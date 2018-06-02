Муса и Идову гостят на «Уэмбли»: онлайн и лучшие моменты

Муса и Идову гостят на «Уэмбли»: онлайн и лучшие моменты

18:44

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию товарищеской встречи сборных Англии и Нигерии.

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Факты о матче:

  • В марте Англия в товарищеских матчах обыграла Голландию (1:0) и сыграла вничью с Италией (1:1).
  • Нигерия в марте победила Польшу (1:0), уступила Сербии (0:2), а в мае сыграла вничью с ДР Конго (1:1).
  • На чемпионате мира англичане попали в одну группу с Бельгией, Тунисом и Панамой, нигерийцы встретятся с Аргентиной, Хорватией и Исландией.
  • Стартовый состав Англии: Пикфорд, Стоунз, Уокер, Кэйхилл, Триппьер, Дайер, Янг, Алли, Лингард, Стерлинг, Кейн.
  • Стартовый состав Нигерии: Узохо, Идову, Трост-Эконг, Балогун, Шеху, Оби Микел, Оби, Ивоби, Онази, Мозес, Игало.

1:0. Хозяевам удается быстрый гол - Кэйхилл замыкает навес от углового флажка.

Текстовая трансляция и статистика

Фото: Matthew Lewis/Stringer/Getty Images Sport/Gettyimages.ru

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