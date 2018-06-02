Как на чемпионатах мира выступали хозяева турнира

Уроки истории для российской сборной.

Победители – 6 раз

Почти в тридцати процентах случаев страна, принимавшая чемпионат мира, становилась в итоге лучшей. Правда, уровень тех команд был настолько высок, что фактор родных стен вряд ли стоит признать решающим. Тем, кто сомневается в Уругвае или, например, Франции, напомним, что первые на тот момент были двукратными олимпийскими чемпионами, а вторые на предшествующем Евро-96 лишь в серии пенальти проиграли в полуфинале. То есть принимающая сторона в этих шести случаях считалась одним из фаворитов.

Что объединяет : тяжелее всего им приходилось либо на самом старте турнира, либо уже в финале.

1930 – Уругвай

Самый сложный матч – первый. Из-за скомканной подготовки к турниру (задержка со сдачей стадиона, кадровые проблемы) уругвайцы в своей дебютной игре забили лишь один мяч в ворота сборной Перу. В последующих трех матчах, в том числе в финале, меньше четырех мячей никто от них не пропускал.

1934 – Италия

Самый сложный матч – последний. За победу итальянцам обещали премию в размере 20 тысяч лир на каждого игрока. Однако популярностью пользовались и слухи, что в случае неудачи в финале футболистов ждут репрессии. За 14 минут до конца основного времени сборная Италии пропустила от Чехословакии, но успела сравнять счет, а в овертайме вырвала победу.

1966 – Англия

Самый сложный матч – последний. Тот самый гол имени Тофика Бахрамова в дополнительное время. Ему, кстати, предшествовал не менее спорный мяч немцев на 90-й минуте, позволивший перевести игру в овертайм.

1974 – Германия

Самый сложный матч – последний. Пропустив уже на второй минуте с пенальти от главного фаворита турнира Нидерландов, немцы собрались и выдали игру, во многом определившую репутацию бундестим. Если описать ее одним словом, то это Характер.

1978 – Аргентина

Самый сложный матч – последний. Первый титул аргентинцев достался им благодаря двум мячам в дополнительное время. В соперниках выступили все те же (на самом деле чуть менее мощные) голландцы.

1998 – Франция

Исключением из списка являются французы, убедительно начавшие и закончившие чемпионат мира. Сложнее всего им было в первом матче плей-офф, когда лишь за шесть минут до возможной серии пенальти удалось сломить сопротивление ушедшего в глубокую оборону Парагвая. Играть с Чилавертом в лотерею тогда было не лучшей затеей.

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В тройке лучших – 3 раза

Дважды хозяева чемпионата мира уступали в финале и еще раз – в полуфинале (опять же, будущему чемпиону), но впоследствии побеждали в матче за третье место. При этом лишь ЧМ-1958, проходивший в Швеции, для принимающей стороны можно признать успешным со спортивной точки зрения. В Бразилии и – в меньшей степени – в Германии произошедшее расценивают как трагедию.

Что объединяет : в центре внимания во всех трех случаях так или иначе оказывалась бразильская сборная.

1950 – Бразилия (фактический финал)

Почему все говорили о селесао. Проиграли при поддержке 173 000 болельщиков в матче, где для титула достаточно было ничьей.

1958 – Швеция (финал)

Почему все говорили о селесао. Возможно, самая яркая Бразилия в истории. Пеле, Диди, Вава, Загалло и настоящий концерт на поле.

2006 – Германия (третье место)

Почему все говорили о селесао. Роналдо с лишним весом, отсутствие поставленной игры и, как следствие, вылет от первого же серьезного соперника (Франции в 1/4 финала).

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Полуфиналисты – 4 раза

За последние тридцать лет трижды хозяева чемпионата мира добирались до полуфинала, получая право сыграть за третье место. Еще одна история случилась в начале 1960-х не без участия нашей команды.

Что объединяет : четыре случая делятся пополам на два схожих сюжета. В одном не самая футбольная страна прыгает выше головы и – не без везения – проходит далеко по турнирной сетке. Во втором главный претендент на трофей сенсационно уступает, так и не дойдя до финала.

1962 – Чили

Как помогали судьи. Чилийцы не выпустили из группы Италию, а в четвертьфинале обыграли Советский Союз. В полуфинале в их пользу был назначен не самый очевидный пенальти, а у соперника удален Гарринча (позже красная карточка была отменена), однако это не помогло обыграть Бразилию.

1990 – Италия

Как случилась сенсация. Призывы Марадоны болеть за Аргентину в полуфинале против «Скуадры адзурры», возможно, и не были услышаны даже в Неаполе. Однако по факту переживавший лучшие времена итальянский футбол так и не дождался праздника.

2002 – Южная Корея (и Япония)

Как помогали судьи. Поразительные и поражающие решения судей, а также игровая дисциплина и Хиддинк на тренерском мостике помогли корейцам пройти в плей-офф Испанию и Италию, но дальше их остановили турки. Забавно, что в 1/8 финала Турция выбила из борьбы и других хозяев – японцев.

2014 – Бразилия

Как случилась сенсация. Пять голов за неполные полчаса игрового времени и итоговые 1:7 от Германии. Самая позорная страница в истории бразильской сборной.

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Четвертьфиналисты – 4 раза

Несмотря на громкое название «четвертьфинал», в плей-офф (в классическом понимании этого слова) у данных сборных лишь одна победа на всех. В 1986 году Мексика на «Ацтеке» обыграла болгар.

Что объединяет: интервал между этими турнирами составлял 16 лет.

1938 – Франция

Впервые хозяева чемпионата мира остались без наград. В силу новой формулы турнира Франция успела сыграть лишь два матча, победив бельгийцев и уступив будущим триумфаторам итальянцам.

1954 – Швейцария

Очень странная команда, дважды обыгравшая Италию (в группе и стыковом матче), но позволившая в четвертьфинале австрийцам забить целых семь голов (поражение 5:7).

1970 – Мексика

1986 – Мексика

В обоих случаях мексиканцы выигрывали свою группу, а в плей-офф уступали будущему финалисту (Италии и Германии соответственно).

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Вышли из группы – 2 раза

Абсолютно серая команда Испании и неожиданно интересная сборная США. Хотя, по идее, все должно было быть наоборот.

Что объединяет : уступали команде, в итоге доходившей до финала.

1982 – Испания

Несмотря на выход во второй групповой этап, испанцы оставили скомканное впечатление. У команды были очевидные проблемы на поле, а результат периодически вытаскивали отдельные персонажи. Логичным завершением кампании стали неудачи против Англии и Германии.

1994 – США

Американцы приятно удивили не столько организацией турнира в относительно новом для себя поле деятельности, сколько самой игрой. Сначала они повергли в траур Колумбию, а в 1/8 финала до последнего сопротивлялись Бразилии, пропустив лишь один гол.

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Не вышли из группы – 1 раз

Да, такое было лишь однажды и относительно недавно.

2010 – ЮАР

Несмотря на то, что южноафриканцы создали не самый приятный для себя прецедент, им удалось отметиться и со знаком плюс. Именно хозяева турнира добили бездыханное тело сборной Франции, набравшей на чемпионате мира одно очко и забившей всего один мяч.

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