Гризманн против Балотелли. Франция и Италия выявляют сильнейшего. Онлайн и голы

Гризманн против Балотелли. Франция и Италия выявляют сильнейшего. Онлайн и голы

21:35
Франция в Ницце принимает Италию в товарищеском матче.

Факты о матче:

  • Сборная Франции пробилась в финальную часть чемпионата мира, итальянцы в стыковых матчах уступили Швеции;
  • 28 мая итальянцы с минимальным преимуществом обыграли сборную Саудовской Аравии (2:1) в Швейцарии. Французы в этот день нанесли поражение Ирландии (2:0);
  • Национальная команда Франции стала победителем чемпионата мира-2018 в симуляции компьютерной игры FIFA 18.
  • Состав сборной Франции: Льорис, Рами, Юмтити, Эрнандес, Погба, Толиссо, Канте, Павар, Гризманн, Мбаппе, Дембеле;
  • Состав сборной Италии: Сиригу, Бонуччи, Де Шильо, Д’Амброзио, Кальдара, Жоржинью, Пеллегрини, Мандрагора, Кьеза, Балотелли, Берарди.

Голы:

1:0. Самюэль Юмтити первым успевает на добивание после навеса Бенжамена Павара и открывает счет.

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2:0. Роландо Мандрагора сносит Эрнандеса, за что главный арбитр матча Энтони Тэйлор назначает 11-метровый удар. Антуан Гризманн не оставляет шансов Сиригу.

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2:1. Льорис отбивает удар Балотелли со штрафного, но не успевает справиться с добиванием Леонардо Бонуччи.

Трансляция:

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Фото: Dan Mullan / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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