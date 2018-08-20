Давид Сильва появился на игре с сыном, которого врачи спасли от смерти

Ребенок полгода провел в больнице.

В январе Давид Сильва признался, что пропустил несколько матчей «Манчестер Сити» из-за преждевременных родов жены. Мальчик Матео появился на свет недоношенным - на три месяца раньше срока. Врачи ежедневно боролись за его жизнь. Борьба продолжалась полгода. Давид даже пропустил празднование чемпионства «Сити» из-за поездки в больницу к Матео и его матери Джессике Суарес.

Наконец Матео пошел на поправку и побывал на матче «Манчестер Сити» с «Хаддерсфилдом», в котором его отец забил на 48-й минуте. Защитник «Сити» Бенжамен Менди посвятил победу Матео Сильве. После игры вместе с Матео сфотографировалась вся команда. Давид Сильва признался, что минувшие полгода были самыми сложными в его жизни и все это время он жил в жутком страхе.

Фото: Michael Regan / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru