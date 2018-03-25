Супергол Видаля, который вы не увидите на чемпионате мира

Супергол Видаля, который вы не увидите на чемпионате мира

01:06
Чилийцы, которые не приедут летом в Россию, побеждают шведов, которые приедут (2:1).

Артуро Видаль открывает счет на 22-й минуте. В России расстраиваются отсутствию сборной Чили на ЧМ-2018, а в Севилье начали паниковать: их команде скоро играть с «Баварией» Видаля в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Чилийцы не успели даже отпраздновать гол, как шведы сравняли счет. 1:1 – Ола Тойвонен.

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Середина первого тайма вообще получилась очень яркой, но этот гол Алексиса Санчеса не засчитали. В офсайде – сразу то ли два, то ли три игрока чилийцев.

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На «Френдс Арене» в Стокгольме собралось какое-то невероятное количество болельщиков сборной Чили. Хорошо, что они не стали уходить раньше финального свистка, потому что на 90-й минуте Маркос Боладос добил мяч после удара Санчеса.

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Фото: globallookpress.com

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