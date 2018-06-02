Как покажет себя Португалия в отсутствие Роналду? Онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию товарищеской встречи сборных Бельгии и Португалии.

Факты о матче:

В марте Бельгия в товарищеском матче разгромила Саудовскую Аравию (4:0), Португалия с начала года успела обыграть Египет (2:1), крупно уступить Голландии (0:3), а также сыграть вничью с Тунисом (2:2).

На чемпионате мира бельгийцы сыграют в группе с Англией, Тунисом и Панамой; португальцы - с Испанией, Марокко и Ираном.

Стартовый состав Бельгии: Куртуа, Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, де Брюйне, Феррейра Карраско, Дембеле, Азар, Мертенс, Лукаку.

Стартовый состав Португалии: Бету, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Гонсалу Гедеш, Моутинью, Бернарду Силва, Жоау Мариу, Желсон Мартинш, Вильям Карвалью.

Лучшие моменты

В дебюте активнее выглядят бельгийцы, но первый опасный момент - за соперником, а точнее за Гедешем.

Карраско накручивает оппонента, но бьет в сетку с внешней стороны.

Текстовая трансляция и статистика

Фото: globallookpress.com