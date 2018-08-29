Как упустить кучу моментов и все равно выйти в Лигу чемпионов? Отвечает «Аякс»

- «Аякс» сыграл нулевую ничью с киевским «Динамо» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (дома – победа 3:1) вышел в основной турнир.
- Амстердамский клуб вернулся в основную сетку Лиги чемпионов спустя четыре года. Киевляне отправляются в Лигу Европы.
Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Аякса», а в ответном уже на 14-й минуте можно было снимать все вопросы. Но Тадич с 11 метров попал в штангу и не забил пенальти.Открыть видео
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Лига чемпионов. Квалификация. Плей-офф
«Динамо» (Киев) — «Аякс» (Амстердам) — 0:0
Нереализованный пенальти: Тадич, 15.
Фото: globallookpress.com