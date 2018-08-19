«Зенит» - «Урал». Онлайн и лучшие моменты

Составыhttps://twitter.com/zenit_spb/status/1031190335257501696
https://twitter.com/FCURAL/status/1031194171611209729
Лучшие моменты
Матч начался опасным прострелом Роберта Мака.Открыть видео
А продолжился голом Юрия Бавина.Открыть видео
Почти сразу «Урал» едва не забил второй мяч.Открыть видео
Опасный удар нанес Роберт Мак.Открыть видео
А потом Дриусси сравнял.Открыть видео
Дзюба пробил выше ворот.Открыть видео
И на 16-й минуте «Зенит» вышел вперед.Открыть видео
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев