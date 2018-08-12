5 шикарных голов субботы

5. Михаил Костюков
Первый гол «Енисея» в РПЛ забил 27-летний полузащитник из Нижнего Новгорода. Забил - Игорю Акинфееву.Открыть видео
4. Рубен Невеш
Португальский хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш забил не абы кому, а вратарю сборной Англии Джордану Пикфорду. Матч с «Эвертоном» закончился ничьей 2:2.Открыть видео
3. Мусса Думбия
Бывший полузащитник «Ростова» и тульского «Арсенала» забил победный гол «Реймса» в матче с «Ниццей».Открыть видео
2. Александр Соболев
20-летний нападающий из Барнаула принес «Крыльям» победу в гостевом матче с «Ростовом».Открыть видео
1. Лаутаро Мартинес
20-летний аргентинский новичок «Интера» шикарно замкнул подачу Квадво Асамоа в товарищеской игре с «Атлетико».Открыть видео
Фото: F.C. Internazionale Milano