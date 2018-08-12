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5 шикарных голов субботы

12:47
5 шикарных голов субботы

5. Михаил Костюков

Первый гол «Енисея» в РПЛ забил 27-летний полузащитник из Нижнего Новгорода. Забил - Игорю Акинфееву. 

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4. Рубен Невеш

Португальский хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш забил не абы кому, а вратарю сборной Англии Джордану Пикфорду. Матч с «Эвертоном» закончился ничьей 2:2. 

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3. Мусса Думбия

Бывший полузащитник «Ростова» и тульского «Арсенала» забил победный гол «Реймса» в матче с «Ниццей». 

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2. Александр Соболев

20-летний нападающий из Барнаула принес «Крыльям» победу в гостевом матче с «Ростовом». 

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1. Лаутаро Мартинес 

20-летний аргентинский новичок «Интера» шикарно замкнул подачу Квадво Асамоа в товарищеской игре с «Атлетико». 

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Фото: F.C. Internazionale Milano

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