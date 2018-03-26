Голландцы забивают первые голы при тренере Кумане. Сразу три

Сборная Нидерландов не попала на чемпионат мира в Россию и получила нового главного тренера. Вместо Дика Адвоката рулить теперь будет Рональд Куман.
В первом матче под руководством легендарного защитника голландцы проиграли Англии. Зато через три дня отгрузили трешку Криштиану Роналду и его команде, причем управились за один тайм: 45 основных минут и две добавленных.
Первым начал праздновать Мемфис Депай – уже через 10 с небольшим минут после начала матча.Открыть видео
Чтобы увидеть этот гол, вам наверняка потребуется повтор. Кроме Райана Бабела, никто не успеет разглядеть его в реальном времени.Открыть видео
А на второй добавленной к первому тайму минуте Вирджил ван Дейк показал, почему «Ливерпуль» заплатил за него 75 миллионов фунтов. 3:0.Открыть видео
Криштиану Роналду очень старался, но так и не спас Португалию от разгрома.Открыть видео
Фото: Harold Cunningham / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru