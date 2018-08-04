«Краснодар» впервые побеждает. Благодаря голу на последней минуте

Мамаев – красавчик.

«Урал» и «Краснодар» довольно неожиданно уступили в первом туре и намерены были исправиться как можно раньше. Хозяева даже, пожалуй, несколько поторопились – команда из Екатеринбурга открыла счет уже в дебюте.

Однако вскоре после перерыва грубая ошибка в центре защиты привела к голу Классона...

... а на самом «флажке» победный мяч головой вколотил Мамаев.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 02

«Урал» (Екатеринбург) – «Краснодар» (Краснодар) – 1:2 (1:0)

Голы: Бикфалви, 6 (ВИДЕО). – Классон, 48 (ВИДЕО). Мамаев, 89 (ВИДЕО).

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын