивании после штрафного в исполнении Паредеса.

Текстовая трансляция и статистика

Фото: ФК «Зенит»