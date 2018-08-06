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Игорь Корнеев: «Предстоящий период в карьере Еременко справедливо сравнить с дебютом в футболе вообще»

Ульяна Аксёнова
20:20
Игорь Корнеев: «Предстоящий период в карьере Еременко справедливо сравнить с дебютом в футболе вообще»
Экс-игрок ЦСКА высказался о возвращении в большой футбол после двухлетней дисквалификации финского полузащитника.

- Похоже, Еременко возвращается в большой футбол. Учитывая обстоятельства дисквалификации, тяжело ему придется?

- Два года вне игры для любого футболиста долгий срок. Но Роману 31 год, в принципе, он еще достаточно молод. Если игрок следил за собой, тренировался, проблем не возникнет.

- Возможно, теперь его командой станет «Спартак».

- Я читал где-то об этом. Если посмотреть на баланс игроков, выступающих у красно-белых в центре полузащиты, возникают определенные вопросы. В команде оставили Попова, Джано, как я понимаю, возвращается. Не знаю, верна ли информация о переговорах между «Спартаком» и Еременко, но если да, то непонятно, зачем команде еще один легионер на эту позицию?

- Поясните?

- Думаю, в случае прихода Еременко в «Спартак» логично от кого-то освобождаться. На мой взгляд, там уже перебор иностранцев именно на его позицию. Спартаковцам необходим полузащитник чуть-чуть другого плана, который заставил бы того же Фернандо действовать с большей свободой. Им нужен опорник-собака, чтобы подчищал все и давал другим играть. По-моему, в «Спартаке» перебор восьмерок и десяток: Ханни, Ананидзе, Попов, как восьмерка могут играть Глушаков, Зобнин. Пока я не могу понять, куда еще одного?! Но это руководству решать, наверняка и тренер имеет вопросы на этот счет.

- Будет тяжело заслужить доверие фанатов? Этот переход едва ли станет простым. Во-первых, возвращение после дисквалификации с приставкой «из-за кокаина», во-вторых, ЦСКА и «Спартак» совсем не братские команды.

- Народ, конечно, по-разному будет это воспринимать. Сложно? Хорошей игрой он может расположить болельщиков и заставить смотреть на себя по-другому, нужно время. Роману по силам реабилитироваться, но пока ситуация далека от оптимальной. Предстоящий период в карьере Еременко справедливо сравнить с дебютом в футболе вообще.

- Возможно, ему стоит вернуться в ЦСКА?

- Не знаю, но полагаю, в клубе есть или была какая-то история на этот счет, лучше поговорить об этом с руководителями армейцев. Перед дисквалификацией он был одним из лидеров команды, можно сказать, на пике. Очевидно, Роман - очень качественный игрок, я не думаю, что за два года он растерял свои футбольные качества. Будет интересно посмотреть, где Еременко окажется в итоге. 

Фото: globallookpress.com

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