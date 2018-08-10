Семак в «Зените»: все только начинается

«Матч ТВ» - о причинах крупного поражения петербургской команды в матче Лиги Европы с минским «Динамо» (0:4) и дальнейших перспективах главного тренера.

«О работе нового главного тренера, как мне кажется, по-настоящему можно судить только на второй год». Так говорил Сергей Семак, когда давал интервью для «Матч ТВ» еще весной. Тогда он возглавлял ФК «Уфа» и не знал, удастся ли команде занять рекордное для нее шестое место в чемпионате. В итоге – удалось. Как раз на второй год его работы в «Уфе».

С момента же отъезда «Зенита» на первый сбор под руководством Семака и до вчерашнего матча с минским «Динамо» не прошло и двух месяцев. Более того, за это время новый наставник сине-бело-голубых, если и успел заложить какой-то фундамент, то только, пожалуй, физический.

Ведь начинал он межсезонье с одними игроками, продолжал с другими, заканчивал с третьими. Во многом по объективным причинам – половина основного состава играла на чемпионате мира. А в это время из аренды вернулась чуть ли не целая команда с запасными. В результате предсезонная подготовка и начало футбольного года превратились для Семака в уравнение с массой неизвестных. Даже после первого отсева «Зенит» не стал командой, где игроки приведены к общему знаменателю. Как с точки зрения физических кондиций, так и в плане исполнения тренерских задумок.

Что, собственно, матч с минским «Динамо» и вскрыл во всей красе.

Здесь, кстати, можно вспомнить, что год назад в это же время «Зенит» при Манчини отнюдь не без труда прошел в аналогичном отборочном раунде «Бней-Йегуду».

Напомним, в ответной встрече с мало кому известными израильтянами итальянский специалист выпустил на поле отнюдь не тех, кто побеждал в первых матчах чемпионата, и проиграл – 0:1.

В Минске Сергей Семак поступил примерно так же. Только поражение оказалось куда чувствительнее. Но и условия, в которых он очутился, прошлогодним не чета. Ведь его еврокубковый гамбит выглядел мерой куда более вынужденной, чем у Манчини.

Во-первых, отсутствие новичков для строительства команды под собственное видение. Во-вторых, Кокорин и Маммана, на которых Манчини на этом этапе сезона уже мог рассчитывать, а Семак еще не может. В-третьих, общее наследие футболистов, приобретенных не только при Манчини, но и при Луческу, а работать с ними надо Семаку.

Другое дело, что и по отношению к этим игрокам новый главный тренер сразу провозгласил политику открытости и доверия со своей стороны. И заранее продекларировал: он не делит составы на первый и второй, считает важными всех. И по возможности, будет делать все, чтобы они это чувствовали. В том числе благодаря ротации.

Само собой, Сергей Богданович вполне мог взять в Минск Паредеса, Дзюбу, Мака и не оставлять в запасе Нобоа. Тогда счет первой игры с «Динамо» наверняка оказался бы иным.

Но ведь впереди – уже в понедельник – матч с «Рубином» в Казани. А затем, до первой паузы в сезоне, еще три поединка чемпионата, заключительный из которых – со «Спартаком». И разве тот же Дзюба не нужен к ним свежим, а не играющим после 6-дневного отпуска два раза в неделю?

Семак же в Минске показал: слова с делом у него не расходятся. Он действительно пытается работать с теми, кто есть. И решать проблемы с составом комплексно. И действительно верит во всех, кто сейчас в команде, включая вратарей.

Возможно, именно поэтому два зенитовских капитана Анюков и Иванович после матча говорили о 0:4, как о позоре. В первую очередь для футболистов. Да и вообще рейс Минск – Санкт-Петербург был одним из самых тихих, грустных и молчаливых за многие годы зенитовских европутешествий. А если что и обсуждалось игроками, так это история еврокубков: бывали ли случаи, когда 0:4 отыгрывались в ответной встрече.

Ну, а что же сам Сергей Семак? На послематчевой пресс-конференции он продолжил гнуть свою линию. Был спокоен. Не сказал ни одного плохого слова ни про одного игрока. Более того, поддержал Лодыгина, снова назвав его важным игроком для «Зенита».

А вот в Петербурге реакция на минские 0:4 была разной. Разумеется, не обошлось без тех, кто после эйфории от лидерства «Зенита» в чемпионате тут же начал высказываться в духе «даже в прошлом году было лучше».

В связи с этим можно напомнить, как текущим летом Петербург голосовал за Сергея Семака, когда на официальной страничке «Зенита» в одной из соцсетей был организован опрос по поводу нового главного тренера. Тогда Сергей Богданович набрал далеко за 60 процентов голосов. Однако при первой же локальной неудаче часть респондентов о своем выборе, похоже, решила забыть.

А ведь, по сути, для Семака в «Зените» все только начинается.

Даже двухматчевая дуэль минскому «Динамо» еще не проиграна. Другое дело, что нынешний главный тренер «Зенита» проходит сейчас, пожалуй, самый сложный период. Но Семак наверняка справится. Тем более что основная часть болельщиков поддерживает его по-прежнему. А если по итогам сезона он вернет «Зенит» в Лигу чемпионов – а это, пожалуй, его главная на сегодня задача, – то кто тогда вспомнит про 0:4 в Минске?

Фото: ФК «Зенит»