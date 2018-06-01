«Сцена с изнасилованием и лагерь - все это будет». Алексей Учитель начинает снимать фильм о Стрельцове

Известный режиссер и продюсер рассказал «Матч ТВ» о съемках картины про легендарного торпедовца.

В «Роснано» состоялся круглый стол, посвященный ЧМ-2018. Несмотря на некоторую тематическую удаленность организации и события, мероприятие собрало немало интересных людей. Например, кинорежиссера Алексея Учителя и экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Первый сейчас продюсирует съемки фильма про торпедовскую легенду Эдуарда Стрельцова, второй много лет возглавляет общественный комитет по его реабилитации.

Карпов рассказал историю. Комитет был близок к тому, чтобы представить неопровержимые доказательства невиновности Стрельцова, но так и не смог получить доступ к его уголовному делу. Сотрудница прокуратуры по фамилии Найденова, некогда занимавшаяся обвинением футболиста, даже уволившись из правоохранительных органов, сохранила связи. Признавать ошибки люди этой профессии не любят. И вышло так, что дело Стрельцова, хранившееся в Тульской области, где великий игрок отбывал часть срока, в середине 90-х оказалось уничтожено.

После круглого стола «Матч ТВ» расспросил Алексея Учителя о съемках фильма.

– Почему Стрельцов?

– Не потому, что сейчас много фильмов о спорте. Я как раз не собирался вставать в очередь. Тема существовала давно и не только в моей голове. Стрельцов – уникальный талант, человек, опередивший время. Он не вписывался в привычные рамки, был немножко вольным художником. Оттого, наверное, и некоторые просчеты в его человеческом поведении, но тем Стрельцов и интересен. Не герой в бронзе, с недостатками, – но при этом великий! Если бы произошла историческая встреча Стрельцова и Пеле на чемпионате мира 1958 года в Швеции, когда сборная СССР играла с бразильцами… Не знаю, победили бы наши или нет, но два великих на футбольном поле точно сошлись бы. К сожалению, встречи по известным причинам не произошло.

– Когда рассчитываете закончить съемки?

– Производство фильма – долгий процесс. Пять месяцев мы готовились. Начнутся съемки в июне, закончатся в октябре. Базируемся на стадионе «Торпедо», но он вписан в современность, поэтому потребуется много компьютерной графики, дорисовок, так называемого постпродакшна. Это займет много времени, поэтому закончить рассчитываем к осени 2019-го.

– Ваш сын Илья, режиссер фильма, – болельщик «Спартака». Вы – «Зенита». А снимать будете про торпедовца.

– Так случилось, что очень хорошо помню матч «Торпедо» – «Зенит» в Ленинграде, мне тогда было не так много лет. Играли как раз Стрельцов и Гершкович. С тех пор, абсолютно искренне говорю, «Торпедо» – вторая футбольная привязанность, давно ему симпатизирую. Не знаю, почему, но в наши дни «Торпедо» ассоциируется у меня с «Челси». Что-то было в нем аристократическое, хотя команда заводская. В футболистах, в игре, в поведении. Достаточно вспомнить, как выглядел Стрельцов вне поля – костюм, галстук. Неизменно элегантен.

– Есть и другая аналогия, связывающая «Торпедо» с Англией. Стрельцов – трагически ушедший гений Леннон. Иванов – талантливый и полностью реализовавший себя Маккартни. Воронин – сгоревший с расцвете лет Харриссон. Шустиков – надежный и не тянущий на себя одеяло Ринго Старр.

– Интересно, не слышал раньше.

– Стрельцова сыграет актер Александр Петров. Почему? Не похож ведь.

– Он действительно более субтилен и менее масштабен, если говорить о внешности, хотя все относительно. Но, знаете, кино позволяет чуть-чуть обманывать. Рост Тома Круза – метр семьдесят, но когда смотрим на экран, мы ведь не думаем об этом, верно?

– Второе, и более важное, – дело не в физических параметрах. Мы долго думали, были в претендентах и другие актеры, тоже неплохие и внешне больше похожие. Но харизма Петрова, его безусловное актерское мастерство и талант, мне кажется, позволят через пять минут просмотра, если не меньше, забыть о несовпадениях. Главное, чтобы это было убедительно, и тогда сравнивать будут не внешность, а образ. Есть и третье: тот зритель, который сегодня ходит в кинотеатры, в большинстве своем понятия не имеет, как выглядел Стрельцов.

– К сожалению, да. А еще Стрельцов был интравертом – Петрову удаются такие роли. Слышали историю, которую рассказал Карпов?

– Не доводилось. Вообще есть много версий, почему Стрельцова посадили. Обо всех, естественно, читал или слышал, но точной обоснованности на самом деле нет. Все где-то рядом, на грани. В фильме будет и наша авторская версия, посмотрим, как зритель ее воспримет.

– Версия – с ответом?

– Да.

– Снимать будете на Восточной улице?

– Футбольные сцены, с которых начинаем съемки, – там. Их будет много, включая международные матчи. Правда, использовать станем в основном поле, остальное завесим хромаеем, такой зеленой тряпкой, на которой потом нарисуем необходимые нам арены.

– Знаете, что Стрельцов не провел на стадионе имени себя ни одной официальной встречи? В его годы «Торпедо» играло в «Лужниках».

– Для процесса съемок это не слишком критично.

– Воспроизведете на экране роковой вечер с участием Огонькова, Татушина и девушки Марины, после которого Стрельцова арестовали?

– Отчасти да, но вообще картина будет не об этом. Точнее, не только об этом. Фильм биографический, но если мы станем тупо следовать всему, что происходило, будет трудно сделать кино, эмоционально привлекательное для современного зрителя. Хотя сцена с изнасилованием и лагерь – все это будет.

– Какой период жизни Стрельцова будет вами описан?

– Закончим, когда после тюрьмы он выйдет на поле. Возвращением Стрельцова в футбол.

– Весь актерский состав сформирован?

– Да.

– Кому, кроме Петрова, отведены ключевые роли?

– Знаете, было обсуждение в РФС, и Никита Симонян, причем по-доброму, говорил о несоответствиях в сценарии. Скажем, в фильме будет так называемый антагонист, а этой фигуры в реальности не существовало. Да, придуманный собирательный образ, но в кино такое возможно и даже необходимо, чтобы лучше раскрыть главный персонаж. Вот этого антагониста, да еще с положительным обаянием, сыграет замечательный актер Александр Яценко, снявшийся недавно в «Аритмии».

– Есть мнение, хотя и не самое популярное, что в какой-то мере антагонистом Стрельцова был, как ни странно, Валентин Иванов. Номинально им было что делить. Ту же славу, например.

– Встречался недавно с Анзором Кавазашвили, и он рассказал. В 1967 году торпедовские ветераны решили сделать Иванова, только что закончившего карьеру игрока, главным тренером. Поспособствовали авторитетом, поддержали морально. Их было пятеро, кажется. Через год-два после назначения никого из этих пяти в команде не осталось. Но мы не будем снимать противостояние, скорее – дружеские отношения. Все-таки и в клубе, и в сборной у них была потрясающая связка.

– РФС финансово участвует в съемках?

– Они не переводят нам конкретных сумм, но по организационной части помогают много. Очень рассчитываем на РФС, когда нужно будет помочь продвижению картины пиаром. И на привлечение в кино болельщиков, конечно.

– Недавно вы соприкоснулись с неожиданной стороной футбола. Вашему фильму «Матильда» досталось от фанатов, устроивших публичную акцию на «Локомотиве».

– После этого даже дело было заведено. Хорошо знаю арену в Черкизово, где снимал фильм «Игра». Лично знаком с Юрием Семиным, своеобразный и интересный человек. Но ту акцию провели купленные люди, не имевшие отношения к болельщикам. Развернули за деньги баннер, не более того. Вся кампания была такой: проплачивались отдельные люди, что-то делали. Причем никто из них фильма не видел, потому что он на тот момент еще не вышел. Потом их спрашивали, что конкретно возмутило, – терялись и уходили от ответа.

– У картины уже есть готовое название?

– Пока рабочее. «Стрельцов». На сегодняшний день, думаю, это лучший вариант.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской, РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Екатерина Чеснокова