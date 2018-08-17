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«Смотри + Арена» - «Зениту»: «Как вы это сделали?»

13:22
«Смотри + Арена» - «Зениту»: «Как вы это сделали?»
«Матч ТВ» рассказывает о том, как за невероятной игрой на «Петровском», в которой сине-бело-голубые взяли реванш у минского «Динамо» (8:1), наблюдали на Крестовском острове.

«Поворачиваешь голову, а рядом Боярский»

На ответную игру 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Зенит» - «Динамо» (Минск) вход для петербургских болельщиков был заказан - по решению дисциплинарного комитета УЕФА. А потому петербургский клуб решил организовать на арене «Санкт-Петербург» фан-зону. Назвали ее «Смотри + Арена». В итоге поболеть на «Петровском» собралось около 11 тысяч зрителей.

Причем могло показаться, что матч все же состоится на арене «Санкт-Петербурге» - в четверг вечером здесь сперва было все как на обычной игре «Зенита». Традиционный фан-променад начал работу за 2 часа до стартового свистка. И те, кто успели к этому времени добраться на стадион, смогли послушать легендарную петербургскую группу Tequilajazzz с Евгением Федоровым и относительно молодой коллектив «Биртман».

Кроме того, большой популярностью пользовалась виртуальная интерактивная экскурсия по арене, которую, не сходя с места, можно было совершить с помощью специальных очков.

- Там все как на стадионе во время матча! И даже лучше: голову поворачиваешь, а рядом Боярский! А в конце видишь арену с высоты птичьего полета! – рассказывал один из юных «экскурсантов».

Детей, кстати, на «Смотри + Арена» было немало, причем даже грудных. Одни молодые родители признались, что их малыш уже болельщик со стажем, на стадионе бывает с 6 месяцев и особо сладко спит под «Вперед, за Питер».

«К Кокорину больше не занимать»

Но, конечно, самый большой ажиотаж вызвала автограф-сессия Александра Кокорина, к которому выстроилась внушительная очередь. В какой-то момент стюарды, следившие за порядком, даже произнесли сакраментальное: «Больше не занимать». Но тут за болельщиков вступился сам футболист.

- Я не уйду, пока со всеми не сфотографируюсь! – пообещал Кокорин и слово свое сдержал. Фойе арены он покинул только после того, как иссякли все, кто хотел сделать с ним селфи, пожать нападающему руку, пожелать скорейшего возвращения на поле и даже немного потроллить. Шутки, понятно, были связаны с Дзюбой – компания болельщиков как стояла в очереди, надев на лица картонные маски Артема, так и с футболистом сфотографировалась. Получился оригинальный снимок на память – один Кокорин в окружении четырех Дзюб.

Маленькое землетрясение на Крестовском

Последние автографы Александр роздал, когда матч уже начался: форвард периодически оглядывался на экран, где транслировалась картинка с «Петровского». Замирал, наблюдая за опасным моментом, а затем снова возвращался к болельщикам. А вот у последних тревоги накануне игры не было. Все понимали, что после 0:4 в Минске рассчитывать можно на чудо. Конечно, вспоминали «Барселону», сумевшую отыграться с такого же счета, но чтобы не прослыть неисправимыми оптимистами или, может, не спугнуть удачу, пытались заранее «стелить соломку».

- Буду смотреть матч так, будто игры в Минске не было. Думаю, «Зенит» выиграет. А с каким счетом… Посмотрим, - ушел от прямого вопроса парень по имени Николай.

- Ой, ну, не выйдут они в Лигу Европы, и что? – поддерживала своего спутника Татьяна. – Главное, чтобы нам игра понравилась!

За стартовыми минутами матча наблюдали тоже в довольно благодушной атмосфере. Лишь некоторые, сразу включившись в игру, воздевали руки к закрытой крыше стадиона или обреченно качали головой, когда зенитовцы на «Петровском» ошибались в передачах или неточно били по воротам.

Даже первый гол настроения публики по большому счету не изменил.

- Вот если второй в первом тайме забьют, тогда можно на что-то рассчитывать, - излагал программу-минимум один из болельщиков.

Между прочим, чуть раньше по трибунам прокатился вздох разочарования, когда свой гол забили динамовцы. Горевали зрители недолго – арбитр мяч в ворота Андрея Лунева отменил.

А вот во втором тайме трибуны уже было не узнать. Особенно после третьего гола. С верхнего яруса по стадиону разнеслось традиционное «Вперед, за Питер» и другой репертуар фанатского виража. На ярусе нижнем третий гол вызвал маленькое землетрясение – в ход пошли сине-бело-голубые шарфы, лихо раскручиваемые над головами радующихся болельщиков, и невесть откуда взявшиеся флаги. Несколько человек высыпали на площадку, опоясывающую внутренний периметр арены, – усидеть на месте они уже не могли. Мужчины расхаживали взад-вперед, лишь изредка бросая взгляд на экран. Один молодой человек, сложив в характерном жесте ладони, что-то беззвучно шептал, словно выпрашивал у футбольного бога то самое, уже не настолько нереальное чудо.

И чудо случилось. Эмоции выплеснулись на улицу. С верхних ярусов неслось «Дзюба здесь!» и «Дзюба – бог футбола». Многие сорванными голосами пытались подобрать слова к тому, что увидели, но получались одни междометия. А тогда ведь еще никто не знал, что после дополнительных 30 минут и сам счет, и эмоции удвоятся. Причем, как ни странно, больше всего эмоций вызвал не шестой гол, выведший «Зенит» в следующую стадию квалификации турнира, а восьмой, который породил десятибалльный шторм на трибунах. Расходиться никто не желал, несмотря на позднее время. Радостью хотелось поделиться, и со всех сторон неслись крики в телефон: «8:1!» Спускавшая с трибун толпа распевала песни и обнималась.

- Они не просто выиграли, они всем показали, что такое настоящая команда! Вот такой «Зенит» мы ждали. И никогда, никогда не прощу Манчини, что он Дзюбу из команды убрал! – Алексей хватается за голову, на которой перед матчем красовалась зенитовская стрелка, а теперь лишь намек на нее - видимо, от переполнявшего счастья он поливал себя водой. – Кстати, а мы на кого выходим? На норвежцев? Я так и планировал!

- Да как такое можно планировать? Девять голов, два удаления! – вклинивается в разговор Светлана. – И вы видели, да? Когда дополнительное время началось, казалось, что футболисты устали, а потом вдруг так забегали – откуда только силы взялись!

Десятитысячная толпа выливается на площадь перед стадионом, продолжая петь песни и обсуждать только что увиденный фантастический матч. О «Барселоне», совершивший аналогичный камбэк, уже никто не вспоминает, ведь «Зенит» сотворил то, чего до него еще никто в Лиге Европы не делал. И тем не менее на всем пути к метро повсюду звучал недоуменный вопрос: «Как ОНИ это сделали?!»

Фото: ФК «Зенит»

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