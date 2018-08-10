Дождались.

Сегодня стартует сезон в английской премьер-лиге.

На «Олд Траффорд» в матче открытия встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».

В последних 18 встречах между этими командами «Юнайтед» проиграл всего однажды (13 побед, 4 ничьих). Особенно плохо «Лестеру» удаются игры на «Олд Траффорд»: только три гола и семь поражений в восьми последних матчах на поле «МЮ».

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дармиан, Байи, Линделёф, Шоу, Фред, Андреас Перейра, Погба, Мата, Рэшфорд, Санчес.

Стартовый состав «Лестера»: Шмейхель, Амарти, Морган, Магуайр, Чилвелл, Ндиди, Адриен Силва, Рикардо Перейра, Мэддисон, Грэй, Ихеаначо.

Пенальти уже на 2-й минуте! И Погба забивает.

"Лестер" как будто ленится отвечать.

Но на 29-й минуте Давиду де Хеа уже приходится тащить по-серьезному.

Еще один шанс у Погба.

Люк Шоу тоже пытается что-то показать, но сын легендарного вратаря "МЮ" Каспер Шмейхель смеется над такими ударами.

1:0 к перерыву.

Фото: globallookpress.com