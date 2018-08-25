У ЦСКА проблемы. И дело уже не в ушедших игроках

Новый талант «Рубина» лишил армейцев победы в Казани. Ничья - 1:1.

К двадцати трем годам воспитанник «Спартака» Иван Коновалов поиграл в Крыму, Сербии и Белоруссии, прошлым летом заехал на кастинг в ЦСКА, но не подошел и в дебютном матче в РПЛ лишил армейцев победы, отбив удар Эрнандеса на предпоследней минуте.

Спасение Коновалова тем похвальнее, что до этого работы у него было не так уж и много. Хотя ЦСКА куда чаще владел мячом (62 процента в первом тайме. 66 - во втором), Акинфеев совершил больше сейвов, чем Коновалов - пять против трех.

Большую часть матча игроки «Рубина» здорово перекрывали пути к своей штрафной. Ахметов с Влашичем пытались продвигаться с помощью дриблинга (пятнадцать удачных обводок на двоих), но форварды ЦСКА - Эрнандес и Жамалетдинов - редко цеплялись за мяч, путаясь среди пяти защитников «Рубина». При этом если в первом тайме «Рубин» здорово огрызался (Азмун упустил два голевых шанса, ставших следствием неловкости Магнуссона), то после перерыва слишком уж сфокусировался на защите, что привело к тотальному преимуществу ЦСКА и голу Чалова, заметно обозленного ссылкой в запас.

«Во втором тайме мы боялись пропустить, а надо было играть в футбол, который показывали в первом тайме, - признал после игры Бердыев. - Результат мог быть любым, и мы могли забить, и ЦСКА. Голевой момент в конце матча у армейцев, когда в игру вступил Коновалов, связываю с усталостью. У нас нет замен в зоне центральных полузащитников».

Игра расстроила обоих тренеров, но если Бердыев сохранял спокойствие, то Гончаренко бушевал. Швырнул бутылку, когда Гордюшенко на последних минутах бессмысленно выбил мяч со своей половины поля, а, когда матч отшумел, накричал на сидевшего в кресле Жамалетдинова.

Ярость Гончаренко понятна - вдобавок к девяти ушедшим у ЦСКА почти столько же травмированных - Васин, Дзагоев, Кучаев, Хосонов, Щенников, Макаров (плюс дисквалифицирован Набабкин) - и выбывшего в первом тайме Бийола пришлось заменять Бистровичем, который почти всю неделю не тренировался из-за повреждения.

Травмы чуть ли не в каждой игре - возможно, следствие первой за многие годы предсезонки без фитнес-тренера Паулино Гранеро. Что бы ни было причиной, лавина травм сильно затрудняет построение новой команды, что, конечно, злит Гончаренко.

«К сожалению, мы не можем держать высокий ритм на протяжении всей игры, - сказал тренер ЦСКА после игры. - Связываю это с молодостью и неуверенностью. Когда пропускаем, начинаем играть гораздо лучше, поэтому нам надо стараться от этого избавиться. Слабый первый тайм объясняется тем, что мы не понимали, как действовать против «Рубина». Много новых игроков».

Среди относительно новых игроков «Рубина» выделился не только Иван, но и Игорь Коновалов (они не родственники, но оба - воспитанники «Спартака»). В игре с ЦСКА Игорь Коновалов, пришедший зимой из «Кубани», выиграл шестнадцать единоборств, совершил десять подборов (из них четыре - на чужой половине), активнее всех в «Рубине» вступал в отбор (десять раз), здорово работал в подготовительной стадии атак и сам однажды пробил в створ.

У «Рубина» этим летом проблем не меньше, чем у ЦСКА, но если молодые новички продолжат прогрессировать, то у клуба будут хорошие шансы подняться в еврокубковую зону.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 05

«Рубин» (Казань) — «ЦСКА» (Москва) — 1:1 (1:0)

Голы: Полоз, 10 (ВИДЕО). — Чалов, 67 (ВИДЕО).

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

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