Юрий Семин: «Для ЦСКА в 2005-м расчищали календарь, у нас перед «Атлетико» такого не было»

Главный тренер «Локомотива» ответил на вопросы «Матч ТВ».

- Чем у вас заполнена пауза на период выступления сборных?

- Порядка десяти игроков разъехались по своим национальным командам. Остальные отгуляли три выходных и во вторник вылетают в Сочи. Проведем сбор с контрольной игрой, возьмем много молодежи из нашего дубля и «Казанки».

- Не в Хосте ли остановитесь?

- К сожалению, тамошний пансионат больше не принадлежит РЖД. Разместимся в обычной гостинице, поработаем на мацестинских полях.

- К кем проведете спарринг?

- Посмотрим. Может, с «Рубином», может, с кем-то еще.

- Что случилось с лидером чемпионата России в ответной игре против «Атлетико»? Пять пропущенных мячей — результат осознанного тактического перекоса с целью отыграться или само так вышло?

- Прежде всего отмечу, что «Локомотив» впервые в истории дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где ждал заведомо более сильный соперник. Мы не заслуживали настолько крупного поражения, но шансов против «Атлетико» объективно было мало, хоть с рискованной тактикой, хоть без. Закономерен итог и с точки зрения календаря. Вспомните, в каком режиме играл ЦСКА в 2005 году, когда армейцы взяли Кубок УЕФА. Три матча РФПЛ с их участием были перенесены с весны на лето, специально расчищались недельные циклы. Теперь же ничего подобного не было. Перед «Ниццей» удалось выкроить неделю - получился хороший результат. А перед встречами с «Атлетико» каждый раз не хватало одного-двух дней. Думаете, организм после матчей по колено в снегу способен быстро восстановиться для игры в Мадриде? Это очень сложно. Тем более что весенняя часть сезона у нас только стартовала, физически команда еще не вработалась.

- Но с «Уралом»-то сыграли удачно.

- Потому что сдвинули матч на день позже запланированного. Специально пошел на это, чтобы хотя бы с «Уралом» сыграть мощно. Но перед ответной встречей с «Атлетико» двух дней на восстановление явно не хватило. Это никакое не оправдание, нужно всего лишь правильно относиться к командам, играющим в еврокубках. Сейчас вот остался ЦСКА. Следует, считаю, помочь армейцам с расписанием, чтобы команда могла нормально готовиться. У нас же нет двух составов. Зато есть травмы: против испанцев не смогли играть Ари, Фарфан, Гилерме и Игнатьев, для нас это много. И еще поля с расстояниями такие, что Европе не снились. Из теплого Мадрида — в стылый Екатеринбург с ледяным полем, затем Москва. И на сутки меньше передышки, чем у испанцев. К футболистам «Локомотива» претензий не имею, сделали, что могли. Однако переваривать нагрузки в марте значительно сложней, чем в середине сезона. В условиях сжатого календаря это сыграло большую роль.

- Вы упомянули травму Ари. Есть версия, что бразилец не играет не столько из-за здоровья, сколько из-за вашего с ним конфликта.

- У меня конфликтов с игроками не бывает — все решаем внутри команды. Слухи, думаю, специально распускают те, кто хочет каких-то недоразумений в «Локомотиве». А их нет. Со всеми футболистами, как и во все времена, у меня добрые профессиональные отношения. Да, я не имел права рисковать Ари и Фарфаном, недовосстановленными после травм. Сказал бы кто-то из игроков: «Готов играть», - я бы подумал и, возможно, дал добро. Именно так было с Фарфаном. Перуанец сообщил, что его хватит на 30 минут второго тайма. «Нет, - отвечаю, - сыграешь весь первый тайм. Вдруг что-то случится, сможем тебя поменять». Так что никаких конфликтов нет и не может быть в принципе. А Ари пропустил семь месяцев после «крестов», помог нам в Ницце и получил микроповреждение, закономерное с учетом столь долгого перерыва. Это почти всегда 21 день. С Фарфаном срок выдержали, по Ари три недели еще не прошло, вот и все.

- Выбор между вратарями Коченковым и Медведевым тоже лежит в футбольной плоскости?

- Конечно. На поле всегда выходит сильнейший, на другие ситуации не реагирую.

- Перенос из-за выборов вашей игры с «Ахматом» - минус?

- Когда сыграем, тогда и поймем. Удивляет другое. Все знали, что выборы 18 марта. Все знают, что в Хабаровске и Екатеринбурге в декабре играть нельзя. Зачем назначать матчи на эти месяцы и дни? И зачем северным клубам заявлять в качестве резервных северные же поля? Там - минус 15, тут — минус 13, какая разница? Есть Сочи, Махачкала, Краснодар, где простаивает стадион «Кубани», - почему не сделать резервными их? Сравните количество травм в сентябре и марте. Когда их больше, говорить излишне. Совпадение? Нет. Хорошо знаю эту статистику: холодные мышцы, промерзший газон, снег, грязь, переходы с травы на синтетику и из зала на улицу при тренировках. Отсюда повышенный травматизм.

- Вы сыграли в чемпионате со всеми конкурентами. Кто самый страшный?

- Отвечу по-другому: для нас второй круг сложнее первого. А вообще самое интересное только начинается. Очковый отрыв и прочие обстоятельства мало что значат. Все движутся от игре к игре, лечат игроков, готовятся, живут сегодняшним днем.

- Отъезд футболистов в сборные — болезненный момент?

- После их возвращения восстанавливать прежний функционал и уровень взаимодействий очень тяжело. Так было, есть и будет, выхода нет. После Бразилии и Франции люди вернутся даже не физически, а эмоционально опустошенными. Плюс дорога: Фарфану лететь из Южной Америки, Чорлуке из Майами. Это тоже беспокоит.

- Миранчуки продлили контракты с «Локомотивом», но способно ли это удержать их от ухода за отступные?

- Прежде всего надо спрашивать у игроков. На мой взгляд, Миранчукам не стоит искать добра от добра, и на сегодняшний день желания менять клуб у них нет. Но если футболист захочет, его ничто не остановит - все равно найдет возможность уйти.

- Вы лидируете с отрывом за восемь матчей до конца. Какова ситуация с вашим контрактом? Летом нынешний истекает, ведь так?

- Придет время, соберется совет директоров, который и примет решение, - все, что могу сказать.

- Много в команде игроков, с чьими контрактами предстоит определиться летом?

- Игроки такие есть, их дальнейшей судьбой занимается руководство клуба. Меня эти футболисты полностью устраивают, поскольку приносят много пользы. И потому что у нас есть команда - в высоком смысле слова.

- Уже обзавелись билетами на матчи чемпионата мира? Если да, в каких городах?

- Пока ни одного билета на руках нет. Но надеюсь, что предоставят либо билеты, либо возможность их купить, все-таки я работал в свое время с национальной сборной. Да и тренерам команд РФПЛ, на мой взгляд, должны дать возможность посетить игры чемпионата мира. А нет, буду искать сам. Может, в ложу к друзьям получится попасть или еще как-то. Хочется увидеть игры сборной России и матчи плей-офф вплоть до финала.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Василий Пономарев / Sportbox.ru, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru