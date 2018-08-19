«Зенит» - «Урал». Онлайн и лучшие моменты

Футбол. Зенит - Урал. Российская Премьер-лига. 4 тур

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Матч начался опасным прострелом Роберта Мака.

А продолжился голом Юрия Бавина.

Почти сразу «Урал» едва не забил второй мяч.

Опасный удар нанес Роберт Мак.

А потом Дриусси сравнял.

Дзюба пробил выше ворот.

И на 16-й минуте «Зенит» вышел вперед.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев