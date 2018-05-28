Балотелли и Белотти забивают. Но Италия с трудом обыгрывает саудитов

- У номинальных хозяев голами отметились Марио Балотелли и Андреа Белотти. В составе «соколов» отличился Яхья Аль-Шехри, который воспользовался ошибками Давиде Дзаппакосты и Джанлуиджи Доннаруммы.
- Саудовская Аравия могла и вовсе сравнять счет, но Доннарумма отразил удар в упор.
- Этот матч стал первым во главе итальянцев для нового главного тренера Роберто Манчини, который ранее возглавлял «Зенит».
- Напомним, что подопечные Хуана Пицци – участники финального турнира чемпионата мира, который стартует в России 14 июня. В этот день команда сыграет с хозяевами турнира.
Статистика и текстовая трансляция
Фото: Claudio Villa / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Смотрите также
Рекордный сезон Салаха – в одном видео
«Если не у Саудовской Аравии, то у кого?» Вадим Евсеев против всех, кто сомневается в сборной
Смолов в футболке Паредеса, а Ташаев – в форме сборной Нигерии. Крутая акция от ФИФА и сборной России