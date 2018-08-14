Массимо Каррера: «Горжусь своей командой. Нечего ей предъявить»

Каррера, Луческу и Глушаков - о матче «Спартак» - ПАОК.

Массимо Каррера: «Почему сезон должен быть скомканным? Мы будет играть в Лиге Европы»

— Лига чемпионов – не уровень «Спартака»?

— Хочу сказать, что горжусь своей командой. Тем, что она показала на поле. В этих двух матчах у нас было двадцать минут блэк-аута [провала], которые привели к поражению. Мне нечего предъявить команде, 70 минут мы играли в меньшинстве, сделали все ради победы. Ни на что не могу жаловаться.

— Есть ли вам что предъявить Луису Адриано?

— Нет, по ходу игры я не разглядел этого момента. Не знаю, что там было. Адриано всегда отдавался команде на сто процентов. Не могу ругать его.

— Чем была обусловлена замена Фернандо на Самедова?

— Мы перешли на 3-4-2, когда я заменил Комбарова на Мельгарехо. Держал в мыслях этот вариант, поэтому и делал соответствующие замены.

— Лига чемпионов была важна для «Спартака». Теперь негативный фон будет на протяжении всего сезона…

— Лига чемпионов важна для всех. Мы сделали все. Почему он должен быть скомканным? Мы будет играть в Лиге Европы. Почему он должен быть скомканным?

— Не будет больших трансферов.

— Я доволен игроками, которые у меня есть. Хочу напомнить, что мы провели 70 минут в меньшинстве. Это все вопреки тому, что думаете вы.

— Не кажется ли вам, что Куинси потерял мотивацию для выступления в России?

— Не могу понять ваших вопросов. Почему вы задаете этот вопрос? Потому что он не забил? Думаю, что Куинси показал мотивацию, догоняя соперников, вступая в единоборства. Не думаю, что он потерял мотивацию. Первые, кто сожалеют о результате – игроки.

— Кажется, что на протяжении четырех игр сезона крен атак смещен на фланги. Команда не атакует по центру. Это проблема?

— Нет, это не проблема. В чемпионате России мы часто встречаем команды со схемой 5-4-1, когда невозможно пройти по центру. Нужно искать варианты, что мы и делаем. Иногда получается, иногда нет. Изучаем соперника, чтобы все пошло на наш лад. Повторяю, мы играли 70 минут в меньшинстве.

— Что стало ключевом в двухматчевом противостоянии? Может, пенальти, который не забил Промес в первом матче?

— Ключевыми оказались те 15-20 минут, когда мы потеряли позиции и перестали прессинговать соперника в первом матче.

— Болельщики уничтожают Комбарова и Глушакова. Можете сказать что-нибудь в их защиту?

— Я не должен им нечего высказывать, они полностью выложились. Благодарен им за это.

Рэзван Луческу: «Симуляция нашего футболиста? Можно вспомнить эпизод, когда «Спартак» получил право на пенальти в Салониках»

— Это нормально, что ваш футболист симулирует смертельную боль? Имею в виду эпизод с удалением Адриано.

— Не видел в деталях этого эпизода. Но можно, например, вспомнить эпизод, когда «Спартак» получил право на пенальти в Салониках. Или же столкновение Жиго и Прийовича.

— Как охарактеризовать футбол, в который играла ваша команда? Можно ли назвать это антифутболом? Просили ли вы тянуть вратаря время с самого начала матча?

— Возможно, вы не увидели хорошего футбола, потому что ваша команда не вышла в следующую стадию. Мы играли в свой футбол, создавали моменты и добились результата. Не давали «Спартаку» создавать моменты, они были вынуждены играть длинными передами. Это провокационный вопрос, на мой взгляд, мы заслужили эту победу.

— Почему мы не увидели греческих фанатов в Москве?

— Не знаю. Видимо, им было непросто добраться до Москвы.

Денис Глушаков: «Луис Адриано извинился»

— Состояние подавленное, потому что не прошли в следующий этап Лиги чемпионов. Все хотели этого, мечтали. Должны были сегодня проходить, конечно, даже в меньшинстве. Понятно, что тяжело было играть, но мы создали достаточно моментов. К сожалению, не реализовали и сыграли вничью.

— Игроков ПАОКа, говорят, мотивировали финансово. Вам это требовалось?

— Даже речи об этом не шло. Самое главное было попасть в групповой этап. Не из-за денег.

— Что случилось в моменте с удалением Адриано?

— Не видел момента. Думал, что из игрок стимулирует и тянет время.

— Что вы как капитан сказали Адриано? И как он себя сейчас чувствует?

— Нет, ничего не говорил. Тренер высказался, Адриано встал и извинился перед всей командой. Сказал, что он виноват и подвёл команду, что нам пришлось нелегко играть. Нормально, по-человечески поступил. Такое с каждым футболистом бывает. Но, повторюсь, я не видел, что там было в этом моменте.

— Сам бразилец это никак не объяснял?

— Сейчас не до этого, разбирать какие-то отдельные ошибки. Надо посмотреть моменты, зачем он это сделал. Он сожалеет. Но уже ничего не вернёшь. Играли в меньшинстве, случались, тяжеловато было. Но и в 10-м создали моменты.

— В конце матча держались за ногу. Что случилось?

— У меня там рассечение. Соперник попал шипом, появилась небольшая гематома.

— Что Каррера сказал после матча?

— Поблагодарил за старание, что боролись.

— Показалось, судья потерял нити игры – и было много провокаций.

— С самого начала, когда было удаление, подумал, что там случилась какая-то провокация – и фола не было. Считал, что он просто тянет время, как и вратарь из делал. Их можно понять, любыми способами выиграть и пройти дальше. Это футбол, сталкивались с этим. В Бильбао, по-моему, тоже тянули время соперники. Может, где-то надо и учиться таким моментам. Знали, что они будут играть на контратаках. ПАОК не создал никаких моментов: что большинстве, что в равных составах. В любом случае, ничья.

— Ноль ударов в створ. Как так получилось?

— Повторюсь, не реализовали свои моменты. Надо делать выводы, решать это внутри команды.

— На Лигу Европы сложно будет мотивацию найти?

— Ещё чемпионат России впереди.

— Почему «Спартак» проиграл важнейшие матчи в этом году – «Тосно», «Динамо», квалификация с ПАОК?

— Сейчас затрудняюсь говорить, почему. «Динамо» было давно, прошло много времени. Будем анализировать, будем дальше двигаться.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович