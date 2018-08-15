Луческу, Саввиди и два «шахтера». Зачем Адриано ударил игрока ПАОК?

Удивительно, как легко Адриано отделался от глупейшего удаления в матче с ПАОК. Один пост в инстаграме – и некоторые болельщики написали даже слова поддержки бразильцу.

Понятно, что сказался неплохой второй тайм, когда героический Зобнин пахал за десятерых в центре и почти спас ситуацию. Почти. Но даже в таком случае эффект от поступка Адриано должен быть более сильным.

Он одним неловким движением:

сократил (не убил, все-таки оставалось еще 60 минут) шансы клуба на получения бонуса от попадание в группу Лиги чемпионов (а это около 15-20 млн евро – огромные деньги);

подставил партнеров, многие из которых играли в лучшем клубном турнире гораздо меньше, чем сам Адриано; и наверняка хотели оказаться в нем снова;

просто поступил очень странно. Даже если случилась провокация со стороны защитника ПАОК, вряд ли она была настолько едкой и точной, что могла считаться хорошим поводом закончить матч на 33-й минуте.

Кто знает, может Адриано по дружбе это сделал – бразилец ведь играл за «Шахтер» Мирчи Луческу, который, кстати, был на матче, потому что ПАОК тренирует – та-дам – его сын Рэзван Луческу. Вот бразилец и помог тренеру (а заодно и сыну), сделавшему из него футболиста. А еще, небось, и владелец ПАОК Иван Саввиди, отложив в сторону пистолет, поделился с форвардом частью того миллиона евро, который обещал команде за победу. Ага. И Фернандо наверняка включили в свою молодую, но перспективную ОПГ, чтобы периодически привозил моменты у своих ворот. Благо свой – тоже из «Шахтера» Луческу.

Бредовая, невозможная теория, конечно, которая может прийти в голову, если не смотреть футбол годами. Но даже в нее хочется верить больше, чем в то, что Адриано просто сорвался. Просто сорвался – это когда нагрубил болельщику в соцсетях или отказал в автографе. А тут бразилец сделал очень многое, чтобы клуб лишился огромной суммы денег.

И ладно бы это был первый подобный поступок. Но нет. И если на такие выходки не будет реакции, они продолжатся. Логика простая, как политические тезисы.

И, конечно, сплошной хейт – тоже не выход. Но должна быть реакция (штраф, естественно; свист на паре матчей или просто ссылка в дубль). Пусть реакция будет краткосрочной – все-таки клубу еще играть на два фронта, а фанатам за него болеть, но просто она должна быть. Чтобы в следующий раз бразилец сначала подумал, а потом делал. Тогда и инстаграм понадобится только для позитивных посланий и фото.

А может все было гораздо проще? И «Спартак»…сглазили?

Спросили астрологов:

Дамир Акихаров, спортивный астролог:

«На самом деле, у «Спартака» была очень хорошая ситуация, но все испортил один игрок. Надо его гороскоп смотреть».

Виктория Субота. Эксперт в области ясновидения и экстрасенсорики. Финалистка «Битвы экстрасенсов»:

«Уверена, что без магии здесь не обошлось. Посмотрев на трибуны, я увидела человека, сидящего среди фанатов ПАОК. Он что-то бормотал и делал едва уловимые пассы руками. На трибуне он появился посреди первого тайма. Да, греки привлекли жреца. Советую впредь обращаться к магам за победой».

Луис Адриано / Фото: © ФК «Спартак»