Как покажет себя Португалия в отсутствие Роналду? Онлайн и лучшие моменты

Как покажет себя Португалия в отсутствие Роналду? Онлайн и лучшие моменты

21:26

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию товарищеской встречи сборных Бельгии и Португалии.

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Факты о матче:

  • В марте Бельгия в товарищеском матче разгромила Саудовскую Аравию (4:0), Португалия с начала года успела обыграть Египет (2:1), крупно уступить Голландии (0:3), а также сыграть вничью с Тунисом (2:2).
  • На чемпионате мира бельгийцы сыграют в группе с Англией, Тунисом и Панамой; португальцы - с Испанией, Марокко и Ираном.
  • Стартовый состав Бельгии: Куртуа, Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, де Брюйне, Феррейра Карраско, Дембеле, Азар, Мертенс, Лукаку.
  • Стартовый состав Португалии: Бету, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Гонсалу Гедеш, Моутинью, Бернарду Силва, Жоау Мариу, Желсон Мартинш, Вильям Карвалью.

Лучшие моменты

В дебюте активнее выглядят бельгийцы, но первый опасный момент - за соперником, а точнее за Гедешем.

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Карраско накручивает оппонента, но бьет в сетку с внешней стороны.

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Текстовая трансляция и статистика

Фото: globallookpress.com

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