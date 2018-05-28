Дзюба нужен, лучше сразу в основе. Что мы узнали о первом сопернике России на ЧМ-2018

«Матч ТВ» анализирует главные итоги товарищеского матча сборной Саудовской Аравии, проигравшей итальянцам.

Аравийцы в атаку не любят. Или не умеют

С первых же минут азиаты продемонстрировали весьма неплохое движение. Они охотно следовали за оппонентами, часто открывались под передачу, но все портило огромное количество брака уже на стадии выхода из обороны в атаку. Это касается даже вратаря, который порой выбивал мяч в аут вместо того, чтобы отдать точный пас.

В контратаки убегать большого желания команда Пицци не показала, а наиболее частым сценарием развития атак можно признать дальние забросы на правый фланг в надежде, что за мяч зацепится бровочник Язир Аль-Шахрани. В середине первого тайма итальянцы отдали инициативу, но саудиты попросту не знали, что с ней делать. Зато контратаки пропускали, в одной из них едва не забил Пеллегрини.

Аравийцам определенно – как минимум против Италии – было проще играть без мяча. Действие это было не то чтобы сильно увлекательно, о чем красноречиво говорит реакция главного болельщика сборной.

У вратаря есть проблемы с игрой на выходе

Мохаммед Аль-Овайс – обладатель шикарных усов. Но у него нет ни потрясающего трико, в котором щеголял его предшественник Аль-Дейя, ни прыгучести колоритного тезки. Голкипер аравийцев чуть было не привез гол, толком не попав кулаком по мячу, уже на второй минуте. Благо спас флажок бокового арбитра. В действиях Аль-Овайса особого понимания, что офсайд непременно заметят, в этот моменте не наблюдалось.

На 32-й минуте целая серия ошибок в своей вратарской, в том числе от голкипера, неудачно сыгравшего в воздухе, закончилась опасным ударом итальянцев рядом со штангой. В общем, у Мохаммеда как минимум есть проблемы с уверенностью в собственных возможностях. А быть может, и с самим возможностями тоже. Этим надо пользоваться, Дзюба в состоянии наказывать за такое.

Неудивительно, что второй гол Италия провела после того, как была выиграна борьба вверху. Правда, здесь уже «помогли» защитники, дважды упустившие Белотти. Но эпизод отлично укладывается в общую канву повествования.

Самый заметный – правый защитник

Уже упомянутый выше Аль-Шахрани не вышел особо ни статью, ни скоростью, но на фоне инертных партнеров по команде выделялся. В первую очередь тем, что старался подчищать за ними, а также подключался вперед (левый фланг при этом у Саудовской Аравии вовсе не работал).

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Итальянцы быстро поняли, как этим можно пользоваться, нагружали зону Аль-Шахрани и периодически «разменивали» его на куда более габаритного Балотелли. Естественно, все подобные единоборства оставались за европейцами. На 40-й минуте у Кришито была целая вечность для прицела и удара по воротам, опять же, из зоны 13-го номера азиатов. За того оправдывалась перекладина. А на 55-й минуте из еще более выгодной позиции из-под Аль-Шахрани не забил Пеллегрини.

Опорная зона и защитники опускаются низко

Пара центральных защитников Хавсави – Осама и Омар – работали старательно (чего стоит хотя бы эпизод в начале второго тайма, когда в последний момент в подкате был выбит мяч у Балотелли), но располагались порой довольно странно. Вся оборона, включая опорников, садилась к линии штрафной площади.

Показателен в этом плане стал первый гол Италии – на Марио вроде как выбросилось трое футболистов, но они лишь обозначили свои намерения. На самом деле помешать пытался лишь один из них, но не успел: форвард бил не из самой убойной позиции. Так посчитали аравийцы и поплатились за это. Было бы здорово, если бы они так же забыли на какое-то время, что отличным ударом с дистанции обладают Дзагоев и Головин.

Свои моменты ждут и дожидаются

Усыпляющая тактика Саудовской Аравии, в некоторой степени обусловленная уровнем исполнительского мастерства, может приносить плоды. Даже провальный по многим статьям матч с итальянцами команда могла завершать вничью. Пропустив два гола, азиаты подстерегли завозившегося с мячом Дзаппакосту, а вскоре едва не реализовали потенциально голевую скидку назад от Кришито и загубили еще момент, который им придумал Доменико.

Любопытно, что на острие в двух из этих трех моментов оказывались Аль-Шехри и Аль-Муваллад – они входят в число тех самых игроков, которых не так давно отправляли в испанскую командировку (в данном случае в «Леганес» и «Леванте»). Не сказать, что команда Пицци резко прибавила в концовке, но слабину нащупать у нее получилось. Плохо скрываемую небрежность в действиях и несыгранность некоторых футболистов (не забываем, что для Италии это был первый матч под руководством Манчини, и те же Балотелли с Кришито вернулись в сборную после длительного перерыва) игроки Саудовской Аравии имели шанс обернуть себе на пользу. От России, хочется верить, таких подарков им не будет.

Товарищеские матчи. 2016-18. май-2018

Италия – Саудовская Аравия – 2:1 (1:0)

Голы: Балотелли, 21. Белотти, 69 – Аль-Шехри, 72.

Фото: globallookpress.com