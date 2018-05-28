Балотелли и Белотти забивают. Но Италия с трудом обыгрывает саудитов

Балотелли и Белотти забивают. Но Италия с трудом обыгрывает саудитов

28 мая 21:23
Сборная Италии в товарищеском матче переиграла команду Саудовской Аравии.

  • У номинальных хозяев голами отметились Марио Балотелли и Андреа Белотти. В составе «соколов» отличился Яхья Аль-Шехри, который воспользовался ошибками Давиде Дзаппакосты и Джанлуиджи Доннаруммы.
  • Саудовская Аравия могла и вовсе сравнять счет, но Доннарумма отразил удар в упор.
  • Этот матч стал первым во главе итальянцев для нового главного тренера Роберто Манчини, который ранее возглавлял «Зенит».
  • Напомним, что подопечные Хуана Пицци – участники финального турнира чемпионата мира, который стартует в России 14 июня. В этот день команда сыграет с хозяевами турнира.

Статистика и текстовая трансляция

Фото: Claudio Villa / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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