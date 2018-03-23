Гол на 94-й минуте, который принес российской молодежке победу в Скопье

На заснеженном поле дальним ударом!

В квалификации молодежного чемпиона Европы российская команда в Скопье одолела команду Македонии. За четыре минуты до конца основного времени хозяева, казалось, спаслись от поражения, забив третий мяч. Однако уже в компенсированное время великолепный удар с дистанции Зелимхана Бакаева принес России три очка.

Россияне идут на втором месте в своей группе, македонцы – на шестом.

Чемпионат Европы U-21. Отборочный турнир. Март 2018

«Македония (U-21)» () — «Россия (U-21)» () — 3:4 (1:2)

Голы: Аманович, 41 (с пенальти) (ВИДЕО), 86 (ВИДЕО). Петковски, 64 (ВИДЕО). — Обляков, 25 (ВИДЕО). Мелкадзе, 37 (ВИДЕО), 69 (ВИДЕО). Бакаев, 90 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Аманович, 86.

Удаления: Аманович, 90.

Фото: Михаил Шапаев/РФС