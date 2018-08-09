«Сегодня мы увидели, что не деньги играют в футбол». ПАОК в экстазе, но «Спартак» не сломлен

Команда Карреры вела 2:0, но проиграла. Фаната ПАОК увезли с сердечным приступом.

Болельщикам «Спартака» официально запретили посещать игру в Салониках, им не продавали билеты в кассах стадиона, но за десять минут до конца матча диктор внезапно объявила: «Просим болельщиков «Спартака» оставаться на своих местах до конца матча».

Владельцу ПАОК Ивану Саввиду официально посещать матчи из-за его выхода на поле с пистолетом в мартовской игре с АЕК, но и он нашел возможность поддержать команду перед игрой.

А после матча завыла сирена скорой помощи. Один из фанатов ПАОК перенес сердечный приступ и минут через десять после финального свистка был увезен в больницу. Машина подъехала к выходу номер 4 стадиона «Тумба», где находятся самые активные болельщики ПАОК.

Во время игры фанаты ПАОК ревели каждый раз, когда их игроки падали на газон, и свистели, когда мячом владели спартаковцы. Удивительно, но при таком немыслимом шуме футболисты ПАОК умудрились сонно войти в игру и к семнадцатой минуте дважды провалиться в защите. Сначала Зобнин шикарно продвинул мяч вперед, Луис Адриано еще шикарнее его пропустил, а Попов метко пробил.

Интересно, что Ивелин оказался в стартовом составе почти случайно, в последний момент заменив Глушакова. «Вчера Денис пожаловался на боль в шее, не мог играть на сто процентов, поэтому я решил не рисковать им», - объяснил Массимо Каррера.

Соучастником второго гола также стал Луис Адриано, скинувший мяч Промесу. Гол получился комедийным - мяч попал в ворота, задев руки сначала защитника ПАОК Хачериди, а потом и вратаря Пасхалакиса. Фанаты ПАОК принялись угрожающе колотить в ограждение, отделяющее их от журналистской ложи. От этого грохота наконец проснулись их игроки. За последнюю треть первого тайма «Спартак» пропустил трижды. После первого гола Каррера очень активно жестикулировал у бровки, а после третьего (когда Максименко пропустил мяч под собой) унялся и остаток тайма досмотрел в задумчивой грусти.

«При счете 2:0 показалось, что нам все дается слишком легко, - сказал Каррера. - Мы стали плохо держать мяч, поддались игре соперника и не показали то, что было задумано. В любом матче, когда часто теряешь мяч, соперник наказывает. Во втором тайме мы сыграли более организованно, пропустили несколько контратак, но создавали голевые моменты и могли сравнять счет».

После игры Каррера поддержал вратаря Максименко и, конечно, не стал обвинять его в третьем голе - тем более психологически куда важнее был второй, забитый из-за того, что Фернандо упустил Лимниоса (он тоже наполовину бразилец - по маме), который без помех пробил метров с десяти. «В сегодняшнем результате велика заслуга ПАОК, но и наши ошибки сыграли роль», - мягко выразился Каррера.

С трибуны за невероятным камбеком команды Рэзвана Луческу наблюдал его отец Мирча. После игры экс-тренер «Зенита» и «Шахтера» зашел в раздевалку ПАОК, где поздравил сына и игроков, среди которых был его питерский знакомый Маурисио.

После перерыва «Спартак» ломанулся в атаку, но самый реальный шанс забить упустил. Причем перед пенальти Промеса вроде как ослепляли лазерной указкой. «Безусловно, это могло повлиять , но надо посмотреть, когда именно это было, - сказал Каррера. - В любом случае болельщики ПАОК выполнили свой долг, они поддерживали команду даже при счете 0:2».

После того, как вратарь ПАОК отбил пенальти, фанаты стали дружно скандировать его имя: «Такие моменты дороже всех денег мира, - сказал Пасхалакис, - Они останутся в моем сердце на всю жизнь». Сейв Пасхалакиса объясняется не только лазерной указкой: оказывается, один из помощников Луческу подсказал вратарь, в какой угол прыгать. Тренер ПАОК подтвердил это на пресс-конференции.

Рэзван Луческу сказал: «Сначала «Спартак» был очень спокоен, это было им на руку. У нас же не было должного самообладания. После двух забитых мячей мы стали играть в свой футбол. Мы стали быстрее водить мяч по полю, стали плотнее действовать с соперником. Во втором тайме мы активнее атаковали, давили, но, к сожалению, упустили три голевых момента. В моменте с пенальти нам улыбнулась удача - вратарь отразил удар. Но надо отметить, что пенальти был назначен несправедливо - из-за ошибки судьи».

Накануне Луческу назвал «Спартак» фаворитом противостояния - и, как оказалось, не лукавил: «Нет-нет. У меня не было намерения хитрить. У «Спартака» гораздо больше опыта игры в Лиге чемпионов. «Спартак» играет в очень хорошем чемпионате, обладает большим бюджетом и тратит много средств на игроков. Я вас не обманывал, называя «Спартак» фаворитом».

Еще обиднее, что не обманул накануне и Каррера. После поражения он так и сказал: «Вчера я говорил, что «Спартак» - не фаворит этого противостояния. Так сегодня и оказалось». Добил в среду «Спартак» Димитрис Лимниос, заявивший в интервью телеканалу Nova: «Бюджет «Спартака» вдвое больше, но сегодня мы увидели, что не деньги играют в футбол».

Лига чемпионов. Квалификация. 3-й квалификационный раунд

«ПАОК» (Салоники) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (3:2)

Голы: Прийович, 29 (с пенальти) (ВИДЕО). Лимниос, 37 (ВИДЕО). Пелкас, 44 (ВИДЕО). — Попов, 7 (ВИДЕО). Промес, 17 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Промес, 71.

Фото: РИА Новости/Александр Ступников, PAOK FC