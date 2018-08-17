Новосельцев забивает. впервые за два года. «Анжи» не спасает даже это

Дагестанский клуб продолжает свободное падение.

Последний раз Иван Новосельцев забивал почти два года назад – в августе 2016-го, будучи игроком «Ростова». Сегодня защитник провел свой третий гол в премьер-лиге. И выглядело это так.

Примечательно, что первый мяч он провел также в ворота «Оренбурга». Это случилось в июле 2016-го.

До перерыва «Анжи» имел шанс развить успех, но отличиться с пенальти, оказалось сложнее, чем с игры.

Во втором тайме все вернулась на круги своя. «Оренбург» последовательно провел три гола и остался в числе лидеров сезона. Махачкалинцы потерпели третье поражение подряд.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 04

«Анжи» (Махачкала) — «Оренбург» (Оренбург) — 1:3 (1:0)

Голы: Новосельцев, 12 (ВИДЕО). — Попович, 70 (с пенальти) (ВИДЕО). Сутормин, 77 (ВИДЕО). Чуканов, 83 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Маркелов, 41.