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Вратарь киевского «Динамо» дарит «Аяксу» гол. Отыграться в ответной встрече будет сложно

22 августа 23:51
Вратарь киевского «Динамо» дарит «Аяксу» гол. Отыграться в ответной встрече будет сложно

Это был не день Дениса Бойко.

Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов – предпоследней отборочного стадией на пути в групповой этап – для киевлян начался с ошибки. Уже на второй минуте защитники дали возможность сопернику принять мяч в своей штрафной, а голкипер Денис Бойко не справился с не самым сложным ударом. Мяч проскочил у него под руками и закатился в сетку.

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«Динамо» ответило серией стандартов, после одного из которых сравняло счет.

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Однако еще до перерыва голландцы забили еще два раза.

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Ответная игра пройдет в столице Украины 28 августа.

Лига чемпионов. Квалификация. Плей-офф

«Аякс» (Амстердам) — «Динамо» (Киев) — 3:1 (3:1)

Голы: ван де Бек, 2 (ВИДЕО). Зиеш, 35 (ВИДЕО). Тадич, 43 (ВИДЕО). — Кендзиора, 16 (ВИДЕО).

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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