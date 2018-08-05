Милнеру наложили 15 швов. Клопп пошутил даже про это

И страшно, и смешно одновременно.

Вчера «Ливерпуль» провел товарищескую встречу с «Наполи», которая оказалась примечательной сразу по нескольким причинам. Во-первых, сыграна она была в Дублине и закончилась разгромом итальянцев (5:0).

Во-вторых, стала дебютной для самого дорогого вратаря мира Алиссона – бразилец не имел особой работы (исключением стал удар Инсинье в середине первого тайма) и спокойно отстоял на ноль.

В-третьих, серьезное рассечение после перерыва получил полузащитник Джеймс Милнер.Британец столкнулся головами с португальцем Мариу Руи из «Наполи». Милнеру понадобилось нанести 15 швов.

Впрочем, и в такой ситуации нашелся человек, подколовший пострадавшего. «Да он в порядке, потому что еще не видел себя в зеркале», - сказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. До травмы Милнер успел открыть счет в матче. Успеет ли он восстановиться к первому туру премьер-лиги, стартующей на следующей неделе, пока неизвестно.

Утром следующего дня Джеймс опубликовал результат столкновения у себя в инстаграме. Похоже, он все же видел себя в зеркале. И улыбнуться у него не очень-то получилось.

Контрольные матчи. 2018-19. Август

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Наполи» (Неаполь) — 5:0 (2:0)

Голы: Милнер, 4. Вейналдум, 9. Салах, 58. Старридж, 73. Морено, 78.

Фото: Charles McQuillan / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru