Голландцы забивают первые голы при тренере Кумане. Сразу три

Разгром Криштиану Роналду и сборной Португалии.

Сборная Нидерландов не попала на чемпионат мира в Россию и получила нового главного тренера. Вместо Дика Адвоката рулить теперь будет Рональд Куман.

В первом матче под руководством легендарного защитника голландцы проиграли Англии. Зато через три дня отгрузили трешку Криштиану Роналду и его команде, причем управились за один тайм: 45 основных минут и две добавленных.

Первым начал праздновать Мемфис Депай – уже через 10 с небольшим минут после начала матча.

Чтобы увидеть этот гол, вам наверняка потребуется повтор. Кроме Райана Бабела, никто не успеет разглядеть его в реальном времени.

А на второй добавленной к первому тайму минуте Вирджил ван Дейк показал, почему «Ливерпуль» заплатил за него 75 миллионов фунтов. 3:0.

Криштиану Роналду очень старался, но так и не спас Португалию от разгрома.

Фото: Harold Cunningham / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru