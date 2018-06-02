Египет без Салаха. Что это такое?

«Матч ТВ» подводит основные итоги товарищеской игры с участием нашего соперника по групповому этапу ЧМ-2018.

Италия все-таки отхватила себе немножко чемпионата мира за пару недель до старта турнира. Вчера жители Бергамо получили возможность посмотреть в деле сразу двух участником ЧМ-2018 - Колумбию и Египет. А мы – узнать, есть ли в Египте жизнь без Салаха и насколько она тяжела и неказиста. Ведь не исключено, что и против России получивший травму лидер «фараонов» сыграть не сможет.

Как атакуют

Если вы мельком взглянули на статистику и увидели тоскливые нули, то ответ на вопрос, что лучше делает египетская команда в отсутствие своего лидера, будет очевиден. На самом деле, не все так просто.

Да, колумбийцы владели инициативой почти весь матч, а в концовке серьезно прижали соперника к воротам, но такого момента, как у Египта под занавес первого тайма, у них не было. Оспина выбивал мяч руками уже с ленточки ворот, подчищая за своими нерадивыми защитниками.

Африканцы действовали по принципу – нет Салаха, зато есть Трезеге. На самом деле, 23-летнего парня зовут Махмуд Хассан. За внешнее сходство с французским экс-форвардом ему дали такое прозвище, и оно настолько тому прилепилось, что теперь значится даже в протоколах. Так вот, Трезеге активничал как раз в зоне Салаха – на правом фланге, здорово обыгрываясь с Эль-Саидом и Мохсеном. У египтян не всегда получался последний пас, но задумывалось всё интересно и смело. Колумбия для них авторитетом, видимо, не была и после этого матча точно не стала. На 57-й минуте Трезеге заменили, и команда сосредоточилась в основном на оборонительных действиях.

Среди остальных персонажей того, кто рвался бы за статусом лидера, обнаружено не было. Полузащитник «Арсенала» Эль-Ненни больше месяца продолжает процесс восстановления после травмы, и его здоровьем рисковать не стали. Это тоже важный момент – по сути, Египет играл без двух своих лучших футболистов. И не рассыпался против одной из лучших команд южноамериканского континента в ее сильнейшем виде.

Как защищаются

С первых минут в воротах Египта появился Эль-Шанави, для которого это был лишь второй матч за сборную. Выглядел он не то чтобы скалой – на 26-й минуте ошибся на выходе после навеса от Куадрадо, а через десять минут его зачем-то понесло вперед спасать отечество, и лишь неточность все того же Куадрадо, перекинувшего не только его с защитниками, но и ворота, спасла африканцев. В перерыве голкипера сменили – вышел будущий рекордсмен, 45-летний Эль-Хадари – и с собой он привнес отеческую (а для кого-то, наверное, даже дедовскую) основательность и надежность. Небольшое повреждение, полученное в конце матча, по идее не должно ему помешать сыграть на ЧМ.

Пока египетские защитники налаживали коммуникацию со своим неопытным вратарем, Колумбия усилиями Фалькао могла дважды наказывать их за неуверенную игру на втором этаже. Простила. Но атлетизма обороне сборной Египта все равно не хватало, особенно на фоне мощных южноамериканцев. Компенсировала это команда Купера сумасшедшей самоотдачей и очень грамотной подстраховкой. Не один раз мяч выбивался из штрафной в самый последний момент, множество ударов было заблокировано. Столь энергозатратный футбол (возможно, вкупе с последствиями Рамадана) вынудил игроков Египта в заключительную десятиминутку часто нарушать правила. Обошлось без последствий, хотя Хамес настойчиво стучался в приоткрытую дверь.

В целом, в игре Египта виден был почерк Купера. Аргентинец сильно постарел, но рука его не дрогнула и продолжает выводить принципы, основанные на работоспособности, мобильности и быстром расставании с мячом. Так играла его «Валенсия» в начале 2000-х со скидкой на исполнительское мастерство. И тот факт, что вчера сборные сыграли именно в футбол Купера, а не футбол Пекермана (с акцентом на атаку) уже сам по себе примечателен. Египет не хочет меняться сам, даже без Салаха, и умеет менять соперника.

Фото: Robert Hradil/Staff/Getty Images Sport/Gettyimages.ru

Товарищеские матчи. 2016-18. июнь-2018

Египет — Колумбия — 0:0