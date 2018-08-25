Арбитр засчитал гол рукой в ворота «Ман Сити». В английском футболе скандал

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмтон» - «Манчестер Сити» главный судья встречи Мартин Аткинсон совершил грубейшую ошибку. 47-летний специалист не заметил очевидное нарушение в штрафной площади действующих чемпионов. После розыгрыша углового на 57-й минуте французский защитник хозяев Вийи Боли рукой отправил мяч в сетку «Сити», Аткинсон гол засчитал.Открыть видео
Через 12 минут после этого эпизода счет сравнял Эмерик Лапорт - 1:1.Открыть видео
Фото: Stu Forster / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Чемпионат Англии. 2018-19. Тур 03
«Вулверхэмптон» (Вулверхэмптон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 1:1 (0:0)