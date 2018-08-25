Арбитр засчитал гол рукой в ворота «Ман Сити». В английском футболе скандал

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
live
17:00 Новости.
17:00
Новости.
17:10
Все на Матч!.
17:40
Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
18:45
Новости.
18:50
Все на футбол!.
19:25
Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция. "Ливерпуль" - "Брайтон"
21:25
Новости.
21:30
Все на Матч!.
22:10
Бокс и ММА. Новый сезон. [16+]
23:10
Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция. "Вальядолид" - "Барселона"
01:10
Все на Матч!.
01:30
Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Трансляция из Чехии. [0+]
04:05
Вся правда про.... [12+]
04:35
UFC. Top-10. Нокауты. [16+]
05:00
Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Дж. Гейтжи - Дж. Вик
06:30
Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Дж. Гейтжи - Дж. Вик
08:00
Вся правда про.... [12+]
08:30
Все на Матч! События недели. [12+]
09:10
Новости.
09:20
Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Вэст Хэм" [0+]
11:20
Новости.
11:25
Все на Матч!.
11:55
Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Казани.
13:40
Все на Матч!.
13:55
Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Казани.
15:40
Новости.
15:50
Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая трансляция.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Арбитр засчитал гол рукой в ворота «Ман Сити». В английском футболе скандал

16:38
Арбитр засчитал гол рукой в ворота «Ман Сити». В английском футболе скандал
Скандал в АПЛ, который спровоцирует новые разговоры о необходимости VAR.

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмтон» - «Манчестер Сити» главный судья встречи Мартин Аткинсон совершил грубейшую ошибку. 47-летний специалист не заметил очевидное нарушение в штрафной площади действующих чемпионов. После розыгрыша углового на 57-й минуте французский защитник хозяев Вийи Боли рукой отправил мяч в сетку «Сити», Аткинсон гол засчитал.

Открыть видео

Через 12 минут после этого эпизода счет сравнял Эмерик Лапорт - 1:1.

Открыть видео

Фото: Stu Forster / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Чемпионат Англии. 2018-19. Тур 03

«Вулверхэмптон» (Вулверхэмптон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 1:1 (0:0)

Голы: Боли, 57 (ВИДЕО). — Лапорт, 69 (ВИДЕО).

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+