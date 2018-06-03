Испанцы тренируются на швейцарцах перед чемпионатом мира: онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию товарищеской встречи между сборными Испании и Швейцарии.Открыть видео
Факты о матче:
- На ЧМ-2018 Испания попала в одну группу с Португалией, Марокко и Ираном. Швейцария сыграет с Бразилией, Сербией и Коста-Рикой.
- В предыдущих товарищеских матчах испанцы сыграли вничью с Германией (1:1) и разгромили Аргентину (6:1). Швейцарцы победили Грецию (1:0) и Панаму (6:0).
- Стартовый состав Испании: Де Хеа, Одриосола, Альба, Пике, Аспиликуэта, Коке, Иньеста, Алькантара, Сильва, Диего Коста, Аспас.
- Стартовый состав Швейцарии: Зоммер, Родригес, Аканджи, Шер, Лихтштайнер, Джемаили, Бехрами, Цубер, Закария, Шакири, Сеферович.
Лучшие моменты
Продолжительная атака испанцев завершается переводом Зоммера на угловой.Открыть видео
Сильва бьет хорошо, однако немного неточно.Открыть видео
Джемаили попадает по сложному мячу, но тот от земли летит выше перекладины.Открыть видео
1:0. Одриосола забивает прекрасный гол хлестким ударом, не дав мячу предварительно опуститься!Открыть видео
Последний раз играющий за сборную на территории Испании Иньеста упускает шанс увеличить преимущество хозяев.Открыть видео
Текстовая трансляция и статистика
Фото: globallookpress.com