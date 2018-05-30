Самые перспективные южноамериканцы – уже в топ-клубах Европы. Кто они?

«Матч ТВ» рассказывает о состоявшихся переходах, которые вы могли не заметить.

Винисиус Жуниор (Бразилия)

Позиция: вингер

Возраст: 17

Откуда: «Фламенго» (Бразилия)

Куда: «Реал» (Испания)

Стоимость: 45 млн евро

В конце прошлого года Винисиус прилетел в Мадрид и прогулялся по «Сантъяго Бернабеу». Оформив трансфер игрока, «Реал» оставил его на родине до наступления совершеннолетия. Во «Фламенго» форвард далеко не всегда выходит в основе (возможно, по просьбе испанского клуба), но когда он на поле, то делает вещи. После того как бразилец стал лучшим на юношеском Кубке Америки, его вовсю стали сравнивать с Неймаром. Они действительно похожи по манере игры и позиции, но статистика Винисиуса в его возрасте даже лучше, что сильно обнадеживает.

Паулинью (Бразилия)

Позиция: вингер

Возраст: 17

Откуда: «Васко да Гама» (Бразилия)

Куда: «Байер» (Германия)

Стоимость: 26,5 млн евро

У леверкузенского клуба богатая и успешная история взаимоотношений с бразильскими игроками. В свое время там выходили на качественно новый уровень Эмерсон, Лусио, Жоржинью, Зе Роберто, Жуан. Контракт новой будущей звезды – Паулинью – начнет действовать с 15 июля, когда плеймекеру стукнет 18 лет. Несколько настораживает тот факт, что в апреле юноша сломал руку в матче против «Крузейро». От того, насколько быстро он сможет восстановиться, зависят и сроки его дебюта в бундеслиге.

Лаутаро Мартинес (Аргентина)

Позиция: форвард

Возраст: 20

Откуда: «Расинг» (Аргентина)

Куда: «Интер» (Италия)

Стоимость: 23 млн евро

Эрнан Креспо сранивает этого нападающего с Серхио Агуэро за нацеленность на ворота и понимание игры. Не исключено, что мы увидим его в деле на ЧМ-2018 – Лаутаро попал с расширенную заявку сборной. На молодежном чемпионате мира в Эквадоре полтора года назад он показал себя большим молодцом, с пятью голами став лучшим бомбардиром турнира. В Милане Мартинес оказался благодаря Диего Милито и Хавьеру Дзанетти, ранее игравшим за эту команду, а ныне работающим на управляющих должностях в «Расинге» и «Интере» соответственно. Итальянский клуб в пункте «отступные» пропишет сумму, превосходящую 100 миллионов евро. На парня явно рассчитывают.

Максимилино Ромеро (Аргентина)

Позиция: форвард

Возраст: 19

Откуда: «Велес Сарсфилд» (Аргентина)

Куда: ПСВ (Голландия)

Стоимость: 8 млн евро

Голландцы выиграли борьбу за игрока у дортмундской «Боруссии» и лондонского «Арсенала», но очевидно, что Эйндховен не задержит Ромеро дольше, чем на два-три года. Аргентинец обладает огромным талантом, что уже пытаются как-то использовать заочно. Так, о контракте (соглашение было подписано еще зимой, и полгода нападающий провел на правах аренды в родном клубе) было объявлено в твиттере с помощью 54-секундного клипа. Макси якобы покупали через известный футбольный симулятор Football Manager.

Герман Конти (Аргентина)

Позиция: центральный защитник

Возраст: 23

Откуда: «Колон» (Аргентина)

Куда: «Бенфика» (Португалия)

Стоимость: 3,5 млн евро

Ровно год назад, когда в Петербург только начинали съезжаться аргентинские легионеры, СМИ сообщали о грядущем трансфере в «Зенит» и Конти. Клуб в итоге остановил свой выбор на уже имеющем опыт игры в Европе Маммане. Позже сообщалось, что в услугах защитника заинтересованы бразильские и американские команды. На деле же Герман подписал в мае контракт с «Бенфикой», которая обновляет линию обороны (Луизао 37 лет, Жарделу - 32). У Конти на родине такое же прозвище, как и у Пасторе – El Flaco («Тощий»), но добрать ему, по сути, надо действительно только мышечную массу. Все остальное уже есть.

Фелипе Визеу (Бразилия)

Позиция: форвард

Возраст: 21

Откуда: «Фламенго» (Бразилия)

Куда: «Удинезе» (Италия)

Стоимость: 5 млн евро

Еще один представители «Фламенго» и еще один игрок, который мог в свое время оказаться в России. В декабре Визеу интересовался «Локомотив», также на него выходили люди из «Наполи». Фелипе – колоритный персонаж. Он со скандалом покидал «Атлетико Минейро» (ушел в бессрочный отпуск), а уже во «Фламенго» у него была стычка с одноклубником прямо во время игры. В том самом матче Визеу успел подраться, забить гол и передать привет средним пальцем товарищу по команде. Пора называть хет-трик в его честь!

Хуан Хосе Переа (Колумбия)

Позиция: форвард

Возраст: 18

Откуда: «Эскофутупер» (Колумбия)

Куда: «Порту» (Португалия)

Стоимость: 1,35 млн евро

Строго говоря, Переа мог и должен был играть за «РБ Зальцбург», куда он попал в возрасте 15 лет. У клуба вскоре из-за этого начались проблемы с ФИФА, и от него поспешили откреститься. Вернувшись на родину, футболист ездил с юношескими командами по товарищеским турнирам и наколотил там больше 20 мячей. В «Порту» колумбиец тоже пока не будет появляться в первой команде, ближайшую предсезонку он проведет с резервистами. Ну, а в будущем, возможно, станет новым Фалькао.

Фото: Marcelo Endelli / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com