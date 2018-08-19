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«Зенит» - «Урал». Онлайн и лучшие моменты

18:29
«Зенит» - «Урал». Онлайн и лучшие моменты
Футбол. Зенит - Урал. Российская Премьер-лига. 4 тур

Составы

https://twitter.com/zenit_spb/status/1031190335257501696

 

https://twitter.com/FCURAL/status/1031194171611209729

Лучшие моменты

Матч начался опасным прострелом Роберта Мака.

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А продолжился голом Юрия Бавина.

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Почти сразу «Урал» едва не забил второй мяч. 

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Опасный удар нанес Роберт Мак. 

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А потом Дриусси сравнял. 

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Дзюба пробил выше ворот. 

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И на 16-й минуте «Зенит» вышел вперед. 

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

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