Нейтралитет Паредеса, разжалование Ивановича и ассистенты Смолова

Передача Смольникова и 90 минут Лунева

На товарищеские матчи с Бразилией и Францией главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал 6 игроков «Зенита». Правда, Далер Кузяев из-за повреждения на поле так и не вышел. Что касается остальной питерской пятерки, то во встрече с пентакампеонами она дружно осталась на скамейке запасных. После 72-й минуты четверо полевых зенитовцев стали вступать в игру один за другим. Но на табло «Лужников» уже горел счет 0:3. Изменить что-то кардинально Смольников, Жирков, Ерохин и Заболотный не смогли.

А вот в матче с Францией на арене «Санкт-Петербург» картина с точки зрения игроков «Зенита» в стартовом составе резко поменялась. С первых минут вышли Лунев, Ерохин и Жирков. Последний отыграл только тайм, зато вторые 45 минут целиком провел Смольников. Именно он сделал голевую передачу на Смолова, после чего счет стал 1:2. Разгонял же эту комбинацию Ерохин.

Очень старался и Заболотный, который получил 25 минут игрового времени. И пусть он не забил, но похвалы от Станислава Черчесова за старание и за то, что отвлекал на себя защитников, освобождая пространство для Смолова, удостоился.

Однако ярче всех себя проявил Андрей Лунев: вратарь несколько раз откровенно спас сборную России. С другой стороны, третий гол подопечных Дешама отчасти стал следствием ошибки стража ворот «Зенита».

Товарищеские матчи

Россия – Бразилия – 0:3

Жирков – вышел на замену на 76-й минуте

Ерохин – вышел на замену на 85-й минуте

Кузяев – не играл

Смольников – вышел на замену на 80-й минуте

Лунев – остался в запасе

Заболотный – вышел на замену на 72-й минуте

Россия – Франция – 1:3

Жирков – стартовый состав, заменен в перерыве

Ерохин – стартовый состав, заменен на 76-й минуте

Кузяев – не играл

Смольников – вышел на замену на 46-й минуте

Лунев – отыграл весь матч

Заболотный – вышел на замену на 67-й минуте

Иванович обыграл Идову

Похоже, с приходом на пост главного тренера сборной Сербии Младена Крстаича для защитника «Зенита» Бранислава Ивановича в национальной команде наступили не лучшие времена. Напомним, что на ЧМ-2018 сербов вывел Славолюб Муслин, однако по завершению отборочного цикла он неожиданно ушел. По одной из версий – из-за отказа под давлением федерации брать в Россию защитника «Лацио» Милинковича-Савича.

Замена Муслина на Крстаича тут же отразилась на Ивановиче. Бессменным капитаном сборной в последние годы был именно зенитовец. Но накануне встреч с Марокко и Нигерией новый тренерский штаб объявил, что отныне повязку будет носить защитник «Ромы» Александр Коларов.

Более того, не пропустивший ни одной минуты в отборочном цикле Иванович в игре с Марокко остался в запасе. В итоге на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу сборной из Африки. На 73-й минуте Иванович все же появился на поле стадиона «Олимпико» в Турине, но счет первого тайма не изменился.

Вчера сербы отыгрались на другом участнике ЧМ-2018 – Нигерии. На сей раз Ивановича вернули в старт, и зенитовец провел на поле все 90 минут. В результате его команда выиграла в Лондоне – 2:0.

Добавим, что 85 минут в составе сборной Нигерии отыграл воспитанник зенитовской академии, а ныне игрок пермского «Амкара» Брайан Идову.

Товарищеские матчи

Сербия – Марокко – 1:2

Иванович – вышел на замену на 73-й минуте

Нигерия – Сербия – 0:2

Иванович – отыграл весь матч

Из двух зол Мевле досталось худшее

В сборной Словении также произошла смена главного тренера. После непопадания на ЧМ-2018 место Сречко Катанеца на капитанском мостике занял Томаж Кавчич. Удачным его дебют не назовешь – два поражения от Австрии и Белоруссии с общим счетом 0:5. Зенитовец Миха Мевля поучаствовал только в одном, но более крупном – 0:3 от Австрии. При этом третий гол австрийцы забили из центральной зоны, за которую ответственен Мевля.

Товарищеские матчи

Словения – Австрия – 0:3

Мевля – отыграл весь матч

Словения – Белоруссия – 0:2

Мевля – остался в запасе

Паредес избежал испанского позора

На матчи с Италией и Испанией в сборную Аргентины из «Зенита» был вызван лишь Леандро Паредес. В Манчестере против соотечественников Роберто Манчини он вышел в стартовом составе и отыграл 64 минуты, уступив место на поле полузащитнику «Севильи» Эверу Банеге. После этого южноамериканцы и забили два гола, ставшие победными.

Ну, а вчера Паредес остался на скамейке запасных, так что к 1:6 от испанцев в Мадриде он, как и не игравший Месси, не имеет отношения.

Товарищеские матчи

Аргентина – Италия 2:0

Паредес – стартовый состав, заменен на 64-й минуте

Испания – Аргентина – 6:1

Паредес – остался в запасе

Фото: Matthew Lewis / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Srdjan Stevanovic / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Claudio Villa / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Алексей Даничев