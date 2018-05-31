Станислав Черчесов – об отсутствии ударов в створ: «Не было последнего паса»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Австрии (0:1) сказал, что команде нужно уменьшать процент брака.

– В каком состоянии Марио Фернандес?

– Все нормально. После сборов и нагрузок бывает, что сводит ноги. Это была единственная незапланированная замена. С Игнашевичем тоже все нормально.

– Чем объясните такое количество брака у игроков?

– Такие вещи надо убирать. Было достаточно подходов к воротам, но не хватало последнего паса. Логического завершения атаки.

– Ерохин не попал в заявку из-за травмы, которая была у него на сборах? Или по другой причине?

– Пока по травме.

– Сборная впервые за долгое время играла весь матч по схеме с 4 защитниками. Довольный ей? И нет ли желания вернуться после такой игры к 5 защитникам?

– Какой игры? Что значит «такой игры»?

– Много ошибок, обрезов, 0 ударов в створ.

– Мы готовим обе схемы. Сегодня по ходу матча не стали ничего менять, чтобы футболисты почувствовали, что мы от них хотим. Если бы по середине ушли в другую схему, то не нашли бы некоторых ответов. Насчет ударов я уже говорил – не было последнего паса. А моменты создавались: Смолов опасно бил, Черышев попал во вратаря.

– Головин, Зобнин и Кузяев впервые сыграли вместе. Довольны ими?

– Не хватало стабильности. Моментами работали правильно, моментами – нет. Это говорит о том, что нет автоматизма в их действиях. Думаю, выводы делать рано. Еще раз повторю: мобильность присутствовала, качество – местами. Надо добавлять в стабильности.

– Как оцените игру двух центральных защитников – Игнашевича и Граната? Показалось, что Гранат много ошибался – при первом голе проиграл борьбу Арнаутовичу, а во втором эпизоде чуть не заработал красную карточку.

– Были моменты, которые нас не устраивают. Надо спокойно посмотреть игру – на эмоциях сложно сказать, что откуда берется. И надо понимать, что у игроков есть определённые качества – не зря он [Арнаутович] в АПЛ играет. Мы знали, что он так может. Пробовали сегодня игру в двух центральных защитников – моментами эта пара играла великолепно. Были одна-две ошибки, как вы говорите, но не забывайте про индивидуальные качества соперника. Плюс Гранат и Игнашевич играли вместе первый раз. На этой позиции у нас то один, то другой вылетает.