«Динамо» - «Уфа». Онлайн и лучшие моменты

Составыhttps://twitter.com/UfaFc/status/1031565699389509633
https://twitter.com/FCDM_official/status/1031567574956486657
Факты
- Совмещая РПЛ с Лигой Европы, «Уфа» набрала в трех первых турах четыре очка
- «Динамо» же трижды сыграло вничью и близко к зоне вылета
Hа 7-й минуте удар по воротам «Динамо» нанес защитник «Уфы» Пуцко.Открыть видео
Через три минуты опасно ответил Панченко.Открыть видео
Еще один шанс открыть счет упустил Жоаозиньо.Открыть видео
Потом снова огрызнулась «Уфа».Открыть видео
На тридцатой минуте Жоаозиньо здорово пробил издали.Открыть видео
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов