Муса и Идову гостят на «Уэмбли»: онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию товарищеской встречи сборных Англии и Нигерии.Открыть видео
Факты о матче:
- В марте Англия в товарищеских матчах обыграла Голландию (1:0) и сыграла вничью с Италией (1:1).
- Нигерия в марте победила Польшу (1:0), уступила Сербии (0:2), а в мае сыграла вничью с ДР Конго (1:1).
- На чемпионате мира англичане попали в одну группу с Бельгией, Тунисом и Панамой, нигерийцы встретятся с Аргентиной, Хорватией и Исландией.
- Стартовый состав Англии: Пикфорд, Стоунз, Уокер, Кэйхилл, Триппьер, Дайер, Янг, Алли, Лингард, Стерлинг, Кейн.
- Стартовый состав Нигерии: Узохо, Идову, Трост-Эконг, Балогун, Шеху, Оби Микел, Оби, Ивоби, Онази, Мозес, Игало.
1:0. Хозяевам удается быстрый гол - Кэйхилл замыкает навес от углового флажка.
Текстовая трансляция и статистика
Фото: Matthew Lewis/Stringer/Getty Images Sport/Gettyimages.ru