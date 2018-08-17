Любимый игрок жены президента. Почему рухнула карьера звезды «Арсенала» и «Челси»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
live
09:00 Закусочная на колёсах. [12+]
09:00
Закусочная на колёсах. [12+]
11:00
Драмы большого спорта. [16+]
11:30
Новости.
11:35
Все на Матч!.
12:05
Футбол. Лига Европы. "Зенит" (Россия) - "Динамо (Минск) [0+]
15:15
Новости.
15:20
Все на Матч!.
15:50
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Великобритании. Ф. Вердум - А. Волков [16+]
17:50
Классика UFC. Тяжеловесы. [16+]
18:45
Новости.
18:55
Все на "Матч"!. [12+]
19:55
Ла Лига: Новый сезон. [12+]
20:25
Все на футбол! Афиша. [12+]
21:25
Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона IBF Inter-Continental в первом лёгком весе. Трансляция из Великобритании. М. Конлан - А. Дос Сантос. Дж. Кэрролл - Д. Джерати [16+]
23:00
Все на Матч!.
23:30
Мастер тай-цзи. [16+]
01:30
Классика UFC. Тяжеловесы. [16+]
02:20
Фабрика футбольных хулиганов. [16+]
04:00
Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. Л. Сторли - Эй Дж. Мэттьюс
06:00
Драмы большого спорта. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Все на Матч! События недели. [12+]
07:30
Военный фитнес. [16+]
09:30
Новости.
09:40
Непобедимый Мэнни Пакьяо. [16+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Любимый игрок жены президента. Почему рухнула карьера звезды «Арсенала» и «Челси»

Денис Романцов
09:36
Любимый игрок жены президента. Почему рухнула карьера звезды «Арсенала» и «Челси»
Денис Романцов - об Эммануэле Пети, воспитаннике «Монако», забившем в финале чемпионата мира.

В Монако Ману жил прямо на стадионе «Луи II». За окном - море и яхты. В голове - тоска. В своей комнате он слушал U2 и Даниэля Балавуана, французского певца, погибшего в авиакатастрофе в Мали во время песчаной бури. Музыка расслабляла. Он доставал блокнот и записывал все свои тревоги: ему четырнадцать, одиноко, дом далеко, а вокруг ровесники, которых привозят в школу на ролл-ройсах. С годами набралась дюжина исписанных двухсотстраничных блокнотов. Весной 1988-го Ману их уничтожил.

Попав в «Монако», он тосковал по родной деревне Сан-Николя д’Алирмон, хотя волнений хватало и там. Сколько раз бывало: старшие братья шалили, а доставалось ему. Его отец, сотрудник автосервиса, был очень суров. Однажды, уходя из дома, велел принести ключи. Ману взбрыкнул: «Сам принеси». Вскоре те же ключи прилетели ему в лицо.

А 31 июля 1982-го отец вернулся домой с опухшим лицом и разбитой бровью. В массовой аварии на автостраде недалеко от Бона погибло пятьдесят четыре человека (среди них - сорок три ребенка). А отец выжил.

Пугала Ману и учительница французского мадам Экрепон - напоминала бездушную женщину из романа Эрве Базена «Гадюка в кулаке». Строгий голос, жалящий взгляд и еще эти худые руки, на которых жутко громыхали браслеты. Учительница естествознания мадам Лефевр тоже беспокоила, но иначе. Ману влюбился в нее, но, вернувшись с зимних каникул, узнал, что она погибла в горах, попав под снежную лавину.

Второй семьей Ману были соседские дети: собрали вшестером банду, главным преступлением которой стала кража нескольких бутылок «фанты». Крали с выдумкой. Напившись, наполняли бутылки жидкостью схожего цвета и несли на место. Один из друзей Ману, Оливье Ферман, - настоящий Гекльберри Финн: отца не было, мать болела, а он вечно пропадал на улице. Вскоре после отъезда Ману в «Монако» Оливье повесился.

«Монако» запеленговал Пети в 1984-м. Тогда детская сборная Нормандии дошла до финала кубка Франции, состоявшегося на лионском стадионе «Жерлян» перед игрой взрослого чемпионата Европы Испания - Дания. Пети заменил основного центрального защитника нормандцев, у которого заболело сердце, и забил единственный гол своей команды, проигравшей сборной Эльзаса 1:4. Позже глава академии «Монако» Пьер Турнье признался Ману: самый авторитетный детский тренер Франции Анри Эмиль, воспитавший Платини, Зидана и Кантона, настаивал, что Пети бесперспективен, но Турнье все равно увлек его в Монако.

Там Ману встретил будущую жену, иранку Лейли, чья семья сбежала в Монако после исламской революции (ее отец, педиатр, лечил детей свергнутого шаха Пехлеви). Знакомство с Лейли уняло тоску по дому, но наступило 10 апреля 1988-го: позвонил отец, и Ману узнал, что его старший брат Оливье умер во время футбольного матча от разрыва аневризмы.

Первая реакция: «Я больше никогда не буду играть в футбол». Президент «Монако» Жан-Луи Кампора успокоил, призвал не торопиться и отправил цветы родителям Ману, хотя тот был всего-то одним из игроков клубной академии. «Это был не первый случай, когда судьба жестоко ранила нашу семью, - писал Пети в автобиографии. - В юности, возвращаясь с рынка в городе Дьеп, мой отец увидел около гавани машины полиции и скорой помощи. Из воды извлекали машину, в которой были его мать, брат и сестра. Все трое погибли».

Через год после смерти Оливье тренер «Монако» Арсен Венгер выпустил Пети в финале Кубка Франции против «Марселя». Потом Ману стал одним из первых, кто заговорил о нечестности «Марселя»: «Все клубы бегут стометровку, а «Марсель» - восемьдесят метров». После проигрыша той же команде 0:3 на финише сезона-91/92 Венгер пригласил Пети в свой кабинет и показал пропущенные голы. Поборов стеснение, Пети признал: «Наши игроки допустили непривычные ошибки». Кого именно Венгер подозревал в сдаче матча - загадка, но известно, что сенегальский защитник Роже Менди больше не играл за «Монако» в том сезоне и покинул клуб так быстро, что не успел отогнать одну из своих машин со стоянки стадиона «Луи II». «В своей карьере я не встречал абсолютно неподкупных людей, кроме, возможно, Арсена Венгера и Роже Лемерра (тренера сборной Франции рубежа веков)», - заявил Пети в книге, написанной в соавторстве с журналистом Жеромом Ле Фоконье.

Ману попал в сборную Франции через полтора года после дебюта в «Монако» и с непривычки сболтнул журналистам, что другие защитники, Ален Рош и Франк Сильвестр, больше заслуживают вызова. Это взбесило тогдашнего тренера сборной Мишеля Платини: «Ты выставляешь меня идиотом, говоря, что недостоин сборной. Докажи, что я не ошибся в тебе, и не думай о других». Второго вызова Пети ждал полтора года, зато потом поехал запасным на Евро-1992. Там он не сыграл ни минуты, но получил травму. Когда Франция пропустила второй мяч от Дании и вылетела, Платини пнул пластиковую бутылку и нечаянно попал в лицо Пети.

Через полтора года Ману открыл газеты в книжном магазине, где работала его жена Лейли, и узнал, что признан одним из главных виновников гола болгарина Костадинова, не пустившего Францию на чемпионат мира-1994. «В те годы у меня была самая сильная депрессия, - признал Пети в автобиографии. - После резкого взлета я стал средним игроком. Именно тогда я начал принимать наркотики: курил траву, чтобы забыться. Разладились мои отношения с Лейли. Она на месяц уехала с сестрой в Иран, и я стал изменять ей».

Пети на несколько лет вылетел из сборной, пропустив Евро-96, но после ухода из «Монако» Арсена Венгера здорово заиграл в центре поля и помог клубу стать чемпионом Франции. По такому случаю всю команду позвали в прямой телеэфир, где Пети вдруг сообщил, что хочет покинуть «Монако». Он встретился с президентом «Валенсии», но тот дважды ошибся. Сначала попросил Пети выйти из комнаты во время переговоров, а потом предложил агенту вознаграждение, чтобы тот убедил Ману выбрать «Валенсию».

Это не устроило Пети, и он улетел в Лондон - к руководству «Тоттенхэма». Предложили ту же зарплату, что и в «Монако» (около полумиллиона евро в год), на что Ману пообещал подумать и попросил вызвать ему машину. Через несколько недель вся Англия хохотала над тем, что «Тоттенхэм» оплатил такси, на котором Пети уехал на встречу с Арсеном Венгером и вице-президентом «Арсенала» Дэвидом Дейном.

Знакомый тренер и зарплата почти в два раза выше - конечно, Пети выбрал «Арсенал».

«Я заставлял его играть левым защитником, а он не хотел слышать об этом, - вспоминал Арсен Венгер в предисловии к книге Пети. - Много лет мы спорили о его позиции. До сих пор удивляюсь, как же я был глуп, что сразу не рассмотрел в нем качества превосходного хавбека». Уже тренируя «Арсенал», Венгер увидел по ТВ несколько матчей «Монако» и понял: Пети - идеальный напарник Патрика Виейра в центре поля. Правда, уже через несколько недель после переезда, когда защитник «Саутгемптона» Карлтон Палмер рассек шипами его колено, Пети пожаловался Венгеру: «Я никогда здесь не освоюсь. Тут не играют в футбол. Тут только бьют».

Не сразу Пети оценил и английский юмор. Однажды по пути на тренировку нападающий Иан Райт надел спортивные штаны на голову водителя автобуса. Тот резко затормозил, избежав аварии.

Зато отношения с Венгером стали более доверительными. Именно Арсену Ману признался, что его девушка Агат беременна, но это помешает ее актерской карьере, и они думают об аборте. Венгер на несколько дней освободил Пети от тренировок, чтобы тот разобрался в личной жизни.

В первый же год с Пети «Арсенал» стал чемпионом, хотя за два месяца до финиша отставал от лидера, «МЮ», на тринадцать очков. Фанаты «Арсенала» пели про Ману: «He's blond. He's quick. His name is porn slick» («Он быстр. Он блондин. Его имя, как порнофильм»). После шикарного сезона в Англии (в рейтинге лучших игроков уступил только Давиду Жинола и Дуайту Йорку) Пети вернулся в сборную и перед первым матчем домашнего чемпионата мира так разволновался, что во время гимна приложил руку к правой части груди, а не к сердцу.

Еще необычнее поступила его девушка Ариан. Перед матчем третьего тура с Данией она сделала Ману предложение по телефону: «Хочу, чтобы мы поженились. Я подам документы». Ману ответил, что уже пережил болезненный развод и не хочет спешить со вторым браком. Вскоре его отношения с Ариан закончились.

Но чемпионат мира продолжался, и в матче с Данией Пети забил свой первый мяч за сборную, ставший еще и победным. Через неделю после чемпионата мира Ману встретил датского вратаря Шмейхеля на каникулах в Антибе. «О, нет! Опять ты!» - закричал Петер. Гол Шмейхелю раскрепостил Ману, вытеснив из памяти ошибки, тревоги и депрессии. Комфорту в промежутках между главными матчами карьеры способствовал и демократичный режим тренера Эме Жаке. Он позволял Ману вечерами пить красное вино с защитником Лизаразу и курить с вратарем Бартезом.

Перед финалом против Бразилии французы узнали, что Роналдо потерял сознание и госпитализирован. «В мире футбола все знают причину: он много часов подряд играл в PlayStation», - написал Пети в своей книге.

В обычной жизни Пети почти не разговаривал с Зиданом, но на 27-й минуте финала им хватило и жеста. Перед угловым Пети поднял руку, и Зидан понял, куда полетит мяч - 1:0. После удаления защитника Десайи - уже при счете 2:0 - Пети опустился в центр обороны, но на последних минутах ощутил, что бразильцы сдались, и это шанс войти в историю. Он примчался к чужой штрафной и, получив пас на ход от Виейра, забил гол - тысячный в истории французской сборной.

Ману - единственный, кто не менялся майками с бразильцами: свою подарил матери. А когда в раздевалку нагрянули политики, он сел в соседней комнате с Бартезом, открыл пиво и закурил. Вскоре, получая от Жака Ширака орден Почетного легиона, Ману услышал: «Вы - любимый игрок моей жены. Я немного ревную».

Десять лет назад он хотел бросить футбол из-за смерти брата. Пять лет назад его обвинили в невыходе сборной на чемпионат мира-1994. А теперь он стал мировой знаменитостью, и американская компания предложила ему рекламировать парики. «Вы ошиблись номером, - ответил Ману. - Обратитесь к Бартезу».

Через два года Пети выиграл со сборной еще и чемпионат Европы, но пропустил половину матчей из-за странного недомогания, сковывавшего ноги. После Евро он женился на актрисе Агат де Ла Фонтейн, и во время медового месяца на Багамах узнал от агента Джерома Андерсона, что «Арсенал» согласился продать его «Барселоне». Ее новый президент Жоан Гаспар спросил о желаемой зарплатой. Ману попросил удвоить его арсенальский оклад (сто пятьдесят тысяч евро в месяц). Гаспар согласился.

Прилетев на подписание контракта, Пети встретил членов совета директоров «Барселоны», которые не собирались выполнять обещание Гаспара. После многочасовых переговоров Пети пригрозил возвращением в «Арсенал» и добился своего лишь к четырем утра.

На сборах в Голландии - новый шок. Тренер Лоренсо Серра Феррер пригласил Пети на разговор. Выступавший переводчиком вратарь Дютрюэль сразу засмущался: «Ману, не смейся, но он хочет знать, на какой позиции ты играешь». - «Спроси его, есть ли у него телевизор», - сказал Пети.

Выяснилось, что Серра Феррер видит Пети в центре или на левом фланге защиты, но не в полузащите, а вообще-то тренеру он особо не нужен и его покупка - часть избирательной кампании Жоана Гаспара. Через пару месяцев Серра Феррер отказал Пети в двух выходных после матча сборной в Йоханнесбурге, и, приехав на тренировку, Ману увидел, что отказали только ему: другие сборники отдыхали. Он закричал на второго тренера Хосе Марию Бакеро, а потом обозвал Серру Феррера клоуном. Это заявление слегка отдалило его от стартового состава.

Его не выпускали на поле, но при этом не отпустили на похороны деда. Алекс Фергюсон и Арсен Венгер пытались вернуть его в Англию, но он отказался покидать «Барселону» посреди сезона, считая, что это выставит его неудачником, а в конце чемпионата заявил в интервью El Mundo Deportivo: «Барселона» - это корабль, который плывет без командира».

Летом 2001-го Пети выбрал «Челси». Его тронуло, что тренер Клаудио Раньери прилетел в Барселону, только чтобы сказать, как сильно ему нужен Ману, а директор «Челси» Колин Хатчинсон предложил ту же зарплату, что и в «Барселоне». Пети с радостью вернулся в Лондон, но уже вскоре начались проблемы. После терактов 11 сентября Пети отказался лететь на матч Кубка УЕФА в Тель-Авив, а когда команда играла в Израиле (неудачно - 0:2), попался фотографам во время шопинга с женой и друзьями.

2002-й начался удачнее: родилась дочь Зои. Но летом Пети провалился со сборной на чемпионате мира: не забили в трех матчах ни одного мяча, имея в составе лучших бомбардиров чемпионатов Англии (Анри), Италии (Трезеге) и Франции (Сиссе). Приземлившись в аэропорту Руасси, игроки попросили вывести их из аэропорта через черный ход. Сквозь недовольную толпу пошел только Ману. Сев такси, он заплакал.

Через полгода - накануне игры с «Лидсом» - у него подскочила температура. Стало так холодно, что он залез в горячую ванну и пролежал в ней три часа. Вылезая, потерял сознание - очнулся утром. Двухдневное обследование в Вестминстерской больнице ничего не выявило. И только страсбургский профессор Жан-Анри Жегер обнаружил симптомы малярии. Пети передвигался на костылях, спал на полу, но в итоге выздоровел.

А летом 2003-го в «Челси» появился Роман Абрамович. «Я изучил его биографию, - писал Пети в своей книге. - Зарабатывая на жизнь, Абрамович торговал игрушками. Благодаря общению с дочерью Бориса Ельцина он приблизился к президенту России и завладел тем, что принадлежало народу. В стране, где люди стояли в очереди за хлебом, он стал владельцем гигантского состояния - сто миллиардов евро. Когда Абрамович впервые приехал на тренировку «Челси», он выглядел как крестный отец мафии, окруженный телохранителями. Думаю, инвестируя в «Челси», он покупал респектабельность и безнаказанность. Не верю, что его мотивировала любовь к спорту».

В феврале 2004-го Пети отдал голевой пас Лэмпарду в игре с «Блэкберном», но был заменен из-за проблем с коленом, которые и так лишили его первой половины сезона. Потом: операция, ни одного звонка из «Челси», два месяца на костылях, расставание с Агат, тренировки с «Арсеналом», надежда на выздоровление и тихое - без пресс-конференций и гала-матчей - завершение карьеры. Он ушел так незаметно, что и годы спустя, встречая его на улице, люди спрашивали: «За кого вы сейчас играете?»

Матч «Челси» - «Арсенал» - в эту субботу, в 19:25, на «Матч! Футбол 1»

Фото: Chris Jackson / Staff / Getty Images Entertainment / Gettyimages.ru, Gary M. Prior / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Alexander Hassenstein / Staff / Bongarts / Gettyimages.ru, Gareth Cattermole / Staff / Getty Images Entertainment / Gettyimages.ru

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+