Салах напоминает о себе России, но Криштиану все равно круче

Гол форварда сборной Египта, казалось бы, принес выездную победу его команде в матче с португальцами. Но Роналду был против.

Поражает уже даже не стабильная результативность Мохамеда Салаха в «Ливерпуле», а то спокойствие и уверенность, которые он демонстрирует в голевых ситуациях. Так направить мяч в самый угол из-за пределов штрафной – дорогого стоит.

Лучшему игроку португальцев и всей Европы Криштиану Роналду понадобилось подождать компенсированного времени, чтобы уточнить, кто все-таки здесь главный. Сначала он отклеился от соперника и головой сравнял счет.

И тут же повторил на бис уже после стандарта. Такому сюжету отказывался верить даже главный судья встречи, попросивший помощи видеоарбитра. После просмотра эпизода на экране гол все же засчитали.

Напомним, летом сборная Египта станет одним из соперников россиян на групповом этапе ЧМ-2018. Португалия была соперником нашей сборной на Кубке конфедераций в прошлом году.

Товарищеские матчи. 2016-18. март-2018

«Португалия» () — «Египет» () — 2:1 (0:0)

Голы: Роналду, 90 (ВИДЕО), 90 (ВИДЕО). — Салах, 56 (ВИДЕО).

Фото: Globallookpress