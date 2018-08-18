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«Оренбург» - лидер. Пора бояться?

Роман Трушечкин
14:20
«Оренбург» - лидер. Пора бояться?

По словам Юрия Семина, до пятого тура все команды одинаковые. Но это не исключает того факта, что они уже на этом отрезке способны обыгрывать друг друга. «Оренбург» одержал три победы в четырех стартовых турах и стал механическим зайцем нового сезона.

Кстати, «Локомотив» уже обыгран. И вообще южноуральцы встретились с чемпионами двух последних лет и в обоих матчах смотрелись крепко, и если бы Евгений Фролов не уронил мокрый мяч на ногу Самюэлю Жиго, «Оренбург» вполне мог бы рассчитывать на четыре очка в матчах, где рациональные прогнозисты не выделили бы им, пожалуй, ни одного.

Насколько далеко все это может зайти? Если опереться на опыт последних десяти сезонов в премьер-лиге, сказать наверняка можно только одно: «Оренбург», скорее всего, не вылетит. И это уже большой результат для новичка. В десяти последних чемпионатах было семь случаев, когда неожиданная команда набирала не меньше девяти очков в четырех первых турах. И диапазон финишных результатов для этих выскочек оказывался широк: от чемпионства «Рубина» в 2008-м до 12-го места «Волги» в переходный сезон 2011-2012. По схожему с «Оренбургом» графику прошлый чемпионат начинал «Ахмат», который в итоге стал девятым, а «Динамо» сезона-2014/15 дослужилось до Лиги Европы, но не было допущено решением УЕФА.

Нынешний «Оренбург», конечно, на прошлогодний «Ахмат» похож больше, чем на черчесовское «Динамо». С последним «Оренбург» объединяет только фигура вратаря Фролова. Его контракт с бело-голубыми истек как раз в том самом сезоне. И хотя в «Динамо» Фролов не заиграл, клуб, живший вопреки финансовому фэйр-плей, платил Евгению такую зарплату, что тот сумел накопить на «феррари».

Так что даже исход сезона по образцу прошлогоднего грозненского означает, что «Оренбургу» впервые светит задержаться в премьер-лиге. Свежий опыт вылета и возвращения в элиту так же, как и примеры из недавней истории, играют за команду Владимира Федотова. По сравнению с «Оренбургом» Роберта Евдокимова нынешний, сохраняя костяк из победителей ФНЛ, все-таки помоложе: из настоящих ветеранов в обойме только защитники Андреев и Ойеволе.

А созидательная группа у оренбуржцев совсем свежая, собранная специально под премьер-лигу. В нее вошел молодой чемпион и обладатель Кубка Словении Мишкич, чей бывший клуб – в одном этапе от группового турнира Лиги Европы, да и сам хорват успел сыграть этим летом в еврокубках. В прошлом году после многократных попыток договориться «Оренбург» просто выкупил у «Енисея» контракт его лучшего нападающего Козлова. Из «Волгаря» переманили острого флангового игрока Сутормина, а в «Тюмени» добыли русского форварда итальянского происхождения Андреа Чуканова, который два тура подряд забивает самые красивые голы в лиге.

Центральная фигура для сборки команды – ее главный тренер. У него есть собственный опыт наблюдения за «Оренбургом» и помощи ему в первый заход наверх, но сегодняшний Федотов – не просто старый знакомый большинства игроков команды. Он явно старается не потерять ни одного дня карьеры, дорожит временем ее активности и берется за любые проекты, вплоть до экзотических. Еще три года назад тренировал любителей в Каменске-Уральском, прошлый сезон начинал с «Араратом», где задержался всего на пару суток, потому что нашел своей редкой для низовых лиг лицензии PRO более интересное применение.

На первой встрече с игроками «Оренбурга» Федотов сформулировал три опорных принципа работы: «Дисциплина, организация, самоотверженность». В конце фразы для равновесия еще добавил про «сумасшедшее мастерство», которым, по его мнению, обладают игроки «Оренбурга», но все-таки поставленные на видное место добродетели труда с засученными рукавами для Федотова явно важнее.

Его команда опирается на тройку центральных защитников, в которой пока не достигнута игровая надежность: «Оренбургу» через игру бьют пенальти. Но ответ на это – выбор основного вратаря, сделанный не иначе как на интуиции. На лавке сидит Александр Довбня, в прошлом году лидировавший среди голкиперов лиги по количеству отбитых ударов по воротам «СКА-Хабаровска», а играет – Фролов, который тоже отбивает больше всех, но кроме этого еще и вытаскивает пока все одиннадцатиметровые.

В атаке «Оренбург» - образец прагматичности. При худших в РПЛ цифрах контроля мяча, точности и количества передач южноуральцы имеют недосягаемую для других точность ударов: 50% к матчу последнего тура, а там случилось любопытное. В Каспийске «Оренбург» нанес в первом тайме четыре неточных удара по воротам «Анжи», зато во втором – 11, пять из которых пришлись в створ, а три – стали голами.

Вратарь, который спасает от пенальти, и форварды, которые бьют нечасто, но наверняка, - пока это два видимых игровых компонента успеха «Оренбурга». Не слишком много, чтобы разубедить скептиков, указывающих на явное везение и эффект утренних сумерек сезонного старта, когда все кошки серы, а все Алексы – сэры. Но «Оренбург» все-таки начал с трех побед в четырех играх, и это обязывает его к чему-то большему, чем просто фотография турнирной таблицы на память.

Фото: РИА Новости/Михаил Докудовский, РИА Новости/Александр Вильф

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