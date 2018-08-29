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Как упустить кучу моментов и все равно выйти в Лигу чемпионов? Отвечает «Аякс»

00:02
Как упустить кучу моментов и все равно выйти в Лигу чемпионов? Отвечает «Аякс»
Тот случай, когда и без голов есть на что посмотреть.
  • «Аякс» сыграл нулевую ничью с киевским «Динамо» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (дома – победа 3:1) вышел в основной турнир.
  • Амстердамский клуб вернулся в основную сетку Лиги чемпионов спустя четыре года. Киевляне отправляются в Лигу Европы.

Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Аякса», а в ответном уже на 14-й минуте можно было снимать все вопросы. Но Тадич с 11 метров попал в штангу и не забил пенальти.

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Клас-Ян Хунтелар когда-то мог сделать гол из ничего. А теперь делает ничего из стопроцентных моментов.

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Вратарь «Динамо» Бойко выдает фантастический сэйв! Хунтелару не привыкать.

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Во втором тайме голландец продолжил чудовищно транжирить моменты, но уже никто не удивлялся.

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Главное - что "Аякс" возвращается в Лигу чемпионов.

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Лига чемпионов. Квалификация. Плей-офф

«Динамо» (Киев) — «Аякс» (Амстердам) — 0:0

Нереализованный пенальти: Тадич, 15. 

Фото: globallookpress.com

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