Супергол Видаля, который вы не увидите на чемпионате мира

Чилийцы, которые не приедут летом в Россию, побеждают шведов, которые приедут (2:1).

Артуро Видаль открывает счет на 22-й минуте. В России расстраиваются отсутствию сборной Чили на ЧМ-2018, а в Севилье начали паниковать: их команде скоро играть с «Баварией» Видаля в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Чилийцы не успели даже отпраздновать гол, как шведы сравняли счет. 1:1 – Ола Тойвонен.

Середина первого тайма вообще получилась очень яркой, но этот гол Алексиса Санчеса не засчитали. В офсайде – сразу то ли два, то ли три игрока чилийцев.

На «Френдс Арене» в Стокгольме собралось какое-то невероятное количество болельщиков сборной Чили. Хорошо, что они не стали уходить раньше финального свистка, потому что на 90-й минуте Маркос Боладос добил мяч после удара Санчеса.

Фото: globallookpress.com