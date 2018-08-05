Милнеру наложили 15 швов. Клопп пошутил даже про это

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
18:55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
18:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
21:25
Футбол. Российская Премьер-Лига. 1 тур. "Ахмат" (Грозный) - "Енисей" (Красноярск)
23:25
"После футбола" с Георгием Черданцевым.
00:25
Новости.
00:35
Все на Матч!.
01:00
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Великобритании. [0+]
02:30
Футбол. Товарищеский матч. Трансляция из Германии. "Штуттгарт" (Германия) - "Атлетико" (Испания) [0+]
04:30
Одинокий волк МакКуэйд. [6+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:50
Новости.
08:55
Футбол. Товарищеский матч. "Бавария" (Германия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) [0+]
10:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
12:15
Новости.
12:25
Все на Матч!.
12:55
Футбольные каникулы. [12+]
13:25
Утомлённые славой. [12+]
13:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
14:50
Все на Матч!.
15:25
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Техническая программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
17:15
Футбольные каникулы. [12+]
17:45
Новости.
17:50
Все на Матч!.
18:50
Новости.
18:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Милнеру наложили 15 швов. Клопп пошутил даже про это

Евгений Шуваев
17:27
Милнеру наложили 15 швов. Клопп пошутил даже про это

И страшно, и смешно одновременно.

Вчера «Ливерпуль» провел товарищескую встречу с «Наполи», которая оказалась примечательной сразу по нескольким причинам. Во-первых, сыграна она была в Дублине и закончилась разгромом итальянцев (5:0).

Во-вторых, стала дебютной для самого дорогого вратаря мира Алиссона – бразилец не имел особой работы (исключением стал удар Инсинье в середине первого тайма) и спокойно отстоял на ноль.

В-третьих, серьезное рассечение после перерыва получил полузащитник Джеймс Милнер.Британец столкнулся головами с португальцем Мариу Руи из «Наполи». Милнеру понадобилось нанести 15 швов.

https://www.instagram.com/p/BmEnyQTl2dX/?taken-by=jamesmilnerofficial

Впрочем, и в такой ситуации нашелся человек, подколовший пострадавшего. «Да он в порядке, потому что еще не видел себя в зеркале», - сказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. До травмы Милнер успел открыть счет в матче. Успеет ли он восстановиться к первому туру премьер-лиги, стартующей на следующей неделе, пока неизвестно.

Утром следующего дня Джеймс опубликовал результат столкновения у себя в инстаграме. Похоже, он все же видел себя в зеркале. И улыбнуться у него не очень-то получилось.

Контрольные матчи. 2018-19. Август

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Наполи» (Неаполь) — 5:0 (2:0)

Голы: Милнер, 4. Вейналдум, 9. Салах, 58. Старридж, 73. Морено, 78.

Фото: Charles McQuillan / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+