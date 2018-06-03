Испанцы тренируются на швейцарцах перед чемпионатом мира: онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию товарищеской встречи между сборными Испании и Швейцарии.

Факты о матче:

На ЧМ-2018 Испания попала в одну группу с Португалией, Марокко и Ираном. Швейцария сыграет с Бразилией, Сербией и Коста-Рикой.

В предыдущих товарищеских матчах испанцы сыграли вничью с Германией (1:1) и разгромили Аргентину (6:1). Швейцарцы победили Грецию (1:0) и Панаму (6:0).

Стартовый состав Испании: Де Хеа, Одриосола, Альба, Пике, Аспиликуэта, Коке, Иньеста, Алькантара, Сильва, Диего Коста, Аспас.

Стартовый состав Швейцарии: Зоммер, Родригес, Аканджи, Шер, Лихтштайнер, Джемаили, Бехрами, Цубер, Закария, Шакири, Сеферович.

Лучшие моменты

Продолжительная атака испанцев завершается переводом Зоммера на угловой.

Сильва бьет хорошо, однако немного неточно.

Джемаили попадает по сложному мячу, но тот от земли летит выше перекладины.

1:0. Одриосола забивает прекрасный гол хлестким ударом, не дав мячу предварительно опуститься!

Последний раз играющий за сборную на территории Испании Иньеста упускает шанс увеличить преимущество хозяев.

Текстовая трансляция и статистика

Фото: globallookpress.com