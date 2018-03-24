Салах напоминает о себе России, но Криштиану все равно круче

Салах напоминает о себе России, но Криштиану все равно круче

01:03

Гол форварда сборной Египта, казалось бы, принес выездную победу его команде в матче с португальцами. Но Роналду был против.

Поражает уже даже не стабильная результативность Мохамеда Салаха в «Ливерпуле», а то спокойствие и уверенность, которые он демонстрирует в голевых ситуациях. Так направить мяч в самый угол из-за пределов штрафной – дорогого стоит.

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Лучшему игроку португальцев и всей Европы Криштиану Роналду понадобилось подождать компенсированного времени, чтобы уточнить, кто все-таки здесь главный. Сначала он отклеился от соперника и головой сравнял счет.

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И тут же повторил на бис уже после стандарта. Такому сюжету отказывался верить даже главный судья встречи, попросивший помощи видеоарбитра. После просмотра эпизода на экране гол все же засчитали.

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Напомним, летом сборная Египта станет одним из соперников россиян на групповом этапе ЧМ-2018. Португалия была соперником нашей сборной на Кубке конфедераций в прошлом году.

Товарищеские матчи. 2016-18. март-2018

«Португалия» () — «Египет» () — 2:1 (0:0)

Голы: Роналду, 90 (ВИДЕО), 90 (ВИДЕО). — Салах, 56 (ВИДЕО).

Фото: Globallookpress

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