Он перешел из «Барсы» в «Реал», а потом из «Реал» в «Атлетико». Его даже хотели похитить

Пестрая жизнь Бернда Шустера.

В 1954 году Гизела Хейслер оставила родной город Цвиккау, младшую сестру Ингу, мать и отца, потерявшего ногу на войне, и переехала в западногерманский Аугсбург. Спустя три года ухажер позвал ее на гандбол и во время матча похвастался знакомством с одним из игроков, Дитером Шустером.

Через десять лет сын Гизелы и Дитера - Бернд - заиграл в детской футбольной команде «Хаммершмид». Шустеры жили недалеко от американской военной базы, и некоторые солдаты столовались у бабушки Бернда Огюст. Возвращаясь с тренировок, Бернд первым делом несся к ней на второй этаж. Но однажды мать остановила его на лестнице: туда нельзя, бабушка умерла. По просьбе матери Бернд стал ночевать в комнате дедушки Эрнста. Тот прожил с Огюст полвека и продержался без нее только пару месяцев. У него был рак легких, и после потери жены ему расхотелось бороться за жизнь.

Бернд лишился двух самых близких людей и стал больше времени проводить с друзьями. Родители работали допоздна (мама - на моторном заводе, папа - на вокзале), и Бернд, чтоб не тосковать дома, зачастил в общественный бассейн. От хлорки его волосы позеленели, что слегка взбудоражило его партнеров по «Хаммершмиду». Начав эпатировать в десять лет, Бернд так и не остановился.

В шестнадцать лет он попал в молодежку «Аугсбурга» и бросил школу. Друг отца Адольф Фельбер устроил Бернда в фирму по ремонту отопления. На первую зарплату - двести марок - Шустер купил мотоцикл Garelli, чтобы после работы успевать на тренировки. На излете 1977-го Бернда занесло в Хайфу с юношеской сборной ФРГ, и он впервые встретил Рождество вдали от родных. «Я был домашним мальчиком и вспоминаю тот день как один из самых грустных в моей жизни», - признался Бернд в автобиографии, написанной в соавторстве с мадридским журналистом Хавьером Аресом.

Первого января 1978 года игру Бернда против Дании увидел тренер «Кельна» Хеннес Вайсвайлер, ранее возглавлявший «Барселону». Команда Шустера выиграла 6:0. Через три недели Вайсвайлер позвал Бернда в «Кельн», который в том году выиграл чемпионат и Кубок Германии. Заменив травмированного защитника Конопку, Шустер заиграл в основе «Кельна», потом переместился в полузащиту, забил «Баварии» победный мяч на последней минуте и достиг с командой полуфинала Кубка чемпионов. Посреди успешного дебютного сезона он впервые пошел в ночной клуб, но наткнулся на недоверчивого охранника: «Ты Бернд Шустер? Да не смеши». Позвали владельца заведения, и уж он-то узнал Бернда. Даже позвал к себе за стол и познакомил со своей девушкой Габи. Потом был второй совместный ужин, третий, а после четвертого Габи попросила Бернда подвезти ее домой.

Через несколько недель владелица дома, где Бернд снимал квартиру, пожаловалась его матери: «Ваш сын переехал к женщине из дурной компании. Она старше его на шесть лет!» Родители Бернда были против этих отношений, и он перестал с ними общаться. Поссорилась с отцом и Габи (ее мать умерла несколькими годами ранее) - после того как услышала: «Собираешься жить с футболистом? Тогда будешь всю жизнь питаться в «Макдоналдсе».

В январе 1980-го, через год после знакомства, у Бернда и Габи родился сын Бенжамин (при этом на четвертом месяце беременности Габи едва не погибла: ее Porsche улетел в кювет и врезался в дерево, но она не была пристегнута и вылетела из машины до столкновения, что ее и спасло). Бурная личная жизнь Шустера не интересовала тренера «Кельна» Вайсвайлера. Он призывал игроков оставлять свои переживания подальше от поля и был так сурово зациклен на футболе, что Бернд не решился отпроситься на свою же женитьбу. В один из июньских дней 1979-го он расписался с Габи - в восемь утра - и в свадебном костюме помчался на тренировку, боясь разозлить тренера опозданием. Сам Вайсвайлер женился через восемь месяцев. А еще через полтора года впервые стал отцом. В шестьдесят два года.

Шустер оставил «Кельн» вскоре после Вайсвайлера. Летом 1980-го Бернд выиграл со сборной ФРГ чемпионат Европы, отдав три голевых паса Клаусу Аллофсу в игре с голландцами, вошел в символическую сборную турнира, а вернувшись в «Кельн», встретил там экс-тренера молодежки Карла-Хайнца Хеддерготта, преемника Вайсвайлера, уехавшего в «Нью-Йорк Космос». Хеддерготт относился к игрокам «Кельна», среди которых было четыре чемпиона Европы, как к неопытным юношам, а однажды вечером заиграл на гитаре, предложив футболистам подпевать ему. «Мы что, бойскауты?» - возмутился Шустер. Поссорившись с Хеддерготтом на тренировке, Бернд тоже собрался в Нью-Йорк. Вайсвайлер обещал ему полмиллиона марок в год (взамен двухсот тысяч в «Кельне»), но Американская лига вдруг запретила переходы иностранных игроков, и Бернд остался в Европе.

Его захотела «Бавария», но «Кельн» заломил немыслимые для 1980 года три с половиной миллиона марок. Это сумма не отпугнула только «Барселону», и вскоре вице-президент этого клуба Жоан Гаспар протянул Бернду трехлетний контракт с ежегодной зарплатой четыреста тысяч марок. Шустер был в восторге - тремя месяцами ранее он отдыхал с семьей в Марбелье, встретил там полузащитников «Барселоны» Карлеса Решака и Хуана Мануэля Асенси, но и подумать не мог, что скоро станет их одноклубником. В Барселону Шустер поехал на грузовике Ford, который приобрел после того, как Вайсвайлер призвал его быть проще и продать купленный за половину годовой зарплаты Porsche: «Тебе девятнадцать, а такая машина в команде только у Дитера Мюллера, который несколько раз был лучшим бомбардиром бундеслиги».

Добравшись до Барселоны и заселившись в отель «Принцесса София» рядом со стадионом «Камп Ноу», Шустер отправился на прием к президенту «Барсы» Хосепу Луису Нуньесу. «В какой позиции вы играете?» - спросил Нуньес при встрече. Бернд поразился: заплатить такие деньги и не узнать позицию! Вскоре «Барселона» проиграла во втором раунде Кубка УЕФА «Кельну» - 0:4. «Шокирующий результат, который еще раз навел меня на мысль: куда я попал?»

С переводом Шустеру помогали датчанин Симонсен, ранее игравший в гладбахской «Боруссии», и врач Гонсалес Адрио, учившийся в Берлине и женившийся на немке. Освоив испанский, Бернд подружился с лучшим испанским форвардом рубежа семидесятых-восьмидесятых Кини, купленным «Барселоной» в том же 1980 году у хихонского «Спортинга». В начале марта 1981-го, после разгрома «Эркулеса» - 6:0, Шустеру позвонили с вопросом, не знает ли он, где Кини. Тот исчез, нашли только его машину с открытыми дверями. «Мы боялись, потому что не получали никаких новостей, - вспоминал Шустер в автобиографии. - Позже клуб сообщил, что установил контакт с похитителями, и это хоть немного успокоило нас. Раз за Кини требуют деньги, значит он жив». Шустер и другие игроки «Барсы» требовали отменить ближайший матч с «Атлетико», но под давлением полиции и психологов все-таки вышли на поле. И уступили 0:1. До освобождения Кини «Барса» сыграла еще три матча и набрала лишь очко, откатившись на пятое место. Зато через двадцать пять дней после похищения освободили Кини. «Он рассказал нам, что провел все это время в комнате без окон, - написал в своей книге Шустер. - Каждый раз когда открывалась дверь, он думал, что его убьют». Уже во втором матче после возвращения нападающий забил два мяча «Альмерии» и снова стал лучшим бомбардиром испанской лиги, опередив на один гол Хуанито из «Реала».

На суде преступники признались, что хотели похитить не Кини, а Шустера, но их смутило, что Бернд плохо знал испанский - с ним было бы труднее общаться. После того случая «Барселона» выделила игрокам телохранителей. Приставленный к семье Шустеров Антонио Гарсия стал близким другом Бернда. Он был рядом с семи утра до десяти вечера. Но однажды ночью Антонио преследовал вора, сорвался с водосточной трубы, упал с высоты второго этажа, повредил ногу и стал нетрудоспособным. Бернд не видел его много лет. Лишь недавно они встретились в испанском аналоге программы «Жди меня», после чего провели два дня в Мадриде, наслаждаясь общими воспоминаниями.

В «Барселоне» Шустер начинал у семидесятилетнего тренера Эленио Эрреры. Они не сработались. Во-первых, Бернд понятия не имел, что во времена его детства Эррера дважды выиграл Кубок чемпионов с «Интером». Во-вторых, тренировки в «Барселоне» длились всего пятьдесят минут. Шустер считал, что этого мало, и еще час занимался самостоятельно. Это не нравилось Эррере. Но на второй год его сменил немец Удо Латтек, завоевавший два еврокубка с «Баварией» и гладбахской «Боруссией». Латтек оставил Германию после того, как его одиннадцатилетний сын умер от рака, и сразу добыл с «Барселоной» Кубок Кубков. Победный финал Шустер пропустил из-за разрыва связок колена, полученного в декабрьской игре с «Атлетиком». Ему сделали неудачную операцию в Германии, после чего он не мог разогнуть ногу. Лечение затянулось, и Бернд не попал на испанский чемпионат мира.

Зато в следующем сезоне «Барса» усилилась Диего Марадоной, который стал соседом Шустера по гостиничному номеру. Диего ложился спать, когда Бернд просыпался, но это не мешало их дружбе. В конце октября Марадона позвал Шустера и других одноклубников в свой дом в районе Педральбес - на день рождения. В разгар вечеринки кто-то решил швырнуть в бассейн агента Марадоны Хорхе Ситерспилера, одетого в строгий костюм. Его падение в мутноватую и прохладную воду развеселило гостей, но Хорхе не всплыл, и смех утих. Молчание сменилось паникой: кинувшиеся в воду люди не смогли вытащить агента и попросили о помощи. Вытянуть Хорхе удалось только всемером - а все из-за того, что его протез заполнился водой.

Незадолго до продажи Марадоны в «Наполи» Шустер сломал палец и пропустил Евро-1984. Он лишь с трибуны смотрел матч на «Парк де Пренс» - Германия проиграла Испании и не вышла из группы. После игры Бернд спросил сидевшего рядом кумира своей юности Франца Бекенбауэра: «Может, вам возглавить сборную?» - «С этой командой ничего нельзя сделать». Шустер улетел отдыхать на Ибицу, где его настиг звонок репортера Bild Zeitung. «Кого бы хотели видеть тренером сборной?» Памятуя об ответе Бекенбауэра, Шустер назвал Эриха Риббека, шесть лет помогавшего в сборной Юппу Дервалю. А через три дня узнал, что главным тренером стал-таки Бекенбауэр, который на вопрос, будет ли вызван Шустер, ответил: «Посмотрим». Бернд оскорбился и в двадцать четыре года завершил карьеру в сборной. «Не было дня, когда б я не жалел об этом», - признался он в автобиографии.

После этого Шустер стал лучшим бомбардиром «Барселоны» в сезоне-84/85, а клуб - с новым тренером Терри Венейблсом - впервые за одиннадцать лет выиграл чемпионат. Тем удивительней, что летом 1985-го Венейблс попросил президента Нуньеса купить вместо Шустера другого иностранца (тогда разрешалось выпускать двоих, еще одним был шотландец Арчибалд), мотивируя это тем, что после пяти лет в команде Бернд уже не будет прогрессировать. Нуньес отказался продавать Бернда, тот снова забил больше всех в команде, но за пять минут до конца основного времени финала Кубка чемпионов-86 против «Стяуа» - при счете 0:0 - был заменен. Посидев в раздевалке севильского стадиона «Санчес Писхуан», Бернд вышел на стоянку такси и попросил отвезти его в отель «Кармона», где остановилась «Барса». «Шустер?! - изумился таксист. - Ты разве не на поле?» О том, что его команда проиграла в серии пенальти, Бернд узнал из радиотрансляции. Вскоре он услышал и реакцию Нуньеса на его бегство со стадиона: «Шустер больше никогда не наденет майку «Барсы».

Нуньес купил Венейблсу Гари Линекера с Марком Хьюзом, а Шустер, отказавшись уходить в «Марсель» или «Рому», пропустил целый сезон. В «Барсе» ему разрешали только тренироваться. Но и с новыми иностранцами каталонцы ничего не выиграли, и сменивший Венейблса Луис Арагонес вернул Шустера в состав. Бернд стал вторым снайпером команды после Линекера, отверг предложение Нуньеса продлить контракт и улетел на переговоры с «Ювентусом». Президент «Юве» Джампьеро Бониперти видел в Шустере замену Мишелю Платини и готов был платить ему любые деньги, но не смог выполнить единственную просьбу - найти в Турине немецкую школу для трех детей Бернда. Школа в девяти километрах от города Шустера не устроила: далеко, а зимой еще и трудно добираться из-за снегопадов.

Шокировав Бониперти отказом, Шустер полетел в Мадрид. Тренер «Реала» Лео Бенхакер встретил его в аэропорту и отвез в район Ла Флорида, где жил президент клуба Рамон Мендоса. После восьми лет в «Барселоне» Бернд перешел в «Реал», где его зарплата выросла вдвое. «Нет, я не мстил «Барсе», - заявил Шустер в автобиографии. - В «Реал» я перешел только потому, что в Турине не было немецкой школы».

С Шустером «Реал» выиграл чемпионат и Кубок, но в полуфинале Кубка чемпионов был раздавлен «Миланом» - 0:5. Бенхакера сменил валлиец Джон Тошак, но история повторилась - чемпионство и вылет из еврокубков после поражения от «Милана». Шустер считает второй сезон в «Реале» лучшим в своей карьере, но именно после него он услышал от президента Мендосы: «Тошак сказал мне, что не рассчитывает на тебя в следующем сезоне». Бернд не получил летом ни одного предложения и лишь в октябре дождался звонка из «Атлетико», провалившего старт сезона (одна победа в шести турах). В своем третьем матче за новый клуб Шустер забил «Барселоне», а потом и «Реалу» в финале Кубка Испании - оба раза «Атлетико» победил.

Обыграв «Реал» в финале, Шустер долго-долго бродил по газону «Сантьяго Бернабеу» в шарфе и бейсболке «Атлетико» - хотел, чтобы тот вечер длился вечно. Кажется, про что-то подобное писал Юрий Казаков: «Главное в жизни - не сколько ты проживешь: тридцать, пятьдесят или восемьдесят лет, - потому что этого все равно мало и умирать будет все равно ужасно, - а главное, сколько в жизни у каждого будет таких ночей». Вскоре владелец «Атлетико» Хесус Хиль пригласил Шустера на свою ферму в Вальдеоливасе и показал любимого коня Имперьосо. Бернду так понравилось увиденное, что он купил шестерых лошадей, и, перейдя в тридцать три года в леверкузенский «Байер», первым делом озаботился поиском земельного участка, где уместилась бы конюшня.

Через полтора года после возвращения в Германию Шустер полетел с «Байером» на сбор в Орландо и внезапно встретил там свою тетю, которую не видел четверть века - в шестидесятые та переехала в США с американским военным. К середине девяностых она овдовела и разъезжала по Флориде на длиннющем «кадиллаке». Бернду понравилось в Штатах, завершить карьеру игрока он хотел именно там, но устроился только в мексиканский «УНАМ». За полгода там Шустер прославился только тем, что спас тринадцатилетнего подростка, тонувшего в Карибском море.

«УНАМ» не попал в плей-офф мексиканского чемпионата, и Шустер успел в Германию к началу тренерских курсов. Одну из лекций прервал стук в дверь друга президента кельнской «Фортуны»: он предложил Шустеру возглавить этот клуб. Подняв команду на шестое место во втором дивизионе, Бернд взялся за «Кельн», который при участии русского полузащитника Рычкова вылетел из бундеслиги. Лидеры команды разбежались, а с пришедшими на смену (среди них, кстати, был Ральф Хазенхютль, тренирующий сейчас «Лейпциг») Шустер достиг только десятого места второй лиги. После этого он два года разъезжал по Испании, изучая работу ван Гала, Раньери и Камачо, и наконец наткнулся на владельца «Хереса» Луиса Оливера, который просто заворожил своими амбициями. Бывший клуб Сергея Дмитриева и Даниэля Гуисы почти не высовывался из третьей лиги, но Оливер мечтал поднять его в примеру.

Приехав на место, Шустер увидел: имя есть, а «Хереса» нет. Мэр города Педро Пачеко пытался через суд вернуть контроль над клубом, который Оливер купил у городского совета за двести тысяч евро. Тяжба привела к тому, что «Хересу» стало негде играть, и Оливер попросил Шустера подыскать какое-нибудь поле. Поняв, что президент не шутит, Бернд договорился об аренде стадиона в Санлукаре, недалеко от Хереса. Там регулярно собиралось четыре тысячи зрителей, хотя мэр Хереса запрещал бюджетникам ездить на стадион. По итогам первого круга «Херес» лидировал во второй лиге, но в конце сезона Оливер продал клуб, и результаты ухудшились. При этом даже на второй год, когда новый босс «Хереса» перестал платить зарплату, Шустер держал команду среди лидеров.

После двух неплохих сезонов в Испании Шустер возглавил донецкий «Шахтер». «Мне дали все, что я хотел и даже больше, - вспоминал Бернд в автобиографии. - Предоставили BMW седьмой серии и значок донецкой мэрии: «Теперь вас не остановят и у вас не будет проблем с парковкой. Можете даже проезжать на красный, но осторожно», - сказали мне. Но вскоре меня все же остановил полицейский. Я ничего не понял и позвонил своему переводчику Сергею. Наутро Сергей сообщил мне, что тот тип больше не работает в полиции, его уволили».

Перед тем как уволили самого Шустера, он успел проиграть «Локомотиву» в Лиге чемпионов, бухарестскому «Динамо» в Кубке УЕФА, а киевскому «Динамо» - в чемпионате Украины. В Донецке Бернду не хватало жены, оставшейся на ферме под Кельном, но были и другие проблемы. «Нам предстояло дерби с донецким «Металлургом», - написал Шустер в автобиографии. - Я всю неделю тщательно готовился к игре и пытался мотивировать игроков. На предматчевой разминке я подошел к голландским тренерам «Металлурга». «Жаль, что нам придется дать вам победить, - сказал они с сожалением. - Мог бы получиться хороший матч». Я не знал, что ответить. Я был ошеломлен. Когда начался матч, мои футболисты играли пешком, будто это тренировка. Мы выиграли, так и не начав бегать. Я так готовился к этому дерби, а оказалось, что соперники должны были отблагодарить нашего президента за то, что он финансово помогал им.

Еще я не понимал, почему мы летали в города, которые находятся в двухстах километрах от Донецка (полет продолжался от силы двадцать минут), на старых военных самолетах. Помню, во время одного из путешествий через дверь аварийного выхода стал поступать воздух, но никого это не заботило. Мне казалось, что эта дверь может в любой момент открыться, и я поделился опасениями с тренером вратарей, сидевшим поблизости. Он спокойно достал полотенца и заткнул щели. Логично, что мне не хотелось летать в таких условиях. Когда нам снова предстоял матч в двух часах езды от Донецка, я сказал капитану команды Анатолию Тимощуку, что мы доберемся на автобусе, но тот уточнил: «А вы знаете, какие здесь дороги?»

После неудачи в Донецке Шустер взялся за «Леванте», дебютанта примеры. К одиннадцатому туру команда сенсационно шла на третьем месте. После первого круга Бернд попросил президента Педро Вильярроэля купить нападающего, но получил еще одного вратаря, Пабло Кавальеро. Шустер выплеснул недовольство в прессу и был снят за четыре тура до конца чемпионата, когда команда еще даже не была в зоне вылета. Набрав без Шустера два очка в четырех матчах, «Леванте» вернулся во вторую лигу. Шустер же устроился в «Хетафе», где получал в четыре раза меньше, чем в «Леванте», был самым низкооплачиваемым тренером примеры, но к десятому туру поднял команду на первое место, а в следующем сезоне разнес в кубковом полуфинале «Барселону» 4:0, стал по оценкам газеты Marca лучшим тренером сезона и встретил свою новую любовь Елену.

Всего через три года после провала в Донецке Шустер сменил Фабио Капелло в мадридском «Реале». Ему купили Роббена, Снейдера, Пепе, Хайнце, но был и еще один новичок - Ройстон Дренте. На совещании в клубном офисе Шустер спросил: «Кто его привел?» - «Я, - признался спортивный директор Предраг Миятович. - Он здорово выступил на молодежном Евро благодаря своей физической мощи». Тогда Шустер сообщил, что в двадцать один год Дренте уже позволяет себе опаздывать на тренировки. Расхождения со спортивным директором не помешали Бернду уже во втором туре поднять «Реал» на первое место и остаться там до конца чемпионата. Летом 2008-го «Реал» захотел купить Роналду, что подтолкнуло к уходу Робинью. В итоге Роналду еще на год остался в «МЮ», но Робинью уже настроился уходить. Шустер одобрил его продажу в «Сити» под обещание гендиректора «Реала» Хосе Анхеля Санчеса купить взамен Санти Касорлу, но тот продлил контракт с «Вильярреалом». Кроме этого на полгода выбыл Уэсли Снейдер. «Дорогая, в этом году мы не уцелеем», - сказал Бернд жене перед стартом сезона. В день своего увольнения он услышал от президента «Реала» Рамона Кальдерона: «Не волнуйся. Следующим буду я».

Покинув «Реал», Шустер просидел без работы полтора года, а после неудач в «Бешикташе» и «Малаге» - почти четыре. Лишь на прошлой неделе он устроился в китайский «Далянь Ифан», клуб подписавший недавно Янника Карраско и Нико Гайтана. Он всю жизнь удивлял и до сих пор не может остановиться. Дети - в него. Один сын Бенжамин - ресторатор в Калифорнии, второй, Давид, работает по линии ООН в Йемене, а дочь Ребека вышла замуж за аргентинского футболиста, с которым познакомилась в Чили, и переехала в Буэнос-Айрес.

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Jasper Juinen / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Central Press / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Alexander Hassenstein / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Bongarts / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Christof Koepsel / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru