Русский след: Джон Оби Микел

Два поражения в «Лужниках», комплименты Краснодару и близняшки от русской бизнес-леди – что еще связывает с Россией игрока сборной Нигерии?

Как он здесь играл

Микел четырежды приезжал в Москву в составе «Челси» на три разных турнира играть с четырьмя командами. Это были совершенно непохожие по своему статусу и сюжету истории. В августе 2008-го «Локомотив» организовывал у себя Кубок РЖД и в полуфинале встречался именно с «Челси». Нигериец отыграл первый тайм, после чего был заменен. Со скамейки запасных он с удивлением наблюдал, как Камболов забивает Чеху в концовке основного времени, а его команда уступает в серии пенальти.

Это было не дежавю, но что-то очень близкое. Ведь на этом же стадионе в мае клуб Микела так же – в послематчевой лотерее – проиграл «МЮ» финал Лиги чемпионов. На промокший газон «Лужников» нигериец тогда не ступил, оставшись в резерве. Что может быть обиднее…

Через пару лет «Челси» наведался в столицу России уже к «Спартаку» в рамках главного еврокубкового соревнования. Там тоже было чему поражаться – например, суперголу Жиркова, но закончилось все без сенсаций (0:2 в пользу гостей) и полноценными 90 минутами для Джона.

Наконец, в апреле 2013-го «Рубин» сильно хотел принять четвертьфинал Лиги Европы против «Челси» в Казани, но УЕФА выразил опасения качеством поля и погодными условиями и перенес матч в Москву. В «Лужниках» Микел вышел на заключительные полчаса, после чего соперник отличился дважды и довел дело до победы (3:2). Впрочем, в ответном поединке «Челси» взял свое и в итоге выиграл турнир.

Со сборной Микел приезжал в нашу страну лишь однажды – в прошлом году в Краснодар на товарищеский матч с Аргентиной. В развеселой игре с шестью забитыми мячами африканцы умудрились «хлопнуть» именитого соперника (4:2), а Джон оказался одним из пятерых игроков своей команды, проведших на поле все отведенное в этот день время.

Друзья из России

За то, чтобы Микел играл в «Челси», а не «МЮ», лондонский клуб боролся больше года, так что в определенном смысле владельца «синих» Романа Абрамовича можно назвать большим другом игрока.

Сейчас Джон уже точно наполовину русский. Если вспомнить, что его второй половинкой является Ольга Дьяченко, выпускница Европейской бизнес-школы в Лондоне и одна из основателей модного бренда. Именно ее имел в виду главный тренер нигерийской сборной Гернот Рор, сделавший на днях заявление: «Встречи игроков с русскими девушками будут под запретом. Жены и подруги смогут оставаться на базе только в свободные дни. Исключение – Микель. У него русская подруга».

Они начали встречаться в январе 2014-го, а уже в сентябре того же года Ольга в соцсетях объявила о помолвке с Джоном, чем навлекла на себя гнев живших надеждой нигерийских девушек. Два года назад у пары родились близняшки Мия и Ава, и инстаграм Микела тут же получил плюс сто баллов к уютности и кубическую степень милоты.

Слова о нас

«В Краснодаре замечательная атмосфера, и я надеюсь вернуться сюда еще. Очень сложно и даже невозможно сравнивать атмосферу сегодня и на финале Лиги чемпионов в Москве – это совершенно разные вещи. Но ваши болельщики едины в том, что болеют самозабвенно и страстно».

Его планы на лето

Надеждам Микела вернуться в Краснодарский край суждено сбыться. Регион привлек не только порядком замерзших шведов, датчан и поляков, но и теплолюбивых испанцев, бразильцев и нигерийцев. Африканцы будут готовиться к турниру в Ессентуках. «Надеюсь, ессентукский «Нарзан» позволит сборной Нигерии высоко подняться в турнирной таблице, но ни в коем случае не обыграть нашу сборную», - шутливо прокомментировал зимой эту новость губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Чемпионат мира команда Микела откроет для себя 16 июня в Калининграде матчем с хорватами, с которыми ранее никогда не играла. 22 июня в Волгограде нигерийцы встретятся с Исландией, а завершат групповой этап 26 июня в Петербурге против хорошо знакомой им Аргентины.

Фото: globallookpress.com

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