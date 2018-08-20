«Динамо» - «Уфа». Онлайн и лучшие моменты

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
live
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Динамо" (Москва) - "Уфа"
19:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Динамо" (Москва) - "Уфа"
21:25
Тотальный футбол.
21:55
Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль"
23:55
Все на Матч!.
00:30
Неугасающий. [16+]
02:35
Футбол. Чемпионат Англии. "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" [0+]
04:35
Вратарь: жизнь и смерть в шрамах. [16+]
06:10
Десятка!. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Тотальный футбол. [12+]
10:00
Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" [0+]
12:00
Новости.
12:05
Все на Матч!.
12:50
КХЛ. Разогрев. [12+]
13:10
Новости.
13:20
Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. Л. Сторли - Эй Дж. Мэттьюс [16+]
15:20
Новости.
15:25
Все на Матч!.
16:05
Футбол. Чемпионат Испании. "Валенсия" - "Атлетико" [0+]
17:55
Лига чемпионов. Плей-офф. [12+]
18:25
Новости.
18:30
Все на Матч!.
19:00
КХЛ. Разогрев. [12+]
19:20
Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе. Трансляция из Великобритании. К. Фрэмптон - Л. Джексон. Т. Фьюри - Ф. Пьянета [16+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

«Динамо» - «Уфа». Онлайн и лучшие моменты

19:16
«Динамо» - «Уфа». Онлайн и лучшие моменты
Футбол. Динамо - Уфа. Российская Премьер-лига. 4 тур

Составы

https://twitter.com/UfaFc/status/1031565699389509633
 https://twitter.com/FCDM_official/status/1031567574956486657

Факты

  • Совмещая РПЛ с Лигой Европы, «Уфа» набрала в трех первых турах четыре очка
  • «Динамо» же трижды сыграло вничью и близко к зоне вылета

Hа 7-й минуте удар по воротам «Динамо» нанес защитник «Уфы» Пуцко. 

Открыть видео

Через три минуты опасно ответил Панченко. 

Открыть видео

Еще один шанс открыть счет упустил Жоаозиньо. 

Открыть видео

Потом снова огрызнулась «Уфа». 

Открыть видео

На тридцатой минуте Жоаозиньо здорово пробил издали. 

Открыть видео

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+